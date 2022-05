Halo Infinite heeft meeste gelijktijdige spelers op Steam van alle Xbox-titels

De multiplayer van Halo Infinite behaalde gisteravond een piek van 272.586 gelijktijdige spelers. Daarmee heeft deze first-person shooter de meeste gelijktijdige spelers van alle games die Xbox Game Studios tot dusver op Steam heeft uitgebracht.

Hiervoor was Halo: The Master Chief Collection met zo'n 161 duizend gelijktijdige spelers de populairste Xbox-game op Steam, gevolgd door Forza Horizon 5 met zo'n 81 duizend spelers. Dat Halo Infinite nu op de eerste plek staat is logisch, aangezien dit de eerste free-to-play titel is van Xbox op Steam.

Enkel de multiplayer van Halo Infinite is gratis speelbaar. Gisteren werd die tijdens de Xbox Anniversary Celebration-livestream uitgebracht. De game bevindt zich officieel nog in bèta, maar bevat wel alle maps en de volledige battlepass. De betaalde singleplayercampagne komt op 8 december uit. Het spel is ook beschikbaar op de Xbox One en Xbox Series S|X.

Vorige week kondigde Microsoft aan dat Forza Horizon 5 met in totaal 4,5 miljoen spelers op pc, cloud en consoles de grootste releasedag kende van alle Xbox Game Studios-titels. Momenteel heeft het spel zo'n 8,7 miljoen spelers. Microsoft heeft niets bekendgemaakt over de spelersaantallen van Halo Infinite voor de Xbox-consoles. Of het spel de grens van 4,5 miljoen spelers op de releasedag heeft overschreden is dan ook nog niet bekend.