'CIA gebruikte sinds 2018 nieuwe bevoegdheden om offensieve hacks uit te voeren'

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft in 2018 veel ruimere bevoegdheden gekregen en mocht daardoor zelf makkelijker bepalen welke organisaties het zou hacken en op welke manier. Sindsdien zijn ook meerdere offensieve operaties uitgevoerd.

De Central Intelligence Agency kreeg de bevoegdheden twee jaar geleden van de Amerikaanse president Donald Trump, schrijft Yahoo. Met de bevoegdheden kreeg de dienst 'specifieke autoriteit om offensieve acties te ondernemen tegen andere landen' zoals Rusland, China, Iran en Noord-Korea, zeggen bronnen binnen de inlichtingenwereld tegen de website.

De bevoegdheden waren niet alleen bedoeld om inlichtingen te verzamelen, maar ook om offensieve operaties uit te voeren. Die operaties verstoorden bijvoorbeeld elektriciteitsnetwerken of konden een inlichtingencampagne frustreren, en de CIA kon gevoelige informatie over tegenstanders online dumpen. Ook konden de campagnes schade toebrengen, zoals bij de Stuxnet-aanval in 2009 gebeurde op faciliteiten van het Iraanse kernwapenprogramma. De bevoegdheden gaven de CIA de mogelijkheid om kritieke infrastructuur te saboteren.

De CIA heeft de bevoegdheden volgens Yahoo meerdere keren ingezet. Dat gebeurde zeker een tiental keren. De precieze aanvallen zijn niet bekend gemaakt, maar het zou gaan om zowel sabotage als het lekken van informatie.

De eerste voorstellen voor de nieuwe bevoegdheden werden al in 2016 onder president Obama bedacht. Dat gebeurde als tegenactie op de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. De plannen kwamen toen echter niet tot uitvoer. Onder president Trump werden de plannen later uitgebreid, voor acties tegen niet alleen Rusland maar ook andere landen.