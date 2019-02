Samsung start verspreiding Android 9 naar Galaxy S8 in Nederland

Samsung is begonnen met het vrijgeven van de update naar Android 9.0 Pie voor de Galaxy S8 en de Galaxy S8+, melden diverse Nederlandse gebruikers. Naast de laatste Android-versie krijgen gebruikers daarmee Samsungs One UI-skin.

Vrijdagochtend kregen de eerste Galaxy S8-gebruikers op Gathering of Tweakers de Android-update naar versie 9.0 aangeboden op hun toestel. Wie de update niet automatisch aangeboden krijgt, kan proberen deze via de handmatige check te zoeken. De update is 1,6GB groot.

De verspreiding volgt op de beschikbaarheid in Duitsland. Bij de Galaxy Note 9 kwam de Android 9.0-update ook al enkele weken na de Duitse release beschikbaar: in januari. De update brengt een nieuwe visuele weergave naar de software in de vorm van de nieuwe One UI van Samsung.

Android 9.0 zelf brengt enkele verbeteringen en toevoegingen naar het besturingssysteem. Zo is er functionaliteit die Google 'digital wellbeing' noemt, en die bedoeld is om gebruikers inzicht in hun gebruik te geven en smartphoneverslaving tegen te gaan. De volgende toestellen van Samsung die een update naar Android 9.0 krijgen, zijn de Galaxy A-modellen van 2018.