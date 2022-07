Ubisoft stelt release Avatar: Frontiers of Pandora uit naar 2023 of 2024

Ubisoft heeft de release van de first-person-game Avatar: Frontiers of Pandora uitgesteld naar een latere datum in 2023 of 2024. Een exacte reden voor de vertraging gaf het bedrijf niet mee. De game had aanvankelijk in 2022 moeten verschijnen.

Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens de meest recente voorstelling van de kwartaalresultaten van Ubisoft. Daarin stelt ceo Yves Guillemot dat Ubisoft de franchise wil laten uitgroeien tot een merk en meerdere jaren actief moet zijn op de gamingmarkt. Het is voor de man overigens ook belangrijk dat de game gebruik kan maken van de grafische rekenkracht van de huidige generatie consoles.

Ubisoft verklaarde tijdens de besprekingen van de kwartaalcijfers ook dat het bedrijf aanstaande september de verdere toekomstplannen van Assassin's Creed uit de doeken zal doen. Het zal daarvoor ook een event organiseren.

Avatar: Frontiers of Pandora werd voor het eerst in 2017 aangekondigd en moest in 2022 op de markt komen voor PlayStation 5, Xbox Series X en S, Google Stadia en Amazon Luna. In 2021 publiceerde Ubisoft een allereerste trailer waarin pre-rendered-beelden te zien waren van de first-person-game. De trailer bevat geen gameplay. Uit de beschrijving van de toenmalige trailer blijkt dat het spel zich afspeelt op een ander deel van planeet Pandora dan waar het verhaal uit de film uit 2009 zich afspeelt.