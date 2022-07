Ubisoft schakelt in september online-diensten 15 games uit - update

Ubisoft gaat op 1 september de online-diensten van 15 games ontoegankelijk maken. Dat zijn grotendeels oudere titels, waaronder Far Cry 3. Dat gebeurt op de platformen PC, PS3, Xbox 360 en Wii U uitgeschakeld. Zeven PC-titels verliezen ook al hun dlc, zelfs als die al gekocht is.

Van zeven PC-games zegt Ubisoft dat 'de installatie en toegang tot dlc niet beschikbaar zullen zijn'. Dat zijn onder andere Far Cry 3, Assassin's Creed 3 (2012) en Prince of Persia: The Forgotten Sands. Onderaan dit artikel staat een volledig overzicht. Van een achtste PC-game, Space Junkies, wordt gezegd dat hij online-only is, zijn onlinediensten verliest en dus ook helemaal niet meer speelbaar zal zijn. De andere games hebben allemaal singleplayermodi.

Opvallend is verder dat een meervoud van deze games momenteel met korting aangeboden wordt. Far Cry 3 staat nu bijvoorbeeld op Steam met 70 procent korting. In de beschrijving van het spel wordt de aanwezigheid van een 'innovatieve multiplayermodus' en extra dlc geadverteerd, zonder te vermelden dat die bij deze game over minder dan twee maanden verdwijnen. Datzelfde geldt voor Space Junkies, een game die overigens nog maar net twee jaar op de markt is.

Naast PC-games waarvan de dlc verloren gaat, verliezen in totaal 15 games hun online-functies. Dat gebeurt veelal, maar niet alleen, op oudere generaties consoles. Daarbij gaat het om Anno 2070, Assassin's Creed II, Rayman Legends en meer.

Ubisoft motiveert de beslissing door te zeggen dat het 'zijn middelen hiermee kan focussen op het leveren van geweldige ervaringen voor spelers die nieuwere of populairdere titels spelen'. Het is de tweede keer in korte tijd dat Ubisoft zo met de bezem door zijn games gaat. Het bedrijf hanteert ook een totaaloverzicht van afgesloten online-diensten in games.

Volgens een rapport van Bloomberg van afgelopen april is het bestuur van de Franse gameuitgever de mogelijkheid van zich laten overnemen aan het verkennen. Het zou in gesprek zijn met investeringsmaatschappijen, maar die gesprekken zouden nog niet erg vergevorderd zijn. Het afsluiten van diensten voor oudere games kan een manier zijn om het bedrijf in korte tijd financieel gezonder en daarmee aantrekkelijker voor een overname te maken.

PC-games waarvan 'de installatie en toegang tot dlc onbeschikbaar zullen zijn' en online-functies verloren gaan:

Assassin's Creed 3 (2012)

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Liberation HD

Driver San Francisco

Far Cry 3 (2012)

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Silent Hunter 5

PC-game die online-only is, zijn online-functies verliest en dus effectief niet meer beschikbaar is:

Space Junkies

Games die niet hun dlc verliezen, maar waarvan online-functionaliteiten wel verdwijnen:

Anno 2070 (PC)

Assassin's Creed II (PC, PS3)

Assassin's Creed 3 2012 (PS3, X360, Wii U)

Assassin's Creed Brotherhood (PS3, X360)

Assassin's Creed Revelations (PS3, X360)

Driver San Francisco (PS3, X360)

Far Cry 3 (PS3, X360)

Ghost Recon Future Soldier (PS3, X360)

Rayman Legends (PS3, Wii U, X360)

Splinter Cell: Blacklist (PS3, X360)

ZombiU (Wii U)

Update, 12.17 uur: in een vorige versie van dit artikel stond dat zeven Ubisoft-PC-games volledig onbeschikbaar zouden worden. Na feedback van tweaker 0M3G4 en het opnieuw lezen van Ubisofts webpagina, valt te concluderen dat het bedrijf hoogstwaarschijnlijk bedoelt te zeggen dat de dlc straks verdwijnt, maar niet de games zelf.