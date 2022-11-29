ASUS Zenfone 9 vs. Sony Xperia 5 IV

Inleiding

Behuizing

Het eerste dat opvalt als je deze twee toestellen in de hand neemt, is de maat. Vergeleken met de gemiddelde smartphone die op de markt komt, zijn deze toestellen lekker compact en handzaam. Toch hadden wij stiekem gehoopt dat de smartphones nog net een slagje kleiner zouden zijn. Als je ze bijvoorbeeld naast een iPhone mini of Xperia Compact legt, zie je dat ze nog steeds wat aan de grote kant zijn. We konden het niet laten deze vergelijking nog wat schever te trekken door een oude HTC Hero, Sony Xperia XZ Compact en iPhone 12 mini in de mix te gooien, alleen maar zodat je kunt zien wat voorheen de norm was in smartphoneland. Vooral ASUS schreeuwde van de daken dat de Zenfone 9 ‘lekker klein’ zou zijn, maar als we het toestel vergelijken met de Samsung Galaxy S22, een toestel waarover Samsung niets losliet over de maat, is de telefoon van ASUS slechts een halve millimeter korter en ongeveer twee millimeter breder. De Xperia 5 IV van Sony is het smalst, maar een stuk langer dan de andere twee toestellen, en heeft daardoor een andere beeldverhouding. Dit is iets wat Sony al langer doet. Bijna alle recente smartphones van deze fabrikant hebben een beeldverhouding van 21:9. De toestellen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. In de onderstaande tabel hebben we alle modellen op een rijtje gezet. Toestel ASUS Zenfone 9 Sony Xperia 5 IV Afmeting 146,5 x 68,1 x 9,1mm 156 x 67 x 8,2mm Schermdiagonaal 5,9" 6,1'' Resolutie 2400x1080 pixels 2520x1080 pixels Schermtype Oled Oled Kleur Zwart, blauw, rood, zilver Groen, zwart, wit ASUS Zenfone 9 De Zenfone 9 is wat de maat van het apparaat betreft het middelste toestel. De Xperia 5 IV is net wat smaller. De achterkant van de Zenfone 9 is van korrelig plastic dat erg doet denken aan de sandstonebehuizing van de eerste OnePlus-smartphone. Het voelt erg fijn aan. Daarnaast is het ongevoelig voor vingerafdrukken. De Zenfone 9 heeft geen camera-eiland, maar twee losse gigantische camera’s op de achterzijde. De flitsled bevindt zich naast de hoofdcamera. Hoewel de camera’s erg groot zijn, wiebelt het toestel minder dan je zou verwachten als je deze plat op tafel legt. Het frame van dit toestel is van aluminium. Aan de rechterzijde zitten de power- en volumeknop. De powerknop doet tegelijkertijd dienst als vingerafdruklezer en heeft in het midden een lichtgroene streep zitten. Deze knop heeft nogal scherpe randen, waardoor die wat ruw aanvoelt. Je zult je er niet aan openhalen, maar het lijkt af en toe zo aan te voelen; daar moesten we even aan wennen. Dit lijkt met opzet te zijn gedaan, zodat het verschil tussen de powerknop en de volumeknop goed voelbaar is. De volumeknop heeft afgeronde randen en voelt duidelijk fijner dan de powerknop. De powerknop kan overigens ook gebruikt worden om te scrollen in apps, een handige functie die het bedienen met één hand nog makkelijker maakt. Deze functie moet wel worden ingeschakeld. Bovenin zitten een microfoongaatje en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, een aangename verrassing. In dit prijssegment zijn smartphones met een 3,5mm-jack zeer zeldzaam. ASUS bewijst dat de argumenten die andere fabrikanten aanhalen om deze aansluiting weg te laten niet meer dan smoesjes zijn. Aan de onderkant vind je een microfoongaatje, een van de twee stereospeakers, een USB-C-poort en de simkaarthouder. Deze heeft plaats voor twee simkaarten, maar helaas niet voor een geheugenkaart. De smartphone ligt verder heerlijk in de hand. De sandstoneachtige achterkant voelt fijn en het toestel glipt niet uit je handen. Ook met de stevigheid zit het goed. Het apparaat geeft op geen enkele manier mee als het wordt getordeerd. De Zenfone 9 is dankzij de IP68-rating stof- en waterdicht. Het scherm heeft aan de voorzijde linksboven een cameragaatje zitten en het scherm