CIA zou bewijs hebben dat Huawei door Chinese overheid wordt gefinancierd

Er zou bewijs zijn dat Huawei van staatsfinanciering door China wordt voorzien, zo stellen bronnen binnen de Amerikaanse CIA. Het bewijs is niet publiekelijk beschikbaar en de CIA spreekt er ook niet publiekelijk over, maar de informatie zou binnen inlichtingenkringen zijn verspreid.

Dat stelt The Sunday Times op basis van bronnen bij de CIA. De Amerikaanse inlichtingendienst zou informatie hebben ontvangen over staatsfinanciering door de Chinese overheid aan Huawei, en deze informatie eerder dit jaar hebben verspreid. De vergaarde inlichtingen zijn echter niet publiekelijk gemaakt, alhoewel inlichtingendiensten al langer waarschuwen voor samenwerken met Huawei vanwege vermeende banden met de Chinese staat.

Volgens de bronnen van de Britse krant zou de CIA eerder dit jaar informatie hebben ontvangen over betalingen van het Chinese veiligheidsapparaat aan Huawei, en zou het bewijs hiervoor zijn gedeeld met de zogenaamde Five Eyes, de inlichtingencommunity waarbij de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Australië en Canada de leden zijn.

In Nederland wil de Tweede Kamer Huawei voorlopig uitsluiten bij het opzetten van 5g-netwerken vanwege mogelijke spionage, al heeft het kabinet hierover nog geen formeel besluit genomen. Wel stelt premier Rutte dat Nederland niet naïef moet zijn over de rol die China speelt in de wereld. Eind mei komt de NCTV nog met de resultaten van een onderzoek naar kwetsbaarheden in 5g-apparatuur, waarna mogelijk een besluit wordt genomen over het al dan niet uitsluiten van Huawei. Het Chinese telecombedrijf heeft zelf altijd ontkend dat er banden zijn met de overheid.