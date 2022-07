Backbone introduceert PlayStation-editie van BackBone One-controller

Backbone heeft een PlayStation-editie van zijn BackBone One-controller geïntroduceerd. In plaats van de standaard x-, y-, a- en b-knoppen, kreeg de controller PlayStation-actieknoppen mee. De uitschuifbare controller komt uit in het wit zodat het past bij het kleurschema van de PlayStation 5.

Van zodra gebruik wordt gemaakt van de uitschuifbare controller, zullen de PlayStation-actieknoppen getoond worden in de verschillende menu’s van de Backbone-app voor iOS. Dat moet het navigeren volgens Backbone voor PlayStation-gebruikers eenvoudiger maken. Er is ook een nieuwe sectie in de app te zien waarin uitsluitend nieuws over PlayStation-titels te vinden is.

Als gebruikers de Backbone-knop indrukken in de Remote Play-app van Sony komt volgens de redactie van The Verge het menuscherm van hun PlayStation-console tevoorschijn alsof het een PlayStation-knop betreft op hun reguliere controller. Hierna kunnen ze door de menu’s navigeren.

Buiten de aangepaste kleuren en de actieknoppen is er geen verschil tussen deze controller en de reguliere Backbone One-controller. Die gaat net als PlayStation-editie voor 119 euro over de toonbank. De PlayStation-editie heeft ook een 3,5mm-jack- aansluiting en een Lightning-aansluiting aan boord waarmee het iPhone-toestel dat voor een speelsessie gebruikt wordt, opgeladen kan worden. De controller heeft geen ingebouwde accu en trekt stroom uit de aangesloten smartphone.

Momenteel biedt Backbone de PlayStation-editie van de Backbone-controller enkel aan voor iPhones. Het bedrijf stelt dat het vanaf november van dit jaar met een variant komt voor Android-smartphones.