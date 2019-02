Samsung introduceert 6,4" Galaxy A50 met druppelnotch en drie camera's

Samsung heeft tijdens het MWC de Galaxy A50 aangekondigd. De telefoon heeft naast de 25-megapixelhoofdcamera een ultragroothoek- en een dieptesensor, een vingerafdrukscanner en druppelvormige notch. De A50 is vanaf maart verkrijgbaar voor 349 euro.

De A50 is onderdeel van de nieuwe Galaxy A-serie en heeft een 6,4"-oledscherm met een resolutie van 2340x1080 pixels. Samsung zegt niet welke soc er in de telefoon zit en meldt alleen dat het een octacore is met vier kernen op 2,3GHz en vier op 1,7GHz. De telefoon komt met 4 of 6GB aan werkgeheugen en heeft een opslag van 64 of 128GB, met plek voor een micro-sd-kaartje van maximaal 512GB. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh en snelladen wordt ondersteund.

Wat de camera's betreft zit er op de voorkant een 25-megapixelsensor met f/2.0-lens. Op de achterkant zit eveneens een camera met een ook 25-megapixelresolutie, al heeft deze lens met een diafragma van f/1.7. Deze hoofdcamera wordt vergezeld door twee camera's met respectievelijk een 5 en 8-megapixelsensor.

Samsung legt bij de presentatie van de telefoon de nadruk op de cameramogelijkheden van de telefoon. Zo kan de telefoon de gebruiker aanraden wanneer de ultragroothoeklens gebruikt moet worden. Ook kan de hoofdcamera beelden met de dieptesensor combineren om de focus van een afbeelding aan te passen.

Ontgrendelen van de telefoon werkt met een vingerafdrukscanner achter het scherm, al geeft Samsung niet aan welke technologie er wordt gebruikt. De A50 is vanaf medio maart beschikbaar in de kleuren zwart, wit, blauw en koraal voor een adviesprijs van 349 euro.

Naast de A50 komt er ook een A30, al maakt Samsung niet bekend of deze naar Nederland komt. Deze versie is net zo groot als de A50, 158,5mm lang, 74,7 breed en 7,7mm dik, maar heeft minder goede specificaties. Zo heeft de A30 een camera minder camera, mist de dieptesensor en is de resolutie van de aanwezige camera's met 16 megapixel minder hoog. De soc is een octacore met twee 1,8GHz-kernen en zes die op 1,6GHz draaien. Het werkgeheugen is 3 tot 4GB, er is 32 of 64GB aan opslagruimte en is er plek voor een micro-sd-kaartje. De vingerafdrukscanner zit op de achterkant van de telefoon.

Op Samsung India staat een speciale Galaxy A-pagina waar meer over de telefoons wordt geschreven. Zo kan de telefoon beelden in slowmotion opnemen en kan er met de ultragroothoeklens worden gefilmd. Het meest opvallende is dat de pagina drie telefoons laat zien, waarvan er nog maar twee zijn gepresenteerd. De derde, vermoedelijk de goedkoopste, heeft maar één camera aan de achterkant en een scherp afgesneden notch. Volgens geruchten gaat het hier om de A10, met een 6,2"-scherm.