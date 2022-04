Samsung kondigt details over Galaxy Z Fold2 volgende week aan

Samsung zal volgende week meer details bekendmaken over zijn volgende vouwbare smartphone, de Galaxy Z Fold2. Die smartphone gaat de vorig jaar verschenen Galaxy Fold opvolgen. Samsung heeft al wat laten zien van het ontwerp van de telefoon.

Samsung heeft uitnodigingen verstuurd voor een Unpacked-evenement op 1 september voor de Z Fold2. De fabrikant toonde de smartphone al bij de aankondiging van de Note 20, Note 20 Ultra en diverse andere producten eerder deze maand. Exacte specificaties en informatie over release en prijs gaf de fabrikant daarbij niet.

Dat gebeurt vermoedelijk volgende week. Omdat de uitnodiging ook in het Nederlands is verstuurd, lijkt het aannemelijk dat de smartphone snel verschijnt in de Benelux. De Galaxy Fold verscheen in januari in Nederland, enkele maanden nadat de smartphone in onder meer Duitsland en Frankrijk op de markt kwam. De Galaxy Z Flip verscheen wel meteen in Nederland.

Het scherm aan de buitenkant van de Galaxy Z Fold2 heeft een diagonaal van 6,2" en neemt vrijwel de hele voorkant van de telefoon in beslag. Aan de bovenkant zit een gat voor de frontcamera. Bij de eerste Galaxy Fold was het scherm aan de buitenkant veel kleiner; dat was een 4,6"-scherm met 21:9-verhouding en rondom dikke randen.

Volgens Samsung is ook het vouwbare scherm aan de binnenkant vergroot. Bij de Galaxy Z Fold2 is dat een scherm met een diagonaal van 7,6" en bij de eerste Fold was dat een 7,3"-scherm. Aan de rechterkant van het vouwscherm zit een gat waar een camera achter is verwerkt. Bij de eerste Fold was er een grotere inkeping. Aan de achterkant zitten drie camera's en de opstelling is uiterlijk vergelijkbaar met die van de reguliere Galaxy Note 20.