Samsung begint in Duitsland met distributie Android 9-update voor Galaxy Note 9

Samsung is begonnen met het updaten naar Android 9 Pie van zijn Galaxy Note 9. Gebruikers in Duitsland die op de nieuwste bčtaversie van Pie voor de Note 9 zitten, krijgen nu over-the-air de update naar de releaseversie.

Ook in het Note 9-topic op GoT spreekt men van deze update en hoe hem te bemachtigen. Op het moment van schrijven is het nog niet mogelijk om van de releaseversie van Android 8 Oreo naar 9 Pie te gaan; die update is nog niet in omloop, het gaat momenteel alleen om een update van Pie bčta 4 naar de releaseversie van Pie.

Wie dus echt niet langer wil wachten op de releaseversie, kan die momenteel alleen krijgen door te updaten naar Pie bčta 4 en daarna handmatig het opgevangen Update.zip-bestand van 95MB te flashen. Tweaker henklbr heeft een uiteenzetting daarvoor gepost op XDA. Voor wie liever gewoon wacht tot de update vanzelf komt: het is niet duidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren, maar bij de Galaxy S9 duurde het twee dagen.

Met deze update gaat Samsung ook over op een nieuwe visuele stijl voor Android op zijn toestellen. Deze nieuwe One UI tracht belangrijke informatie makkelijk te vinden te maken en het bedienen met een hand beter mogelijk te maken. Dat laatste is waarschijnlijk welkom met een telefoon zo groot als de Note 9. Sammobile heeft screenshots van Samsungs Android-versie 8 en 9 op de Galaxy S9 naast elkaar gezet. Tweakers heeft van de Galaxy Note 9 ook een review gemaakt.