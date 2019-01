Gamemaker maakt speelbare Silent Hills-PS4-teaser P.T. na in Unreal Engine

Een 3d-artiest en gamemaker heeft Hideo Kojima's speelbare teaser van de geannuleerde PS4-horrorgame Silent Hills nagemaakt in de Unreal Engine. Het korte spel draait op Windows en heeft ondersteuning voor vr, inclusief motion control, hoewel daar nog wat problemen mee lijken te zijn.

Ontwikkelaar RadiusGordello noemt het project Unreal PT. Het origineel is tegenwoordig niet meer te krijgen omdat rechtenhouder Konami de distributie heeft stopgezet. Zij die P.T. nog op hun PlayStation 4 hebben, kunnen het niet meer terugkrijgen als ze het verwijderen. De game is een nagenoeg volledige reconstructie van de consoleversie en zal de enige gelegenheid vormen voor veel gamers om P.T. zelf te proberen.

De maker is ongeveer negen maanden bezig geweest met het namaken van het spel. Naar eigen zeggen heeft hij textures, modellen, animaties en code volledig zelf gemaakt. Wel heeft hij de modellen van Lisa, Norman, de baby en de radio gekopieerd. De textures van bepaalde foto's zijn ook kopieŽn en de audio komt van het origineel. Inhoudelijk is "alleen het einde aangepast, om het wat betrouwbaarder te maken om uit te spelen", stelt hij.

Voor wie geÔnteresseerd is in het ontwikkelproces dat RadiusGordello de afgelopen negen maanden heeft doorlopen, heeft hij twee blogposts online gezet. De maker heeft de optie om te doneren op het moment van downloaden uitgezet. Hij wil geen geld verdienen aan dit project, wat er waarschijnlijk mee te maken heeft dat hij het auteursrecht op P.T. niet in bezit heeft. Het is dus ook goed mogelijk dat Konami hem zal manen Unreal PT offline te halen.

Hideo Kojima, filmmaker Guillermo Del Toro en acteur Norman Reedus werkten samen aan P.T. en Silent Hills onder de vlag van gameuitgever Konami. Helaas waren de verhoudingen tussen Kojima en Konami zodanig verslechterd dat de gamemaker vertrok bij Konami. Silent Hills blijft echter eigendom van Konami en is geannuleerd. Het drietal werkt tegenwoordig wel aan Death Stranding.