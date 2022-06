AOC introduceert 27"-monitor met 165Hz-ips-paneel en qhd-resolutie voor 489 euro

AOC brengt in augustus twee nieuwe monitoren in de Agon-serie uit. Het gaat hierbij onder andere om de AG273QXP. Dat scherm heeft een ips-paneel met qhd-resolutie op 165Hz en gaat 489 euro kosten. AOC komt ook met een 24,5"-scherm met 1080p-resolutie op 240Hz voor 409 euro.

Het ips-paneel in de Agon AG273QXP heeft een beelddiagonaal van 27" en een resolutie van 2560x1440 pixels. De monitor heeft een verversingssnelheid van 165Hz en een geclaimde grijs-naar-grijsresponstijd van 1ms. Het bedrijf noemt deze monitor daarnaast 'hdr ready', maar met een helderheid van 350cd/m² voldoet de monitor niet aan de eisen voor een DisplayHDR-certificering.

AOC voorziet het scherm van FreeSync Premium, met een bereik van 48 tot 165Hz. FreeSync Premium is in grote lijnen gelijk met de reguliere FreeSync-specificatie, maar voegt compensatie voor lage framerates toe. De AG273QXP kan de volledige srgb-kleurruimte weergeven en ondersteunt volgens AOC 98 procent van het Adobe-rgb-spectrum.

Het scherm is voorzien van twee displayport 1.4-aansluitingen en twee hdmi 2.0-connectors. AOC noemt ook een 3,5mm-jack voor audio en twee usb 3.2 gen 1-aansluitingen met doorvoersnelheden tot 5Gbit/s. De monitorstandaard is in hoogte verstelbaar en kan zowel gedraaid als gekanteld worden. De standaard kan ook verwisseld worden met een vesa 75mm-bevestiging. De achterkant van de monitor is voorzien van rgb-leds. De monitor krijgt een adviesprijs van 489 euro.

De AOC Agon AG273QXP

AOC komt ook met een 24,5"-gamingmonitor, de Agon AG251FZ2E. Dit scherm heeft een tn-paneel met resolutie van 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 240Hz met FreeSync Premium-ondersteuning. Enkele nieuwsmedia, waaronder Anandtech, melden dat het scherm backlight strobing ondersteunt, maar dit wordt niet op de productpagina vermeld. De geclaimde responstijd zou 0,5ms bedragen, in combinatie met dergelijke backlight strobing. Wanneer deze techniek uitstaat, zou de responstijd 1ms zijn. De 24,5"-monitor kan het volledige srgb-kleurenspectrum en 76 procent van de Adobe-rgb-kleurruimte weergeven.

De gamingmonitor heeft twee displayport 1.2-aansluitingen, een hdmi 2.0-aansluiting en een hdmi 1.4-connector. De monitor ondersteunt ook vga- en dvi-aansluitingen. Verder beschikt het scherm over vier usb 3.0-aansluitingen en een 3,5mm-jack voor audio. AOC voorziet de monitor van twee ingebouwde 3W-speakers en een microfoon-input. De monitorstandaard is, net als bij de 27"-variant, in hoogte verstelbaar en kan gedraaid en gekanteld worden. Gebruikers kunnen de standaard vervangen met een vesa 100mm-bevestiging. Het scherm krijgt een adviesprijs van 409 euro.

De AOC Agon AG251FZ2E