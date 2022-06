Nieuwe Battletoads-game komt op 20 augustus uit voor Xbox One en Windows 10

Microsoft brengt op 20 augustus de nieuwe Battletoads-game uit. De game komt beschikbaar voor de Xbox One en Windows 10, via de Windows Store en Steam. Bij release wordt het spel toegevoegd aan de Xbox Game Pass.

Microsoft kondigt de releasedatum aan op Xbox Wire. Het bedrijf kondigde de game al aan tijdens de E3 in 2019, maar maakte toen nog geen releasedatum bekend. Ook werd alleen een release voor de Xbox One genoemd. Nu bevestigt Microsoft dat de game ook voor Windows 10-pc's uitkomt. De game wordt bij release ook toegevoegd aan de Xbox Game Pass. Het is nog niet duidelijk wat de game los gaat kosten.

De Battletoads-game bestaat uit verschillende genres. Zo krijgt de game volgens Microsoft traditionele 'beat-em-up'-levels, maar ook racing-stages en levels met platforming-gameplay. De game heeft een handgetekende art style die naar eigen zeggen geïnspireerd is door cartoons uit de jaren '90. Battletoads biedt lokale co-op voor maximaal drie spelers.

De vorige Battletoads-game kwam oorspronkelijk uit in 1991, voor de NES en Sega Mega Drive. Diezelfde game werd tussen 1993 en 1994 uitgebracht voor de Amiga en Sega Game Gear. In 2015 verscheen het originele spel voor de Xbox One, als onderdeel van de Rare Replay-collectie. De nieuwe Battletoads-game wordt onder andere ontwikkeld door Rare, de makers van het originele spel. Die studio werd in 2002 overgenomen door Microsoft. Ook Dlala Studios werkt aan de Battletoads-reboot. Die ontwikkelaar heeft onder andere meegewerkt aan Sea of Thieves en indiegame The Escapists.