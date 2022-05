Xiaomi brengt gekromde 34"-gamingmonitor naar Benelux voor 399 euro

Xiaomi gaat de Mi Curved Gaming Monitor in België en Nederland verkopen voor 399 euro. Daarvoor krijgen kopers een 34"-scherm met een 1500R-kromming en een 144Hz-paneel. Xiaomi noemt vooralsnog geen leverdatum.

De Mi Curved Gaming Monitor heeft een resolutie van 3440x1440 pixels en een grijs-naar-grijs-responstijd van 4 ms. Het scherm kan volgens Xiaomi 85 procent van de ntsc-kleurruimte en 121 procent van de srgb-kleurruimte weergeven en heeft een contrastverhouding van 3000:1. De maximale helderheid bedraagt 300cd/m2.

Xiaomi zegt niet om welk paneel het gaat, Gizmochina schrijft op basis van onofficiële bronnen dat het om een va-paneel gaat. De monitor krijgt ondersteuning voor AMD FreeSync. De kromming van het scherm staat gelijk aan de kromming van een cirkel met een straal van 1,5 meter.

Het 21:9-scherm heeft twee hdmi 2.0-poorten, twee displayport 1.4-poorten en een 3,5mm-poort. De monitor wordt geleverd met een displayport-kabel. In de doos zit een poot om het scherm op een bureau te plaatsen, of vier schroeven om de Mi Curved Gaming Monitor mee aan de muur te hangen. Met die poot kan het scherm in de hoogte versteld, gekanteld en gedraaid worden. Het scherm is met de poot 81x52x24cm groot en weegt 10,5 kilogram.