Premier Rutte: kabinet heeft nog geen besluit genomen over Huawei en 5g-aanleg

De Nederlandse minister-president Mark Rutte heeft tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdag gezegd dat er nog geen besluit is genomen over de vraag of Huawei al dan niet wordt uitgesloten van de aanleg van een 5g-netwerk in Nederland.

Rutte zegt dat het kabinet 'niet naïef' is met zijn houding jegens China en dat er op dit moment nog geen mededelingen te doen zijn over eventuele Chinese bijdrages aan de aanleg van 5g. De premier zegt dat de regering eerst aan zet is en dat de Tweede Kamer ten aanzien van die vraag een eigen positie heeft.

De minister-president benadrukt ook sterk dat de zogeheten China-strategie wat hem betreft geheel los staat van de vraag of een Chinese partij als Huawei moet worden uitgesloten van de aanleg van een 5g-netwerk, waarbij hij ook benadrukt dat de politiek er slechts ten dele iets over te zeggen heeft. Waarschijnlijk ergens in mei komen de ministers met een bredere strategie over hoe Nederland moet omgaan met de vermeende spionage en de economische betrekkingen met China. Er zal vanuit de regering ook gewacht worden op een onderzoek van de NCTV over de kwetsbaarheid van het 5g-netwerk.

Een Kamermeerderheid gaf donderdag aan dat het Huawei voorlopig wil uitsluiten van het leveren van apparatuur voor de aanleg van een 5g-netwerk in Nederland. De Kamer nam dat standpunt in nadat bekend werd dat er bedrijfsinformatie is gestolen bij een Amerikaans onderdeel van ASML, waarbij een Chinese link is gemaakt. ASML ontkent dat China erbij betrokken is en stelt dat het enkel om oud-medewerkers gaat die zichzelf wilden verrijken.