zelf is voorzien van Gorilla Glass Victus. Vlak boven het scherm zit de oorluidspreker die tegelijkertijd dienstdoet als een van de twee stereospeakers. Sony Xperia 5 IV De Xperia 5 IV is het smalste toestel van de drie en veruit het langste. Dit is een typische eigenschap van Sony en het is dan ook geen verrassing dat deze smartphone ook deze formfactor heeft. De achterkant van de Xperia 5 IV is van mat Gorilla Glass Victus, maar voelt eerder als plastic aan. De matte afwerking beperkt vingerafdrukken tot een minimum en je moet goed je best doen om ze te kunnen zien. Het camera-eiland ziet er bescheiden uit en steekt amper uit. Hierdoor wiebelt het toestel niet al te veel als het plat op tafel ligt. Ook deze smartphone is uitgerust met een aluminium frame. Aan de rechterzijde zit de powerknop, die tegelijkertijd ook een vingerafdrukscanner is. Deze knop is verzonken in het frame. Dat is waarschijnlijk gedaan om het per ongeluk indrukken van de knop tegen te gaan en dat werkt goed. Bovendien voel je daardoor duidelijk verschil tussen de andere knoppen. Boven de powerknop zit de volumeknop en bijna helemaal onderaan zit een aparte cameraknop, een functie die je op andere toestellen vrijwel nooit meer ziet. Aan de bovenzijde zit een microfoongaatje en, jawel, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. We zijn iets minder verrast dat deze aansluiting te vinden is op een high-end Xperia, omdat bijna alle moderne modellen van Sony nog steeds worden uitgerust met deze poort. Toch blijft het een welkome toevoeging. We weten dat onze opmerkingen over deze poort altijd zorgen voor flink wat discussie, niet alleen onder onze lezers, maar ook hier op de redactie, maar ondergetekende hecht nou eenmaal veel waarde aan keuzevrijheid. Aan de onderzijde van deze smartphone vinden we nog een microfoongaatje, een USB-C-poort en een kaarttray. Deze tray biedt plek voor twee simkaarten of een simkaart en een geheugenkaart. Het is een van de weinige trays die tegenwoordig zonder pinnetje geopend of verwijderd kan worden. Er zit er een kleine inham in de behuizing waar je je nagel achter kunt haken om zo de tray uit het toestel te trekken. Dit werkt erg goed en is iets dat wat ons betreft op elk toestel mag worden toegepast. Ook de Xperia 5 IV ligt heerlijk in de hand, vooral omdat het toestel zo smal is. Met één hand bedienen gaat wat lastiger, tenzij je lange duimen hebt. Het toestel voelt zeer degelijk aan en geeft amper mee als deze wordt getordeerd. Ook de Xperia 5 IV is stof- en waterdicht en heeft dan ook de IP68-certificering. Het scherm aan de voorzijde is voorzien van Gorilla Glass Victus en in de bovenste en onderste schermrand zitten de twee stereospeakers, waarbij de bovenste tegelijkertijd ook de oorluidspreker is. Bij de meeste smartphones is het zo dat alleen de bovenste speaker naar je gezicht gericht is en de onderste naar beneden wijst. Dit is een van de weinige smartphones waarbij beide speakers naar voren gericht zijn en dat is fijn. De kans dat je per ongeluk met je hand een speaker blokkeert, is stukken kleiner dan bij andere toestellen. Dit is ook een van de weinige toestellen die een wat bredere schermrand heeft in vergelijking met andere toestellen. Aan de zijkanten gaat het om een miniem verschil, maar aan de boven- en onderkant zijn de randen een stukje dikker. Dit is waarschijnlijk gedaan om de speaker aan de onderkant en de frontcamera aan de bovenkant kwijt te kunnen. Dit toestel heeft dan ook geen notches of cameragaatjes. Hoewel we eigenlijk al gewend zijn aan die oplossingen, oogt het toch rustiger om deze elementen niet 'per ongeluk' in beeld te zien in specifieke situaties. Bovendien zijn de schermranden aan weerskanten even dik, waardoor het toestel alsnog symmetrisch oogt. Een ander element dat wij tegenwoordig bij veel andere smartphones missen, is de notificatieled. Deze bevindt zich ook in de bovenste rand van de bezel en is wat ons betreft een welkome toevoeging.

