Konami maakt op 19 oktober meer bekend over toekomst van Silent Hill-serie

Gameuitgever Konami houdt woensdagavond 19 oktober een evenement waarin het fans wil 'updaten' over de Silent Hill-serie. Vermoedelijk kondigt het bedrijf dan een nieuwe game in de serie aan. Eerder sprak een gamegoedkeuringsautoriteit over Silent Hill: The Short Message.

Voor de onthulling heeft Konami een Silent Hill Transmission gepland, die woensdag 19 oktober om 23 uur Nederlandse tijd plaats zal vinden. Volgens onder meer VideoGamesChronicle telde Silent Hill-ontwerper Masahiro Ito af tot de onthulling van Konami, wat doet vermoeden dat hij is betrokken bij een nieuwe game in de serie.

Waarschijnlijk gaat Konami woensdag een nieuwe Silent Hill-game aankondigen. Er gaan al langer geruchten dat de uitgever binnenkort een nieuw spel in de reeks wil aankondigen. De meest recente daarvan komt van de Zuid-Koreaanse gamegoedkeuringsautoriteit. Die sprak in augustus over Silent Hill: The Short Message, al werden er verder geen details genoemd. De laatste Silent Hill-game is Downpour en stamt uit 2012.