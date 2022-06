Renders en specificaties van reguliere Samsung Galaxy Note 20 verschijnen online

Er zijn renders en specificaties verschenen van de Samsung Galaxy Note 20. Het toestel krijgt naar verluidt een 6,7"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Samsung komt daarnaast met een optionele 5g-variant.

De specificaties en renders zijn gepubliceerd door de Duitse techsite WinFuture, die vaker informatie over nog niet aangekondigde smartphones publiceert. Eerder deze week verschenen op die site al afbeeldingen en specificaties van de meer high-end Galaxy Note 20 Ultra 5g.

De reguliere Galaxy Note 20 zou voorzien zijn van drie camerasensors, waaronder een primaire camera met 12-megapixelresolutie die volgens WinFuture 8k-video's kan opnemen. De framerate daarvan is onbekend. Deze camera zou worden aangevuld door een groothoeklens met 12-megapixelsensor en een 64-megapixelcamera met telelens. De frontcamera krijgt een resolutie van 10 megapixel.

Vermeende renders van de Samsung Galaxy Note 20. Afbeeldingen via WinFuture

De smartphone krijgt daarnaast volgens WinFuture een 6,7"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. Het zou een amoled-paneel met verversingssnelheid van 60Hz zijn, terwijl het Ultra-model over een groter 120Hz-paneel met hogere resolutie zou beschikken. Onder het scherm zit een vingerafdrukscanner, net als bij de huidige Galaxy S20-smartphones. Volgens geruchten krijgt de Galaxy Note 20 Ultra 5g een scherm dat is gemaakt van Gorilla Glass 7, maar dit wordt bij de reguliere Note 20 niet vermeld door WinFuture.

De Note 20 krijgt volgens WinFuture een Exynos 990-soc, net als de Ultra-variant. De smartphone wordt standaard voorzien van 8GB aan geheugen en 256GB aan opslagcapaciteit. De accu heeft een capaciteit van 4300mAh en ondersteunt een snellaadtechniek. De smartphone kan ook draadloos worden opgeladen, schrijft WinFuture. De telefoon ondersteunt wifi 6, bluetooth 5 en nfc. Samsung zou daarnaast met 4g- en 5g-varianten van de Note 20 komen.

Net als bij de Galaxy Note 20 Ultra, zou Samsung de telefoon daarnaast aanprijzen als 'geoptimaliseerd voor cloudgaming', onder andere voor het spelen van Xbox-games via xCloud van Microsoft. Wel anders is de meegeleverde stylus. Deze S-Pen heeft bij het Ultra-model vermoedelijk een vertraging van 9ms, terwijl dit bij de reguliere Note 20 ongeveer 26ms zou zijn. De telefoon maakt gebruik van Samsungs One UI 2-skin op basis van Android 10. De smartphone wordt vermoedelijk in augustus aangekondigd en komt beschikbaar in drie kleuren: brons, grijs en groen.

Afbeeldingen via WinFuture