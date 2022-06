Samsung brengt Galaxy Note 20 Ultra 5G over twee weken uit voor 1299 euro

Samsung brengt zijn Galaxy Note 20 Ultra 5G op 21 augustus uit. Het nieuwe topmodel krijgt wederom de Exynos 990-soc en een 120Hz-oledscherm. De hoogste verversingssnelheid werkt niet op de maximale resolutie. De S Pen is verbeterd en reageert sneller.

De Galaxy Note 20 Ultra 5G beschikt over een 5g-modem en antennes voor zowel netwerken op hoge als lage frequenties. Het toestel heeft dus ook ondersteuning voor mmWave, al zijn er in Nederland en België nog geen netwerken die daar gebruik van maken. Samsung levert de Note 20 Ultra wederom met een S Pen en de vertraging tussen aanrakingen en acties op het scherm is nu 9ms volgens de fabrikant. Bij de Note 10+ was dat nog 42ms.

De Galaxy Note 20 Ultra heeft een 6,9"-oledscherm met een 20:9-verhouding en dunne randen. Het scherm krult over de randen heen, waardoor de schermranden nog dunner lijken. De maximale resolutie is 3200x1440 pixels en het scherm heeft een verversingssnelheid tot 120Hz. Net als bij de S20 Ultra werkt dat niet in combinatie met de hoogste resolutie.

Het camera-eiland aan de achterkant herbergt een vergelijkbare camera-set-up als die van de S20 Ultra, maar zonder dieptesensor. De 108Mp-sensor van de primaire camera is vermoedelijk dezelfde als bij de S20 Ultra. Het is wederom een sensor van 1/1,33", maar Samsung heeft nu ook laserautofocus toegevoegd. Verder heeft de Note 20 Ultra een telelens met 5x optische zoom en 12Mp-sensor en een ultragroothoekcamera met eveneens een 12Mp-sensor.

In Europa gebruikt Samsung de Exynos 990-soc voor zijn Galaxy Note 20 Ultra, terwijl de Amerikaanse versie een Snapdragon 865+ krijgt. De soc is in Nederland en België dus ongewijzigd ten opzichte van de toestellen in de S20-serie. Er zit 12GB lpddr5-geheugen in het topmodel en 256GB of 512GB flashopslag. Ook is er ruimte voor een micro-sd-kaartje.

Er komt ook een reguliere variant van de Galaxy Note 20, die heeft een vlak 6,7"-oledscherm, met een lagere resolutie van 2400x1800 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 60Hz. De reguliere Note 20 heeft 8GB ram en 256GB-opslag. Ook zijn de camera's minder geavanceerd; er worden kleinere sensors voor gebruikt. Van de Note 20 komt een 4g-versie uit, naast een duurdere 5g-variant.

Samsung brengt de Galaxy Note 20-serie op 21 augustus uit. Het topmodel kost 1299 euro voor de versie met 256GB flashopslag. De 512GB-variant heeft een meerprijs van 100 euro. De 4g-versie van de Note 20 kost 949 euro en de 5g-variant kost 1049 euro.

Tweakers heeft een preview van de Galaxy Note 20 Ultra gepubliceerd.

Galaxy Note 20 Galaxy Note 20 Ultra 5G Soc Samsung Exynos 990 Samsung Exynos 990 5g Optioneel Ja, sub 6GHz en mmWave Scherm 6,7", amoled, 20:9

15,5x7,0cm, 108cm² 6,9", amoled, 19,3:9, Gorilla Glass 7

15,8x7,4cm, 118cm² Resolutie 2400x1080px, 60Hz 3088x1440Px, 60Hz

2400x1080Px, 120Hz Geheugen 8GB lpddr5 12GB lpddr5 Opslag 256GB 256GB / 512GB ufs 3.1, micro-sd Camera's Primair: 12Mp, f/1,8, 1,8μm

Tele (3x 'hybrid zoom') 64Mp, f/2, 0,8μm

Ultragroothoek: 12Mp, f/2,2, 1,4μm Primair: 108Mp, ois, f/1,8, 0,8μm

Tele (5x 'zoom'): 12Mp, ois, f/3,0, 1,0μm

Ultragroothoek: 12Mp, f/2,2, 1,4μm Frontcamera 10Mp, f/2,2 10Mp, f/2,2 Video Max. 8k @ 24fps Max. 8k @ 24fps Accu 4300mAh, 25W-snelladen, draadloos laden met 15W 4500mAh, 25W-snelladen, draadloos laden met 15W S-Pen 26ms 9ms Afmetingen (mm) 161,6 x 75,2 x 8,3 164,8 x 77,2 x 8,1 Gewicht 192 gram 208 gram Prijzen 4g-versie: 949 euro

5g-versie: 1049 euro 256GB: 1299 euro

512GB: 1399 euro

Samsung presenteert de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra tijdens zijn Unpacked-evenement, dat woensdag om 16:00 is begonnen en is te volgen via een livestream.