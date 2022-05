Xiaomi gaat Redmi 9A met 5000mAh-accu in Benelux verkopen voor 99 euro

Xiaomi gaat de onlangs aangekondigde Redmi 9A en Redmi 9C in de Benelux verkopen voor respectievelijk 99 euro en 119 euro. Beide telefoons hebben een 6,53"-scherm en een 5000mAh-accucapaciteit. De duurdere 9C krijgt twee extra camera's achterop en een snellere soc.

De Redmi 9A heeft een MediaTek Helio G25-soc met een maximale kloksnelheid van 2,0GHz, 2GB geheugen en 32GB opslag. Het 6,53"-lcd heeft een maximale helderheid van 400cd/m2, een resolutie van 1600x720 pixels en een contrast van 1500:1. Deze telefoon krijgt een 13-megapixelcamera achterop en een 5-megapixelcamera voorop, die als druppelinkeping in het scherm verwerkt is.

Bij de Redmi 9C kunnen consumenten kiezen tussen een uitvoering met 2GB geheugen en 32GB opslag, of een uitvoering met 3GB geheugen en 64GB opslag. De Redmi 9C krijgt daarnaast de MediaTek Helio G35-soc met een maximale kloksnelheid van 2,3GHz mee en twee extra camerasensoren achter op de telefoon. Het gaat hier om een 2-megapixelcamera voor macroshots en een 2-megapixeldieptesensor. De Redmi 9C krijgt tevens ondersteuning voor nfc. Het scherm van de 9C is hetzelfde als die van de Redmi 9A.

Qua formaat zijn beide telefoons 165x77x9mm groot. De 9A weegt 194 gram, de 9C is 2 gram zwaarder. Beide telefoons kunnen overweg met maximaal 10W snelladen en krijgen een dergelijke oplader meegeleverd. Zowel de 9A als de 9C hebben een micro-usb-aansluiting en een 3,5mm-aansluiting. De telefoons draaien op Android 10 met de Miui 12-skin en hebben ondersteuning voor een micro-sd-kaartje tot 512GB.

De twee telefoons kondigde Xiaomi eind vorige maand aan in Maleisië. De toestellen vallen in dezelfde serie als de Redmi 9, alleen is de Redmi 9 iets duurder en heeft deze betere specificaties. De Redmi 9A is gaat Xiaomi verkopen in de kleuren grijs, groen en blauw voor 99 euro. De Redmi 9C zal te koop zijn in de kleuren grijs, oranje en blauw voor 119 euro. Wie de 9C met meer geheugen en opslag wil, betaalt 139 euro. Xiaomi heeft nog geen releasedatums voor de twee telefoons gecommuniceerd.

Links is de Xiaomi Redmi 9C, rechts is de Xiaomi Redmi 9A