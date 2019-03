Belgische virtuele operator Dommel stopt zondag met telecomdiensten

Klanten van de Belgische virtuele operator Dommel hebben vanaf 31 maart geen toegang meer tot de telecomdiensten van het bedrijf. Proximus staat niet langer toe dat het zijn kopernetwerk gebruikt. Dommel is hierdoor verplicht de overeenkomst met zijn klanten op te zeggen.

Dommel meldt op zijn website dat het na een 'langdurig dispuut en verschillende juridische procedures tussen Dommel/Billi en Proximus' gedwongen wordt de dienstverlening aan zijn klanten per 31 maart stop te zetten. De virtuele operators Dommel en Billi bundelden precies een jaar geleden hun krachten en gingen sindsdien door het leven als Dommel. De roamingdiensten van het bedrijf zijn op dit moment al niet meer beschikbaar; zondag worden ook de andere telecomdiensten van Dommel afgesloten.

Volgens Dommel is meer dan een jaar geprobeerd om een oplossing te vinden met Proximus, dat in België exclusief de toegang tot het kopernetwerk verzorgt. Dommel botste naar eigen zeggen op een 'stevige monopolist die zijn best doet om de toegang tot het telefoonnetwerk, en bij uitbreiding tot breedband via de telefoonlijn, te beperken voor virtuele operatoren'. Dommel stelt dat alle juridische opties waren uitgeput, waardoor de strijd moest worden gestaakt.



Dat wil nog niet zeggen dat Dommel volledig van het toneel verdwijnt. Het bedrijf is intussen op zoek naar alternatieve toeleveranciers om de Belgische telecomgebruiker een 'concurrentieel, goed en transparant product' te bieden. Het bedrijf denkt voor een alternatief internetproduct enkele weken nodig te hebben, maar voor mobiele telefonie waarschijnlijk minder. Op zijn website toont Dommel begrip voor klanten die daar niet op kunnen of willen wachten. De helpdesk van de virtuele operator blijft in de tussentijd bereikbaar via e-mail.

Tweakers heeft Proximus om commentaar gevraagd, maar de operator heeft nog niet gereageerd.