Miljoen spelers hebben Forza Horizon 5 Premium gekocht met vroegtijdige toegang

Forza Horizon 5 wordt al gespeeld door zo'n miljoen spelers. De game komt op dinsdag 9 november uit, maar gamers die een Premium-editie kopen, konden al vanaf afgelopen vrijdag met het spel aan de slag. Die duurdere versies kosten 50 of 100 euro.

Het aantal spelers blijkt uit de in-gameleaderbords. Video Games Chronicle merkte zaterdag op dat er al ruim 800.000 namen op de lijst stonden en inmiddels is dat verder opgelopen. Een YouTube-filmpje van een speler toont aan dat er sinds zondag meer dan 980.000 spelers op de leaderboards staan.

Forza Horizon 5 is beschikbaar voor Xbox-consoles en Windows-pc's en is vanaf 9 november speelbaar voor Game Pass-abonnees, zonder meerprijs. Alleen bij aanschaf van de Premium Edition of de Premium Upgrade van respectievelijk 100 en 50 euro krijgen spelers vroegtijdig toegang tot de game. Deze edities geven spelers ook toegang tot meer auto's en toekomstige uitbreidingen voor het spel.

Met ongeveer een miljoen spelers die voor Early Access hebben betaald, heeft Microsoft al een omzet van tussen de 50 en 100 miljoen euro behaald met de game. Het succes van Forza Horizon 5 komt niet onverwacht. Voorganger FH4 is een van de populairste Xbox-games en was eind vorig jaar door 24 miljoen mensen gespeeld volgens Microsoft. Ook die game is onderdeel van Game Pass. Hoe vaak de game daadwerkelijk is verkocht, is niet bekend.