Microsoft toont nieuwe trailer van Everwild-game van Rare

Microsoft heeft een nieuwe trailer gedeeld van Everwild, de aankomende game van Rare. De trailer bevat geen uitgebreide gameplaybeelden, maar toont een magische spelwereld. De game komt uit op de Xbox Series X, Xbox One en de pc, maar heeft nog geen releasedatum.

De trailer werd getoond tijdens de Xbox Games Showcase. De nieuwe trailer toont geen gameplaydetails, waardoor het nog niet duidelijk is hoe de game zich precies afspeelt. De game lijkt zich echter te focussen op exploratie. In Everwild spelen gamers als een 'Eternal' in een natuurlijke spelwereld vol met magische wezens. Het spel heeft een opvallende grafische stijl met cel-shaded graphics, die enigszins vergelijkbaar zijn met die van The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Everwild wordt gemaakt door Rare, dat in 2002 werd overgenomen door Microsoft. De studio staat onder andere bekend om Banjo-Kazooie en de eerste Goldeneye 007-game voor de Nintendo 64. In 2016 bracht de studio piratengame Sea of Thieves uit.

Microsoft toonde Everwild voor het eerst in november tijdens zijn X019-evenement. Het is nog niet duidelijk wanneer de game uitkomt. Wel is bekend dat het spel uitkomt voor Xbox Series X, Xbox One en Windows 10. Everwild wordt ook onderdeel van Xbox Game Pass.