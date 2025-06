Regisseur Splinter Cell-remake vertrekt bij Ubisoft

De regisseur van de Splinter Cell-remake is vertrokken bij Ubisoft Toronto. Een reden voor zijn vertrek geeft hij in de bekendmaking niet. Hij werkte sinds het vroegste ontwikkelstadium aan de game.

David Griel zegt in zijn LinkedIn-post alleen dat het 'tijd is om op een nieuw avontuur te gaan'. Hij heeft elf jaar lang bij verschillende Ubisoft-dochterstudio's gewerkt en zat de laatste jaren bij die in Toronto. Griel werkte bij deze studio aan onder andere Splinter Cell: Blacklist, Far Cry 5 en Far Cry 6.

Volgens zijn profiel was Griel sinds november 2021 de regisseur van de Splinter Cell-remake. De aankondiging van deze game volgde in de maand daarop. Toen zei Ubisoft dat de game in 'het vroegste ontwikkelstadium' zat. Een releasedatum voor de game is nog niet vastgesteld, maar het spel valt dus niet op de korte termijn te verwachten.

De remake wordt ontwikkeld met de Snowdrop-engine, die ontwikkeld is door Massive Entertainment en gebruikt is in diens games The Division, The Division 2 en het aankomende spel Avatar: Frontiers of Pandora. Het bedrijf spreekt in de aankondiging van de game verder over dynamische belichting en schaduwen. De remake krijgt ook gameplayverbeteringen om het spel moderner te laten spelen. De studio meldt daarbij dat het ontwikkelteam het midden wil houden tussen 'de geest van het oude en het comfort van het nieuwe'.

Splinter Cell is een serie stealthgames die in 2002 voor het eerst uitkwam. Zeker de eerdere games hadden een laag tempo en stimuleerden spelers om zorgvuldig en ongezien door missies heen te gaan. De meest recente Splinter Cell-game, Blacklist, stamt uit 2013.