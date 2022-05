Ubisoft+-abonnement komt naar PlayStation en wordt deels inbegrepen bij PS Plus

Het Ubisoft+-abonnement komt 'in de toekomst' naar PlayStation-consoles. Leden krijgen daarmee toegang tot 'meer dan 100' Ubisoft-games, waaronder de nieuwste titels. Een selectie voornamelijk oudere games wordt onderdeel van PS Plus Extra en Plus Premium.

Wanneer het volledige Ubisoft+-abonnement beschikbaar is op PlayStation-consoles, is nog niet bekend. Ubisoft meldt dat de dienst 'in de toekomst' beschikbaar zal zijn. Het abonnement is momenteel alleen beschikbaar voor de pc, Google Stadia en Amazon Luna. Begin dit jaar kondigde de uitgever ook al aan dat Ubisoft+ naar Xbox-consoles komt, maar dat is nog niet in de praktijk gebracht.

Op de pc kost Ubisoft+ 15 euro per maand. Met het abonnement krijgen leden toegang tot ruim 100 games van de uitgever en ook alle nieuwe titels zijn direct inbegrepen. De dienst bestaat sinds eind 2020 en is de opvolger van het voormalige Uplay+.

Ubisoft+ Classics als onderdeel van PlayStation Plus-abonnementen

Vanaf 24 mei is Ubisoft+ Classics beschikbaar. Dat is een beperkte vorm van het abonnement, met toegang tot 27 games. Dat zijn voornamelijk oude games, op Assassin’s Creed Valhalla na. Het aanbod zal uitgroeien tot 50 titels aan het einde van dit jaar, zegt de uitgever.

Dit abonnement wordt aangeboden als onderdeel van PlayStation Plus Extra en Plus Premium. Dat zijn Sony's nieuwe abonnementen, die respectievelijk 14 en 17 euro per maand kosten. In Nederland en België zijn deze nieuwe abonnementen vanaf 23 juni beschikbaar. Of Ubisoft+ Classics ook los beschikbaar komt, is nog niet bekend.