Signify brengt bewegingssensor en slim stopcontact onder WiZ-merknaam uit

Signify brengt de WiZ Motion Sensor en WiZ Smart Plug in Nederland en België uit. De aankondiging is onderdeel van een hernieuwde introductie van WiZ-producten in Europa, maar nu onder de vlag van Signify, dat WiZ Connected vorig jaar overnam.

Signify brengt in België een F-type met aardepin van de WiZ Smartplug uit en in Nederland een E-type zonder aardepin. In beide gevallen bedraagt de prijs 17 euro. Het slimme stopcontact werkt in combinatie met de WiZ-app op iOS en Android en met reguliere wifirouters, een hub is dus niet nodig. Ook is er ondersteuning voor spraakbediening met de Google Assistent of Amazon Alexa.

De WiZ Motion Sensor verschijnt voor 20 euro. Deze bewegingssensor werkt op batterijen en heeft een bereik van drie meter. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld instellen dat een of meerdere lampen aangaan bij het betreden van de kamer en gedimd worden als er geen beweging gedetecteerd wordt.

De aankondiging is onderdeel van een omvangrijkere uitbreiding van het aanbod van WiZ in Europa, aldus Signify. Veel WiZ-producten waren al verkrijgbaar in Nederland en België en Signify publiceert het volledige aanbod met prijzen nu in een overzicht. Signify nam WiZ Connected vorig jaar over om zijn positie op de markt voor slimme verlichting te verstevigen. Met Philips Hue heeft het voormalige Philips Lighting al een platform voor slimme verlichting voor het hogere segment.