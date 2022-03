Terugblik: tweakers testen PC Game Pass in testpanel

In de tweede week van maart deden Tweakers Partners en Microsoft een oproep om deel te nemen aan een testpanel voor Game Pass, de Netflix-achtige abonnementenservice waarbij leden voor een vast bedrag per maand ruim honderd games kunnen spelen. Die oproep was niet aan dovemansoren gericht; jullie reageerden massaal. Hieronder hebben we de bevindingen van het testpanel samengevat.

Xbox Game Pass is een van de grote troeven - zo niet de grootste troef - van de Xbox-gamedivisie binnen Microsoft. De all-you-can-eat-service trekt elk kwartaal meer gamende consumenten die er lid van worden. De service is sinds enige tijd ook beschikbaar voor pc-gamers. Speciaal voor die doelgroep biedt Microsoft een apart abonnement aan, PC Game Pass. Vijf tweakers gingen met deze dienst aan de slag.

Aanbod van games

Een van de pluspunten van PC Game Pass is de mogelijkheid voor leden om vanaf dag één, dus de dag van release, de nieuwste games van Xbox Game Studios en Bethesda Softworks te spelen. Over de omvang en variatie van het aanbod aan games is het testpanel unaniem positief.

Phomer vindt het fijn dat ook de games van Electronic Arts worden aangeboden: “PC Game Pass en EA Play zijn zeer welkom. Games als A Way Out, It Takes Two, Anthem, Battlefield, Crysis en vele andere krakers worden toegevoegd aan de bibliotheek. Voor mij zijn klassiekers als de Dead Space-, Command & Conquer- en Need For Speed-series waardevolle toevoegingen!”

“De genres lopen flink uiteen, van simulatorgames (als MS Flight Simulator) tot RPG’s, citybuilders tot puzzelgames. Er zit voor iedereen wel wat bij.’ JoohanV vindt vooral de mix van grote titels en indiegames fijn, net als de variatie in genres. “Er zittengrote games tussen, zoals de Gears of War-, Forza Horizon- en Halo-series, maar ook genoeg kleinere titels, zoals TUNIC, Hollow Knight en Stardew Valley. Verder zijn de Fallout- en Elder Scrolls-series en de Need for Speed- en FIFA-games aanwezig. De genres lopen flink uiteen, van simulatorgames als Train Sim World 2, Snowrunner en MS Flight Simulator tot rpg’s zoals The Outer Worlds en Fallout: New Vegas, citybuilders als SimCity en Cities: Skylines, en puzzelgames als Superliminal en Myst (2021). Er zit voor iedereen wel wat bij.”

Het aanbod past goed bij de manier waarop tester SteenMSc speelt: “Ik loop meestal een paar jaar achter met de grote games, omdat ik wil wachten tot ze goedkoper zijn. Ook zijn de vele indiegames erg leuk. Zo heb ik genoten van Lonely Mountains: Downhill, Overcooked, en Subnautica: Below Zero. Het blijft leuk om nieuwe pareltjes te ontdekken.”

Lacorba vindt PC Game Pass ideaal voor gamers die altijd wat te spelen willen hebben: “Als je een grote library aan games bijhoudt die je normaal stuk voor stuk zou kopen, is Game Pass hoogstwaarschijnlijk een uitkomst voor jou en kun je er zelfs geld mee besparen.” Het feit dat Microsoft zijn games niet exclusief binnen PC Game Pass houdt, maar ook beschikbaar stelt als losse verkoop in de eigen store en andere stores, vindt hij lovenswaardig.

Gebruik en apps

Je kunt als consument de games downloaden via de PC Game Pass-website in de browser, maar Microsoft heeft ook een speciale Xbox-app ontwikkeld voor Windows 10/11. “Bij het opstarten van de app kom je terecht in een dashboard die herkenbaar is van die van de Xbox.”

Tester Phomer ondervond een soepele ervaring: “Bij het opstarten van de app kom je in een dashboard terecht dat herkenbaar is van de Xbox. Het scrollen door de interface voelt natuurlijk aan, ondanks het grote aanbod. Door per categorie te filteren, is het gemakkelijk een game te vinden die aansluit bij jouw interesse.”

Tweaker Michiel16 stuitte op wat kleine hick-ups. “Deze Xbox-app is in het algemeen makkelijk in het gebruik, visueel up-to-date en deelt de design-taal met de Xbox-interface. Af en toe blijft de app wel hangen, vooral tijdens het installeren van nieuwe games. Soms kan hij dan alleen via taakbeheer worden uitgezet. Voor EA-spellen word je doorverwezen naar de EA Play-app. Die verkeert nog steeds in bèta, is nog niet helemaal stabiel en bevat bovendien niet alle spellen van EA. Je zult soms nog terug moeten vallen op de Origin-app, die inmiddels toch wel erg gedateerd aanvoelt.”

Tester Larcorba moet nog even wennen aan de UI van Xbox-gaming onder Windows 11: “Het is lastig om hier dingen in terug te vinden, zoals de interactie met vrienden. Verder zijn er sociale toevoegingen waarvan een groot deel zelfs overbodig en opgedrongen voelt.” Daar staat volgens Larcorba wel wat tegenover: “De Microsoft Store met de Game Pass-games is erg makkelijk te gebruiken. Het is niet lastig een nieuwe game uit te kiezen, hem te installeren en er direct in te duiken.”

SteenMSc, ten slotte: “Het installeren van de benodigde applicatie ging snel, maar ik had wat problemen met inloggen. Ik moest bij elke nieuwe pagina in het programma opnieuw inloggen. Nadat ik ook had ingelogd bij ‘Xbox Console Companion’, een apart programma, werkte de dienst naar behoren.”

Toekomst van PC Game Pass

De toekomst van de service wordt over het algemeen hoopvol tegemoet gezien. “Met een beetje Googelen kom je er snel achter dat Starfield naar Game Pass komt. En met het aantal studio’s dat Microsoft heeft opgekocht, kan ik mij alleen maar voorstellen dat het aanbod blijft groeien”, merkt Larcorba op.

Michiel16 beaamt dit: “Ik vind het [PC Game Pass, red.] zeker een aanrader. De service wordt potentieel nog beter naarmate Microsoft meer games en studio’s aan de dienst weet toe te voegen.”

Teruglezen en verder discussiëren

Overall is iedereen zeer tevreden over PC Game Pass. Larcorba concludeert: “Microsoft PC Game Pass is een goede uitkomst voor de meest intensieve gamers die altijd wat te spelen willen hebben en niet te veel willen uitgeven. Als je eens in de zoveel maanden een keer een game oppakt, ben je waarschijnlijk goedkoper uit door games los te kopen, maar dat neemt niet weg dat Game Pass een goede aanvulling is op de markt.”

SteenMSc is er ook erg mee in zijn nopjes: “Het aanbod is groot genoeg en biedt genoeg leuke games om mij bezig te houden. Het is een aanrader om het aanbod een maand te proberen. Als het dan toch niets voor je is, kun je meteen opzeggen. Ik ben in ieder geval van plan om mijn abonnement te verlengen.”

Wil je alle reviews over PC Game Pass nog eens rustig teruglezen of verder over dit onderwerp van gedachten wisselen? Dat kan hier.