Scherm

De ASUS Zenfone 9 heeft een 5,9"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. De maximale verversingssnelheid is 120Hz en kan worden aangepast naar 90 en 60Hz. Er is ook een automatische instelling die zelf switcht tussen de verschillende snelheden om de accu te sparen. Het scherm heeft daarnaast ook ondersteuning voor een always-oninstelling. Het display heeft verder ondersteuning voor hdr. De Sony Xperia 5 IV heeft een oledscherm met een resolutie van 2520x1080 pixels. Het scherm heeft een verversingssnelheid van maximaal 120Hz en kan worden teruggeschakeld naar 60Hz. Het scherm kan 1 miljard kleuren weergeven en heeft ondersteuning voor hdr. ASUS zegt dat de Zenfone 9 een maximale helderheid van 1100cd/m2 heeft en Sony zegt dat de Xperia 5 IV 50 procent helderder is dan het vorige model. We hebben de toestellen doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Color Calibration-software. Alle schermspecificaties van de toestellen staan in de onderstaande tabel op een rijtje. Toestel ASUS Zenfone 9 Sony Xperia 5 IV Afmeting 146,5 x 68,1 x 9,1mm 156 x 67 x 8,2mm Schermdiagonaal 5,9" 6,1'' Resolutie 2400x1080 pixels 2520x1080 pixels Refreshrate 120Hz 120Hz Dots per inch 445dpi 449dpi Relatieve schermgrootte 84,4% 83,2% Schermtype Oled Oled Als we kijken naar de meetresultaten en deze vergelijken met toestellen die ongeveer hetzelfde geprijsd zijn of dezelfde specificaties hebben, valt op dat zowel de Xperia 5 IV als de Zenfone 9 met hun maximale helderheid net iets onder het gemiddelde scoren. Dat betekent niet dat het slechte toestellen zijn; met een helderheid van om en nabij de 900cd/m2 zijn ze beide goed af te lezen in de felle zon. Ze winnen het alleen niet van Samsung die met ruim 1100cd/m2 nog een flink stuk helderder kan. Schroeven we de helderheid terug naar het minimum, dan is het de Xperia 5 IV die het het beste doet, maar de verschillen zijn klein en alle drie de apparaten presteren op dat vlak goed. De verschillen worden een stuk groter als we kijken naar de kleurweergave. Zowel de ASUS Zenfone 9 als de Sony Xperia 5 IV heeft een behoorlijke grijsafwijking van meer dan 5ΔE. De Xperia 5 IV heeft een behoorlijk hoge kleurtemperatuur, wat betekent dat het scherm er blauwig uitziet. Het scherm van de Zenfone 9 heeft een groenige tint, en een afwijkende gammacurve. Grijstinten zijn gemiddeld wat donkerder. De kleurafwijking is iets minder erg met 2,6ΔE voor de Zenfone 9 en 4,10ΔE voor de Xperia 5 IV. De afwijkingen zijn vanaf 3ΔE zichtbaar voor het menselijk oog, dus je zult hier en daar moeten spelen met de kleurinstellingen mocht dat je storen. Beide toestellen hebben daar uitgebreide opties voor; de Xperia nog uitgebreider dan de Zenfone, dus het is niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken.

