Ubisoft brengt op 2 juni 60fps-update uit voor Assassin's Creed Origins

Ubisoft brengt donderdag een 60fps-update uit voor Assassin's Creed Origins voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S. Eerder kreeg de opvolger van de game, Assassin's Creed Odyssey, een vergelijkbare update voor de huidige generatie consoles.

Volgens Ubisoft is de update vanaf 2 juni beschikbaar en is de game op de PS5 en Xbox Series X/S straks speelbaar in een hogere framerate. Spelers van de game moeten het op dit moment doen met 30fps op deze consoles. Xbox-gebruikers met een Game Pass-abonnement kunnen Assassin's Creed Origins zonder extra kosten spelen vanaf 7 juni.

Op het forum van de game liet Ubisoft eerder al doorschemeren dat Origins en Odyssey een update ging krijgen om de games speelbaar te maken op 60fps. Odyssey kreeg de update vorig jaar in augustus, maar de update voor Origins bleef uit. Daar komt deze week alsnog verandering in. Assassin's Creed Origins verscheen in 2017.

De laatste Assassin's Creed-game verscheen vorig jaar. Assassin's Creed Valhalla kreeg meteen bij release een 60fps-optie op de huidige generatie consoles.