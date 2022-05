Forza Horizon 5 heeft meer dan 4,5 miljoen spelers

Forza Horizon 5 heeft inmiddels meer dan 4,5 miljoen spelers. Dinsdag was de officiële release, al is de game al een aantal dagen speelbaar voor mensen die via Premium-edities vroegtijdige toegang hadden. De arcaderacegame is onderdeel van het Xbox Game Pass-abonnement.

Xbox-topman Phil Spencer zegt op Twitter dat er tot nu toe meer dan 4,5 miljoen spelers zijn als de aantallen bij de pc, cloud en de consoles bij elkaar worden opgeteld. Hij stelt dat er sprake is van de grootste releasedag van een Xbox Game Studio-titel. Volgens Spencer is ook de piek van het aantal gelijktijdige spelers in de game drie keer hoger dan de piek van Forza Horizon 4, de voorganger die in september 2018 uitkwam. Het is niet helemaal duidelijk of Spencer met deze vergelijking doelt op de hoogste piek van het aantal spelers in Forza Horizon 4 tot nu toe, of de piek op de releasedag van Forza Horizon 4.

Twee dagen voor de officiële release bleek dat Forza Horizon 5 al werd gespeeld door ongeveer een miljoen spelers. Deze groep had al sinds vrijdag vroegtijdige toegang tot de game. Dat was alleen weggelegd voor degenen die de Premium Edition of de zogeheten Premium Add-Ons Bundle van respectievelijk 100 en 50 euro hadden aangeschaft. Deze edities geven spelers onder meer ook toegang tot extra auto's en de toekomstige uitbreidingen voor het spel.

Forza Horizon 5 is beschikbaar voor Xbox-consoles en Windows-pc's. Als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate-abonnement kan de racegame ook via Xbox Cloud Gaming gespeeld worden. De standaardversie van de game is zonder verdere kosten te spelen voor afnemers van het reguliere Xbox Game Pass-abonnement. Tweakers schreef onlangs een review van Forza Horizon 5.