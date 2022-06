Pc-gamers gezocht: test PC Game Pass en speel meer dan 100 Windows pc-games

Microsoft boekt met zijn all-you-can-eat-service Xbox Game Pass succes. Wat veel mensen niet weten, is dat deze Netflix-achtige abonnementsdienst ook beschikbaar is voor Windows-pc’s, onder de naam PC Game Pass. Tweakers Partners en Microsoft hebben speciaal voor pc-gamers de handen ineengeslagen voor een testpanel: vijf community-leden mogen PC Game Pass testen om te zien of het gebruik en het aanbod hen bevalt. Meld je nu aan via de poll onderaan deze pagina.

PC Game Pass is een abonnement dat tien euro per maand kost en leden toegang geeft tot een catalogus met ruim honderd games voor Windows 10 en 11. De eerste maand kun je de dienst overigens voor 1 euro uitproberen; daarna betaal je er de gewone prijs voor, tot opzegging van je abonnement. De games uit de catalogus kunnen worden gedownload om lokaal op een pc te worden gespeeld. Zo kun je voor een vaste prijs per maand alles uit het hele aanbod spelen.

Xbox Game Studios, Bethesda Games, EA Play en meer

Het aanbod aan games is ruim. Naast eigen titels van Xbox Game Studios, met bekende series zoals Halo, Age of Empires, Sea of Thieves, Ori en Forza Horizon, zijn games beschikbaar van Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake, Dishonored) en EA Play (FIFA, Madden, Battlefield, Crysis, Burnout Paradise). Met EA Play wordt gebruikers toegang beloofd tot een verzameling van de beste titels van EA, zonder extra kosten en met exclusieve in-game beloningen, vroege proefversies van geselecteerde nieuwe games en 10% korting op de digitale aankoop van volledige games en DLC van EA. Sowieso hebben PC Games Pass-leden recht op kortingen en speciale aanbiedingen.

Daarnaast zijn er veel pc-titels beschikbaar van andere, zogenaamde third-party partijen. Denk daarbij aan uiteenlopende games als Total War: Warhammer III (net verschenen), Hitman Trilogy, A Plague Tale: Innocence, Hollow Knight, Firewatch, Humankind, Greedfall, Hades, No Man’s Sky en Yakzuka 3, 4 5 en 6, om maar wat te noemen. Zo zijn dus grote blockbusters speelbaar, maar ook indie-titels en potentieel verborgen pareltjes die je normaliter misschien over het hoofd zou hebben gezien.

Speel vanaf dag één

Een ander voordeel is dat alle nieuwe games van Xbox Game Studios en Bethesda Softworks die nog in de winkel moeten verschijnen (en ook uitkomen als pc-versie), vanaf dag 1 bij release direct beschikbaar zijn via PC Games Pass. Ten slotte is de nieuwe Xbox-app voor Windows-pc het vermelden waard. Met deze app wil Microsoft het gebruikers makkelijker maken hun favoriete games te ontdekken. Zo blader je snel door de catalogus, kun je aanbevelingen bekijken, en op genre filteren.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans op drie maanden PC Game Pass

Tweakers Partners en Microsoft geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review over de abonnementsdienst PC Games Pass te schrijven. In totaal worden vijf tweakers geselecteerd om een week lang de gameservice te testen en vervolgens hun bevindingen te posten. De reviews worden verzameld in een forumtopic.

De tweakers kunnen inzoomen op zaken als gebruiksgemak, overzichtelijkheid, aanbod, prijs-kwaliteitsverhouding en de interface. Als bedankje voor de tijd en moeite die de tweakers in het reviewen steken, krijgen de vijf geselecteerde communityleden drie maanden lang toegang tot PC Games Pass.

Voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 10 maart 2022 zijn geactiveerd.

Meedoen kan tot en met 13 maart 2022 23.59 uur, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll van vandaag deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 14 maart 2022 bericht via e-mail (niet-winnaars ontvangen geen bericht).

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om binnen één week na ontvangst van de code een uitgebreide review te publiceren in het daarvoor aangemaakt topic.

Winnaars krijgen drie maanden toegang tot PC Game Pass.

Winaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Medewerkers van Tweakers en Microsoft zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.