Camera

Zowel ASUS als Sony blazen hoog van de toren over de camera’s op hun toestellen. ASUS zet groots in op de ingebouwde gimbal voor de hoofdcamera, wat volgens ASUS voor nog stabielere video-opnames moet zorgen. De gimbal kan snelle bewegingen tot 3 graden compenseren. Het toestel heeft twee camera’s aan de achterzijde: een 50-megapixelhoofdcamera, de Sony IMX 766, en een 12-megapixelultragroothoekcamera, de Sony IMX363. Een telecamera is niet aanwezig. Dit is een camera die meestal wel te vinden is op toestellen in het hogere segment. Er waren dan ook aardig wat mensen die tijdens de onthulling van dit toestel vroegen waarom deze camera niet aanwezig was. ASUS antwoordde hierop dat zij een grotere accu belangrijker vonden dan een derde camera op de achterkant en dat zij de ruimte wilden gebruiken voor de ingebouwde gimbal. Aan de voorzijde bevindt zich de Sony IMX663, een 12-megapixelcamera. Alle drie de camera’s hebben autofocus. In het geval van de ultragroothoek betekent dat dat deze ook kan worden ingezet als macrocamera. Hoewel dit een mooie cameraopstelling is, missen we stiekem het flipmechanisme van de Zenfone 8 Flip. Zo snel als dat toestellen met pop-upcamera’s en draaicamera’s verschenen, zo snel zijn ze ook weer verdwenen. En hoewel de notch en de punchhole voor de camera’s ons niet echt storen, vinden we een volledig scherm toch net wat strakker ogen. En laat dat nou precies zijn wat Sony nog steeds doet, niet in pop-upvorm, maar door de frontcamera te verwerken in de iets dikkere schermrand. Deze camera is voorzien van een Sony IMX 663, een 12-megapixelsensor. Aan de achterzijde zitten drie camera’s: een 12-megapixelhoofdcamera, de Sony IMX557, en een 12-megapixelultragroothoekcamera, de IMX563, en een 12-megapixelcamera, de IMX 650. Alle camera’s hebben autofocus, behalve de selfiecamera. Het toestel kan verder met 120fps in 4k opnemen. Dit werkt echter alleen als je de Cinema Pro-app gebruikt. De Xperia 5 IV heeft maar liefst drie apps voor het maken van foto's en video's: de Camera Pro-, Video Pro- en Cinema Pro-app. De Video Pro-app richt zich op het schieten van beelden zoals je ze op tv ziet en gebruikt daarbij een interface die overeenkomt met de XDCAM-camera’s van Sony. Er zijn veel opties om de scherpstelling, belichting en kleur handmatig aan te passen, maar het is ook mogelijk dit automatisch te laten doen door de app. De Cinema Pro-app richt zich meer op het maken van cinematografische films en houdt daarbij de interface en instellingen aan zoals je die kent van de CineAlta-camera’s, die onder meer in Hollywood veel worden gebruikt. Je kunt ermee in 2k of 4k opnemen in 21:9-beeldverhouding, die overeenkomt met veel films. Daarnaast kun je allerlei zaken zoals iso en witbalans instellen, en welke lens je wilt gebruiken. Mooi is ook dat de sluitertijd, zoals bij bepaalde professionele filmcamera's, in graden wordt aangegeven. Dit is omdat het een ronddraaiende sluiter betreft, anders dan bij een fototoestel. Hoe hoger het aantal graden, hoe langer de sluiter openstaat en hoe meer motionblur zich voordoet. Dit wordt netjes gesimuleerd door de camera-app. De standaard is 180 graden. Verder is het mogelijk om een look te selecteren, waarbij factoren als kleurtemperatuur worden aangepast. Je filmt standaard in hdr, dus dat is ook mooi meegenomen, en je kunt kaderlijnen aanzetten, waardoor je bijvoorbeeld kunt zien tot waar een 16:9-beeld strekt. De app heeft verschillende opties om de beelden die je vastlegt hetzelfde te laten ogen