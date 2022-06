Laat er licht zijn: terugblik op Philips Smart LED met WiZ Connected-testpanel

In oktober 2021 deden Tweakers Partners en Signify (voorheen Philips Lighting) een oproep voor deelnemers aan een testpanel van Philips Smart LED met WiZ Connected. De insteek: gemak zou voorop moeten staan bij de installatie en bediening van de slimme lampen. Acht tweakers gingen met vier verschillende producten aan de slag: de Philips Smart LED A60 E27-lamp, de Philips Smart LED PAR16 GU10-spot, de draagbare lamp van WiZ en de WiZ-bewegingssensor. We hebben de opvallendste bevindingen voor je samengevat.

Bij twee tweakers mochten we thuis komen filmen. Gramaco en Appelsientje lieten ons zien hoe zij de slimme lampen hebben geïntegreerd.

Met Philips Smart LED wil Signify laagdrempelige, slimme verlichting op de markt brengen. Daarbij richt het bedrijf zich op iedereen die - ook als is het maar mild - geïnteresseerd is in smarthome. Mensen hoeven volgens Signify niet per se een volledig uitgerust smarthome te hebben om van deze slimme lampen te genieten. Tegelijkertijd moeten de producten ook goed passen in een uitgebreidere, al bestaande set-up. Zo zouden ze goed moeten zijn te koppelen aan andere slimme apparaten. Het testpanel heeft in de praktijk onderzocht of bovenstaande claims worden waargemaakt.

Philips Smart LED-lamp met E27-fitting

Tester Twitch007 heeft een specifiek doel als het gaat om smarthomeproducten: ze moeten kidsproof zijn én het altijd doen, aangezien zijn gezin drie kinderen heeft. Wat hem betreft, voldoet de lamp aan die criteria: “De sensor is strategisch geplaatst, dus als een van de meiden half-slapend de trap af komt, gaat de verlichting automatisch aan. En beter nog, door de sensor gaat de lamp ook automatisch weer uit.” De belangrijkste feature voor Twitch007 is echter de app. Hiermee onderscheidt de gadget zich van de concurrentie, vindt hij: “Door de vele mogelijkheden in de WiZ-app is het bijvoorbeeld makkelijk om 's avonds laat gedempt licht aan te zetten, of normaal licht als dat juist wenselijk is.” “De app is overzichtelijk en biedt veel instellingen die goed zijn gerubriceerd.”

Tweaker ronhorst is eveneens te spreken over de WiZ-app. Hij vindt de lampen makkelijk in te stellen en te gebruiken. “Daarbij is de app overzichtelijk en biedt hij veel instellingen die goed zijn gerubriceerd. Wel is stabiel internet noodzakelijk.”

De Philips Smart LED-lamp met E27-fitting kent verschillende kleuren en stemmingen. Tester Kippertje hierover: “Een leuk detail is dat de lampen ook een dynamische modus hebben. Hierbij verandert het licht subtiel in sterkte en kleur, of minder subtiel als je dat zo instelt. De lamp heeft ook een functie om langzaam feller te worden en is daarmee ook te gebruiken als wake-up light.” Wel is deze tester wat kritisch op de draadloze verbindingsmogelijkheden: “Wifi werkt redelijk, maar schaalt minder goed.”

Over de integratie met andere systemen is Tweaker naftebakje kort maar krachtig: “Eenmaal verbonden met de WiZ-app heb je een indrukwekkende lijst van integraties met andere domoticasystemen. Er is voor elk wat wils. Ook is ondersteuning goed ingebouwd. Ik heb er niets op aan te merken.”

WiZ-bewegingssensor

De WiZ-bewegingssensor is handig in combinatie met een van de slimme lampen. Hij komt bij ons testpanel een tikje goedkoop over, maar doet wat hij belooft. Wel vinden meerdere testers het flauw dat de fabrikant geen batterijen meelevert. Tester efvege noemt het een “eenvoudige bewegingssensor die doet wat hij moet doen. Zeker niet duur.” Ook benoemt hij het gebruiksgemak: “plug & play: batterij erin en hij doet het.”

Dat geldt ook voor de installatie. Gramaco vindt dat de handleiding om de WiZ-app te downloaden eenvoudig en snel is geïnstalleerd, en “in de app is het makkelijk om een sensor toe te voegen.”

Tweaker diepvriespizza merkt op dat de gebruikers via de WiZ-app kunnen instellen hoe lang nadat voor het laatst beweging is gedetecteerd de lamp weer uitgaat. “Helaas is de kortst in te stellen tijd vijf minuten, wat in mijn optiek echt een stuk korter zou mogen zijn.” Wellicht iets voor een software-update?

Philips Smart LED-spot met GU10-fitting

De andere slimme lamp is de ‘witte’ Philips Smart LED-spot met GU10-fitting. Hij doet ronhorst denken aan het “kleinere broertje van de Philips Hue.” Ronhorst is positief: “De WiZ-app werkt stabiel en de reactietijd tussen de app en de lamp is zeer goed te noemen. Waar verschillende lampen, met name die van Tuya, vaak opnieuw moeten worden ingesteld en vervelend aan- en uitknipperen, is dat bij deze lampen niet het geval. Dit maakt de lampen geschikt om te gebruiken met een traditionele schakelaar. Omdat de stroom bij een traditionele schakelaar eraf is, werkt de bediening via de app niet meer. Maar het opnieuw instellen van de lamp is niet nodig.”

Tweaker appelsientje vindt het goede lampen met een mooie lichtopbrengst. Persoonlijk zou hij eerder voor de kleurenvariant gaan, omdat je als gebruiker dan over meer features beschikt.

Gramaco benadrukt dat de lamp in verschillende tinten wit kan branden: “van warm tot koel, of als nachtlampje.”

Draagbare lamp: WiZ Squire

Last but not least is er de Squire; een losse lamp die voor verschillende doeleinden kan worden ingezet. Naftebakje vindt de lamp vooral handig als nachtlampje en wake-up-gadget. Van de verschillende kleuren en standjes is hij niet echt onder de indruk. Veel instellingen vindt hij nutteloos: “Flitsen tussen groen en rood is misschien leuk als je een kerstmis-fetisj hebt. Bij de stand voor haardvuur en kaarsen moet je goed kijken om te zien dat er beweging in zit, en om die stand moest mijn wederhelft eerder hard lachen dan dat ze in de stemming kwam.”

Meer te spreken is hij over de ritmes: “het 'circadiaan ritme' is vooringesteld en simuleert de zon, in kleurtemperatuur en helderheid. De helderheid gaat netjes mee, en daardoor gaat het nachtlampje bij een druk op de knop steeds op een comfortabele helderheid en kleurtemperatuur aan. In de ochtend is dat fel en blauwig, in de avond warm, en geleidelijk wordt het donkerder als het tijd is om te slapen.”

Voor Twitch007 is de lamp een aanrader. “De Squire biedt een combinatie van meerdere producten uit het verleden - denk aan Wake-up en Hue - voor een aantrekkelijke prijs, zonder een extra benodigde hub/bridge. Met de WiZ Squire staat er een redelijk slim product in je kamer, voor een betaalbare prijs.”