Microsoft wijzigt naam van Xbox Game Pass for PC naar PC Game Pass

De Xbox Game Pass for PC heet sinds vrijdag PC Game Pass. Zo wil Microsoft benadrukken dat deze dienst voor pc is. Omdat er Xbox in de naam stond, dachten veel klanten dat het voor consoles was, zegt het bedrijf.

Met de naamswijziging is ook het logo aangepast, meldt het PC Game Pass-twitteraccount. Opvallend detail is dat in dit logo nog wel het Xbox-logo te zien is, voor de tekst PC Game Pass. In onderstaande ludieke video, zegt het bedrijf dat mensen bij het horen van 'Xbox Game Pass' denken aan consoles en daarbij niet begrijpen dat de dienst voor pc is, ondanks de toevoeging van 'for PC'. Daarom heeft het bedrijf de naam van de dienst gewijzigd.

PC Game Pass is een abonnement dat tien euro per maand kost en leden toegang geeft tot een catalogus van ruim honderd games. In het abonnement zitten Microsoft-spellen, maar ook van bijvoorbeeld EA. Deze games kunnen gedownload worden en lokaal op een pc worden gespeeld; het is dus geen streamingabonnement. Het abonnement is ook onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, van 13 euro per maand en ondersteunt wel cloudgaming. Microsoft maakt verder bekend dat Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek to Yomi en een onaangekondigde game van Hugecalf Studios bij release naar PC Game Pass zullen komen.