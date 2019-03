Samsung Galaxy A70-smartphone komt in april uit voor 399 euro

Samsung brengt zijn Galaxy A70 met 6,7"-scherm en 4500mAh-accu in april uit in Nederland voor 399 euro. De smartphone heeft zowel aan de voor- als aan de achterkant een 32-megapixelcamera. Achterop zit ook een groothoekcamera, net als op de Galaxy S10-modellen.

Dinsdag kondigde Samsung de Galaxy A70 al aan via een Engelstalig persbericht, maar het was toen nog niet duidelijk wanneer en tegen welke prijs het toestel naar de Benelux zou komen. Samsung Nederland heeft woensdag een persbericht online gezet met die informatie.

Het 6,7"-scherm heeft een oledpaneel en een resolutie van 2400x1080 pixels. Daarmee is de verhouding 20:9, langer dan die van andere Samsung-schermen tot nu toe. Aan de bovenkant zit een kleine, druppelvormige inkeping, waarin de selfiecamera schuilt. De vingerafdrukscanner zit achter het scherm.

Aan de achterkant zitten drie camera's, waarvan er twee gebruikt kunnen worden om foto's te maken. De derde wordt gebruikt om diepte te schatten. De primaire 32-megapixelcamera heeft een lens met een diafragma van f/1.7 en de tweede camera gebruikt een 8-megapixelsensor met een ultragroothoeklens die een beeldhoek van 123 graden heeft.

Samsung stopt een octacore-soc in het toestel. Het gaat om een chip met twee cores op 2GHz en zes cores op 1,7GHz. Het is niet bekend om welke soc het gaat, maar de specificaties komen overeen met die van de Snapdragon 670. Er zitten 6GB ram en 128GB flashgeheugen in het toestel. De opslag kan worden uitgebreid met een micro-sd-kaartje en het toestel ondersteunt snelladen met 25W.

De telefoon draait op Android 9.0 met daaroverheen Samsugs One UI. Samsung vermeldt niet vanaf welke datum de telefoon te koop is, maar in de loop van april moet de Galaxy A70 beschikbaar zijn.