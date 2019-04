KPN kiest Huawei voor bouw 5g-antennenetwerk maar niet voor 'core-netwerk'

KPN heeft een voorlopige overeenkomst getekend met Huawei voor de bouw van het mobiele radio- en antennenetwerk voor 5g. Het Chinese bedrijf gaat niet het mobiele 'core-netwerk' bouwen, dit gaat een westerse leverancier doen.

Waarom KPN voor Huawei kiest voor de bouw van het mobiele radio- en antennenetwerk maakt de update over de modernisering van het mobiele netwerk niet duidelijk. Wel schrijft het Nederlandse bedrijf dat Huawei een 'wereldleider op het gebied van radio- en antennetechnologie' is. Het Chinese bedrijf gaat nu de voorbereidende werkzaamheden voor de modernisering starten, aldus KPN.

Naast het antennenetwerk moet ook het 'core-netwerk' van KPN worden gemoderniseerd om 5g te kunnen aanbieden. Volgens KPN is dit mobiele core-netwerk vanuit security-oogpunt gevoeliger. Het bedrijf schrijft niet dat het Huawei niet vertrouwt voor dit netwerk, alleen dat het een multi-vendor beleid toepast. Daarom gaat KPN een westerse leverancier kiezen voor de bouw van dit kernnetwerk. Welke leveranciers KPN overweegt is niet bekend.

De keuze voor Huawei als onderdeel van het 5g-netwerk is opvallend. Het Chinese bedrijf wordt ervan beschuldigd spionage mogelijk te maken voor de Chinese overheid. De Tweede kamer zei medio april Huawei voorlopig te willen uitsluiten van de aanleg van 5g-netwerken in Nederland. Het kabinet heeft echter nog geen besluit genomen over de vraag of Huawei uitgesloten moet worden van dit netwerk. Daarvoor wordt gewacht op een onderzoek van de NCTV. Naar verwachting komt de uitkomst hiervan eind mei.

KPN schrijft wel dat de overeenkomst met Huawei vooralsnog voorlopig is en kan worden 'aangepast dan wel teruggedraaid' om het in lijn te brengen met 'toekomstig Nederlands overheidsbeleid'. Tweakers heeft KPN vragen gesteld omtrent de keuze voor Huawei in de aanleg van het 5g-netwerk.