als die van Venice-camera’s en andere specifieke professionele camera’s en filmeigenschappen. De Venice CS-look gebruikt daarvoor de s709-kleurwetenschap, wat volgens het bedrijf over moet komen alsof de beelden zijn geschoten op film. En dan is er nog de Photography Pro-app. Deze app is speciaal voor het maken van foto’s. Sony heeft de gebruikersinterface van deze app gebaseerd op die van de Alpha-camera’s van het bedrijf. Deze app kan niet alleen gestart worden via het thuismenu of de appdrawer, maar ook via de aparte cameraknop. Ook in deze app heb je een legio aan instellingen om de camera helemaal naar je wensen en eisen aan te passen. Het zijn dezelfde instellingen die je vindt op losse Sony-fotocamera’s dus als je daarmee werkt of hebt gewerkt, moet het allemaal bekend voorkomen. Voordat wij beginnen met de praktijktest, zetten we eerst alle cameraspecificaties hieronder voor je op een rijtje. Toestel ASUS Zenfone 9 Sony Xperia 5 IV Cameraresolutie primair 50Mp 12Mp Diafragma primair f/1.90 f/1.7 Sensorformaat primair 1/1,56" 1/1,7" Ultragroothoek 12Mp, f/2.2, 113˚ 1/2,93" 12Mp, f/2.4, 124˚ 1/3,5" Telecamera - 12Mp, f/2.2, 1/3,5" Macrocamera Via groothoek AF Via hoofdlens AF Dieptesensor - - Cameraresolutie frontcamera 12Mp 12Mp Diafragma frontcamera F/2.5 F/2.0 Maximaal ondersteunde videoresolutie 3840x2160 (4k), 120fps 4320x7680 (8k), 24fps

Camerapraktijktest

In deze praktijktest zetten we de foto’s van de Zenfone 9 en de Xperia 5 IV naast elkaar en vergelijken die met de afbeeldingen die zijn gemaakt met de Samsung Galaxy S22. Zoals altijd schieten we de foto’s op de standaardinstellingen. Dat kan in sommige gevallen wat vreemd uitpakken voor de Sony, omdat de uitgebreide camera-app veel instelmogelijkheden heeft. Voor deze test hebben we de standaard camera-app gebruikt en deze op de basismodus laten staan. In deze modus wordt er zeer veel automatisch geregeld, maar niet alles. Dit is iets om rekening mee te houden als je de foto’s bekijkt en vergelijkt met die van de andere toestellen. De ASUS Zenfone 9 en Sony Xperia 5 IV weten mooie plaatjes te schieten. Als de lichtomstandigheden goed zijn, liggen de resultaten sowieso dicht bij elkaar. In de meeste gevallen zijn de foto’s die de Zenfone maakt het scherpst, maar er zijn situaties waar de Zenfone een beetje te ver gaat met de automatische nabewerking. Dat is vooral goed te zien op de foto van het tramstation. Het gras wordt op sommige plekken een beetje uitgesmeerd. Dat is ook te zien bij de bomen in dezelfde foto. De Xperia heeft daar geen last van en het toestel van Samsung zit ertussenin. Als we kijken naar de kleurechtheid, dan is het de Sony die het dichtst bij de werkelijkheid zit. De kleuren zijn vaak net zoals je ze met het blote oog ziet. De Zenfone 9 boost de kleuren zo nu en dan en de Galaxy S22 doet daar nog een schep bovenop. De contrastverhouding is in het geval van de Xperia wat conservatief. De schaduwen worden niet zo hard geboost als bij de Zenfone en Galaxy en ook de lichte delen blijven licht. In sommige situaties worden de schaduwrijke delen zelfs volledig zwart weergegeven. Dit is goed te zien op de foto van het scheepsbouwpand. De lucht komt wat overbelichter over dan op de foto’s die door de andere twee toestellen zijn gemaakt. De donkere delen komen op de foto die met de Zenfone 9 gemaakt is wat helderder over dan op de Galaxy S22, maar er zijn ook momenten waar dat andersom is, zoals bij de foto van het viaduct. Wat ruis betreft doen alle drie de toestellen het goed. Het is vaak stuivertje wisselen tussen de ASUS en de Sony, maar het is te zien dat de Galaxy S22 het voor elkaar krijgt door het agressieve gladstrijkalgoritme; daardoor wordt er niet zoveel detail vastgelegd. Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B) Ook de foto’s die gemaakt zijn met de groothoekcamera, zien er prachtig uit. Er is amper ruis te bekennen en er wordt door alle toestellen veel detail vastgelegd. Ook met deze camera is te zien dat Sony wat conservatiever is met de contrastverhouding. Hierdoor blijven lichte elementen licht of komen ze er soms zelfs te licht uit, terwijl donkere, schaduwrijke delen juist weer erg donker blijven en er in vergelijking met de Zenfone en Galaxy wat minder doortekening te zien is. Al zijn er soms situaties waarbij alle drie de toestellen dicht bij elkaar liggen. Het toestel van Sony weet in veel gevallen net wat meer detail vast te leggen dan de rest, al is het soms de Zenfone die er met de eer vandoor gaat. De S22 heeft in sommige gevallen wat meer moeite om fijne details vast te leggen en als je gaat pixelpeepen, zie je dat deze wat vaker worden uitgesmeerd. Op andere momenten is het weer de Zenfone die sommige fijne elementen uitsmeert. Sony blijft daarin consistent, al gaat dat soms gepaard met een klein beetje ruis. Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B) We hebben ook wat foto’s gemaakt met de telecamera. Tenminste, in het geval van de Xperia 5 IV en de Samsung Galaxy S22. De ASUS Zenfone heeft zoals je eerder hebt kunnen lezen geen telecamera, maar geeft je een optie om met een druk op de knop twee keer te zoomen. Dankzij de gimbal wordt de camera goed stil gehouden, waardoor er niet of nauwelijks softwarematige nabewerking plaats hoeft te vinden. Dat is te zien. Zelfs met deze digitale zoom kan de camera van de Zenfone goed meekomen met de andere twee toestellen. Ook hier is de Sony in de automatische stand weer wat conservatiever wat de contrastverhouding betreft en ook hier is het weer zo dat op de plekken waar het licht genoeg is, er het meeste detail wordt vastgelegd. Als je echter kijkt naar de wat donkerdere schaduwrijke delen, dan zie je dat die bij de Xperia gewoon zwart zijn, terwijl er bij de ASUS en Samsung een stuk meer te zien is. Uiteraard kun je dit ook voor elkaar krijgen met de Sony, maar daarvoor zul je wat dieper in de instellingen moeten duiken. Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B) Tot nu toe weten de toestellen van ASUS en Sony een behoorlijke indruk te maken, zeker in vergelijking met de Samsung Galaxy S22. Er zijn veel situaties waar de foto’s die gemaakt zijn met de Zenfone 9 en Xperia 5 IV beter uit de verf komen. Al zijn er ook momenten dat de verschillen niet zo heel groot zijn. Dit verandert echter als we in het donker aan de slag gaan met de toestellen. De verschillen worden stukken groter en je kunt zonder pixelpeeping al zien dat de Samsung het in elk geval wint op het gebied van helderheid. Maar als je goed kijkt, compenseren de Zenfone en Xperia dit met de hoeveelheid detail die wordt vastgelegd. Er zijn aardig wat situaties waar de Galaxy S22 niet zoveel detail vastlegt en de pixels uitsmeert. Dit is bijvoorbeeld goed te zien op de foto’s van de eerste kerk. Waar op de foto’s van de Xperia en Zenfone de bakstenen nog redelijk van elkaar te onderscheiden zijn, is het bij de foto van de Galaxy S22 hier en daar een pixelbrij. De Zenfone 9 weet een goede balans te vinden tussen het vastleggen van detail, contrastverschillen en helderheid. De