Forza Horizon 5 had met tien miljoen spelers beste 'eerste week' voor Xbox-game

Forza Horizon 5 heeft nu ruim tien miljoen spelers verspreid over alle platforms. Daarmee spreekt Microsoft over de beste launch voor een Xbox-game gekeken naar de eerste week na release. Het spel verscheen officieel op 9 november, al konden de eerste spelers al op 5 november starten.

Het Forza Horizon-twitteraccount deelt het cijfer van tien miljoen spelers, waarbij het niet duidelijk is wanneer het is gemeten. De game verscheen officieel op 9 november, maar kopers van de Premium-editie konden al op 5 november beginnen. Zo konden een miljoen spelers de game spelen voor het spel officieel was uitgebracht.

Met de tien miljoen spelers heeft de game volgens Forza de beste eerste week na release ooit in de geschiedenis van Xbox en Xbox Game Pass. Op 10 november, een dag na de officiële vrijgave, zei Xbox dat er meer dan 4,5 miljoen spelers waren. Forza Horizon 5 is te spelen via Xbox-consoles, Windows-pc's en Xbox Cloud Gaming. Tweakers schreef op de releasedag een review van de game.