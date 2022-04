Forza Horizon 5 heeft 15 miljoen spelers

Forza Horizon 5 heeft inmiddels zo'n 15 miljoen spelers. Dat aantal is behaald precies twee maanden na de release van de racegame. Het gaat niet om 15 miljoen verkopen, omdat de game ook onderdeel is van het Game Pass-abonnement.

Het aantal van vijftien miljoen spelers is niet officieel door Microsoft of ontwikkelaar Playground Games bekendgemaakt; een analist en Forza Horizon 5-speler laat middels een screenshot van het in-gameleaderboard voor de wereldwijde groep spelers zien dat de teller inmiddels net de vijftien miljoen is gepasseerd.

Forza Horizon 5 kwam uit op 9 november. In de dagen ervoor werd de game al door bijna een miljoen spelers gespeeld. Dat ging om mensen die een Premium-editie van de racegame hadden aangeschaft en zodoende vroegtijdige toegang kregen. Binnen een dag na de release zat het aantal al op 4,5 miljoen spelers en na een week werd een aantal van 10 miljoen spelers gemeld. Daarmee was het de beste eerste week van een nieuwe release voor een Xbox-game.

De arcaderacegame Forza Horizon 5 is beschikbaar voor Xbox-consoles en Windows-pc's. Als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate-abonnement kan ook via Xbox Cloud Gaming gespeeld worden. De standaardversie van de game is zonder extra kosten te spelen voor bezitters van het Xbox Game Pass-abonnement. Tweakers schreef vorig jaar een review van Forza Horizon 5. Het is een openwereldracegame die zich in een op Mexico geïnspireerd gebied afspeelt.