MSI introduceert voedingen 'voor nieuwste generatie Nvidia-kaarten'

MSI heeft zijn eerste voedingen aangekondigd. Het gaat om drie modellen in de nieuwe MPG GF-serie, die volgens het bedrijf de nieuwste generatie Nvidia-kaarten ondersteunen. De voedingen hebben geen 12-pinsaansluiting maar mogelijk levert MSI een adapter mee.

De drie voedingen zijn van het atx-formaat en dragen de namen MPG A650GF, MPG A750GF en MPG A850GF voor respectievelijk de 650W-, 750W- en 850W-versies. MSI geeft als voorbeelden van configuraties de inzet van drie 8-pinsaansluitingen voor graphics en twee voor cpu of het gebruik van vier keer 8-pins voor de graphics en een voor de cpu. Daarnaast hebben ze vier 6-pinsaanslutitingen voor sata-hardwarecomponenten.

Hoewel MSI de ondersteuning voor de laatste generatie Nvidia-kaarten benadrukt, missen de voedingen dus een 12-pinsaansluiting. Nvidia bevestigde woensdag dat die aansluiting er komt, vermoedelijk voor een nieuwe generatie RTX-kaarten die het dinsdag aan gaat kondigen. Bij die bevestiging maakte Nvidia al duidelijk dat de 12-pinsconnector door middel van een adapter compatibel is met pci-e-kabels met acht pinnen. Hoewel MSI daar niets over meldt, zou het bedrijf zo'n adapter of aparte kabel mee kunnen leveren met zijn voedingen. Foto's van een Twitter-gebruiker wijzen daar wel op.

De MPG GF-voedingen dragen een 80 Plus Gold-label als aanduiding voor hun efficiëntie en bevatten Japanse condensators, die als kwalitatief hoogstaand bekend staan. Over de prijzen en beschikbaarheid is vooralsnog niets bekend.