Asus brengt compacte ZenFone 9 uit met Snapdragon 8+ Gen1 voor 799 euro

Asus heeft de ZenFone 9 geïntroduceerd. De smartphone krijgt een SnapDragon 8+ Gen1-soc mee, een 50-megapixelcamera, een 5,9”-amoledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een 4300mAh-accu die snelladen op 30W ondersteunt. Het toestel is verkrijgbaar vanaf 800 euro.

De Asus ZenFone 9 is een relatief compacte Android-smartphone die 146,5x68,1x9,1mm meet. Het toestel weegt 169 gram. Het 5,9-amoledscherm kreeg een resolutie van 1080x2400 pixels mee, heeft een beeldverhouding van 20:9 en ondersteunt 112% van de P3-kleurruimte. Het paneel ondersteunt HDR10+ en wordt beschermd door Gorilla Glass Victus van Corning.

De Taiwanese fabrikant gaf de ZenFone 9 twee camera’s op de achterzijde mee: een primaire camera met een 50-megapixelsensor die zowel optische beeldstabilisatie als elektronische beeldstabilisatie meekreeg en een ultra widecamera met een 12-megapixelsensor. De beeldhoek van die groothoeklens bedraagt 113 graden. De camera aan de voorzijde van het toestel kreeg een 12-megapixelsensor mee.

De ZenFone 9 beschikt over een 3,5mm-aansluiting en 4300mAh-accu die snelladen op 30W ondersteunt. De snellader wordt bij aankoop meegeleverd in de doos. De telefoon beschikt niet over een draadloze oplaadfunctie. Het toestel kreeg een IP68-certificering mee. Hierdoor moet het in theorie bestand zijn tegen stof. Het kan ook water buitenhouden; tenminste voor maximum 30 minuten en als het toestel niet dieper dan 1,5 meter gaat. De smartphone ondersteunt bluetooth 5.2, Wi-FI 6E, dualsim, lte, 5G-connectiviteit en kan overweg met aptX HD-, aptX Adaptive- en de LDAC-codec.

De smartphone wordt geleverd met Android 12. Daarbovenop draait de eigen launcher van Asus, genaamd ZenUI 9. Het bedrijf maakt zich sterk dat de smartphone via de launcher eenvoudig met een enkel hand te bedienen is. Asus installeerde een vingerafdrukscanner op de rechterkant van de behuizing van het toestel. Het bedrijf plaatste dus geen vingerafdrukscanner onder het scherm. Die vingerafdrukscanner kan aangewend worden om, via gebaren of aanrakingen, het toestel verder te bedienen.

De ZenFone 9 komt uit in vier kleuren: zwart, wit, rood en blauw. Het toestel heeft geen glazen achterkant, maar wel een plastic achterkant met een coating die voor extra grip moet zorgen. De ZenFone 9 komt uit in meerdere varianten. Allereerst is er een versie met 8GB aan LPDDR5-ram-geheugen en 128GB aan niet-uitbreidbaar opslaggeheugen die 799 euro moet kosten. Deze versie zal verkrijgbaar zijn in alle vier bovenvermelde kleuren. Dan is er een versie met 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte die 849 euro moet kosten. Deze versie komt enkel uit in een zwarte en witte kleur. Ten slotte komt er een versie aan met 16GB ram-geheugen en 256GB aan opslaggeheugen. Die moet 899 euro kosten en zal enkel in een zwarte kleur te koop zijn. De toestellen zijn vanaf halfweg augustus te koop.