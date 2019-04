Orange Belgium laat nieuwe virtuele operator Neibo toe op zijn 4g-netwerk

Klanten van Neibo, een nieuwe virtuele operator op de Belgische markt, kunnen de komende jaren gebruikmaken van het 4g-netwerk van Orange. Dat zijn de twee bedrijven overeengekomen. Neibo verwacht in september van dit jaar met zijn dienstverlening te kunnen beginnen.

Neibo noemt zichzelf de 'eerste coöperatie voor mobiele telefonie in België'. De onderneming werd opgericht met de ambitie om de winst alleen in duurzame en lokale projecten te investeren. De crowdfundingcampagne om de organisatie te bekostigen bracht inmiddels zo’n 250.000 euro op, bijgedragen door meer dan 1900 mensen.

De bedoeling is dat klanten van Neibo vanaf september 2019 kunnen bellen, sms’en en surfen via het 4g-netwerk van Orange Belgium. Neibo werkt in de opstartfase tevens samen met Effortel, een mobile virtual network enabler die gespecialiseerd is in de realisatie van mvno-businessmodellen.

In het model van Neibo is elke coöperant eigenaar van één of meerdere aandelen van de onderneming. Die zogeheten 'Aandelen C – Burgers' zijn te koop vanaf twintig euro. Wanneer Neibo een succesformule blijkt te zijn, zal een deel van de winst geherinvesteerd worden in 'ethische, lokale en duurzame projecten' die zijn geselecteerd door de mensen die investeerden in de crowdfundingcampagne.

De tarieven van Neibo zullen volgens de nieuwe virtuele operator worden afgestemd op de gangbare tarieven op de Belgische markt. Mensen die investeerden in de crowdfundingcampagne, krijgen korting of hebben recht op een gunsttarief. Neibo verwacht vanaf 2020 winst te kunnen maken.