ingebouwde gimbal komt in de nachtmodus zeer goed van pas om de camera stabiel te houden en zo een langere sluitertijd mogelijk te maken zonder dat het resultaat bewogen is. Dit kun je ook voor elkaar krijgen met de Xperia, maar dat zul je allemaal handmatig moeten instellen. Toch weet ook dit toestel genoeg vast te leggen, al zijn de donkere delen op de foto in de automatische modus echt donker. Als het contrast echter wat groter is, heeft de Xperia wat meer moeite om een balans te vinden tussen de lichte en donkere delen. Dat is vooral goed zichtbaar op de foto van de tweede kerk. De lamp boven de deur is zo fel dat een deel van de deur helemaal wordt overbelicht, terwijl de kerktoren amper te zien is. De Galaxy S22 en Zenfone 9 kunnen hiermee een stuk beter overweg, waarbij de Zenfone het meeste detail weet vast te leggen en ook nog een realistische kleurweergave heeft. Als er genoeg straatverlichting is, liggen de resultaten weer een stuk dichter bij elkaar. Alle drie de toestellen maken mooie, heldere, kleurrijke foto’s, waarbij veel detail wordt vastgelegd. Ook de contrastverhoudingen zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. De foto’s van de Xperia lijken iets zachter te zijn en de lichten van de lantaarns knallen wat meer dan op de foto’s van de Zenfone en Galaxy. Het toestel van ASUS legt net iets meer detail vast dan de andere twee. Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B) Samsung slaat echter hard terug als we in de nacht gaan fotograferen met de groothoekcamera, tenminste, op het gebied van helderheid. De foto’s zijn helder en er is genoeg detail te zien. De Sony weet in de automatische modus ook nog genoeg detail vast te leggen, maar het resultaat is een stuk donkerder dan de Samsung. De Zenfone 9 laat in deze modus wat steken vallen. Het lukte ons niet om de eerste kerk scherp op de foto te krijgen en de kleuren worden ook verkeerd weergegeven. Als er wat meer straatverlichting is, komt de Zenfone 9 wat beter mee met de Samsung en legt in sommige gevallen wat meer detail vast. De automatische modus van de Xperia heeft ook in combinatie met de groothoekcamera wat meer moeite om de boel duidelijk vast te leggen. Je zult in het donker dus echt aan de slag moeten en alles handmatig instellen. Ook hier geldt dat de resultaten wat dichter bij elkaar liggen als er genoeg straatverlichting aanwezig is, al is het verschil wat groter dan als de hoofdcamera wordt gebruikt. De foto’s van de Xperia zijn duidelijk donkerder en ook de contrastverhouding is weer aan de conservatieve kant. Zowel de Xperia 5 IV als de Zenfone 9 hebben niet of nauwelijks last van ruis, terwijl dat bij de Galaxy S22 toch wel redelijk te zien is, ondanks het gladstrijkalgoritme. Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B) Als we kijken naar de camera aan de voorzijde van de toestellen kunnen we kort zijn. Samsung heeft dat nog steeds het beste voor elkaar en schiet het mooiste plaatje. De ASUS volgt op de voet, maar doet dit met wat ruis, maar weet net wat meer contouren vast te leggen. Als we goed kijken naar de foto van de Galaxy S22, zie je dat de contouren worden vastgelegd, maar een beetje verloren gaan door het gladstrijken. De Xperia heeft wat meer moeite met het vastleggen van selfies. De foto is wat aan de fletse kant en er zit ook wat ruis bij. Het feit dat de selfiecamera niet kan focussen, helpt ook niet echt. Gelukkig kun je ook de camera’s aan de achterzijde gebruiken voor je selfies als je de vlogmonitor gebruikt, maar deze zal je los moeten aanschaffen en die is niet goedkoop. Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B) Al met al zijn we weer positief verrast door de camera’s van Sony en ASUS. De toestellen schieten regelmatig mooiere foto’s dan de Samsung Galaxy S22. Vooral de Zenfone 9 weet dankzij de gimbal scherpe afbeeldingen te creëren en veel detail vast te leggen. Het is een zeer fijne toevoeging die zowel in situaties met veel als weinig licht zorgt voor een mooi plaatje. De Xperia 5 IV schiet ook prachtige foto’s. Je zult er alleen wat meer werk voor moeten doen. Als je alles automatisch laat doen, komt het toestel goed mee met de rest, maar je kunt een stuk meer uit de camera halen als je alles handmatig instelt. Dit kost je wel wat tijd, tijd die je wellicht niet hebt als je aan het feesten bent met je vrienden en even snel een plaatje wilt schieten. Als je echter van plan bent eropuit te gaan en specifieke foto’s maakt voor een vakantie, socialmediapost of contentcreatie, dan is de grote veelzijdigheid aan opties en functies een hele mooie toevoeging. En als je al ervaring hebt met losse Sony-camera’s, is het al helemaal een feest der herkenning. Mocht je juist met de Zenfone wat meer controle willen hebben over de foto’s die je maakt, dan kun je in de camera-app ook de promodus inschakelen, zowel voor het maken van foto’s als voor het maken van video’s. Het zijn lang niet zoveel opties als de Xperia heeft, maar het zijn er genoeg om de foto’s die je maakt nog meer naar je hand te zetten.

Accuduur

De Xperia 5 IV en Zenfone 9 mogen dan wel compacter zijn dan de gemiddelde smartphone; het is niet te merken als je naar de accu’s kijkt. Het toestel van ASUS heeft een accu met een vermogen van 4300mAh aan boord. Wij hebben grotere toestellen in onze handen gehad met kleinere accu’s en minder aansluitingen. De Xperia 5 IV heeft een 5000mAh-accu onder de motorkap. Het toestel is kleiner dan zijn voorganger, maar heeft een grotere accu zonder dat er op andere vlakken iets is ingeleverd, een knappe prestatie. Deze specificaties komen goed tot uiting in onze accutests. De Xperia 5 IV weet het zowel in de wifibrowsetest als in de videotest lang uit te houden, langer dan praktisch elke andere smartphone die we hebben meegenomen in onze test. Alleen de iPhone 14 Pro Max houdt het wat langer vol. In de 4G-browsetest moet het toestel wat meer smartphones voor zich dulden, maar het zet alsnog een zeer goede score neer. De Zenfone 9 doet het ook zeker niet verkeerd. Vooral als je in het achterhoofd houdt dat dit toestel een kleinere accu heeft. De smartphone van ASUS eindigt nog steeds in de hogere regionen en doet het in de 4G-browsetest beter dan de Xperia. Opladen Beide smartphones kunnen met 30W worden opgeladen en gebruiken daarvoor de USB PD 3.0-standaard. Hierdoor kunnen ze met bijna elke snellader overweg. Het toestel van Sony heeft daarnaast ondersteuning voor draadloos laden en het omgekeerd draadloos opladen van andere apparaten. De smartphone van ASUS heeft deze laatste functie niet, maar kan wel andere apparaten bedraad opladen. De Zenfone 9 wordt geleverd met een 30W-lader en de Xperia 5 IV wordt zonder lader én zonder kabel geleverd. De Xperia 5 IV kan het langste worden gebruikt als deze een half uur aan de lader heeft gehangen. De Zenfone 9 volgt op de voet. Deze is na een half uur laden voller dan de Xperia, logisch, want het toestel van ASUS heeft een kleinere accu. Beide toestellen zijn in elk geval praktisch halfvol als ze een half uurtje aan de lader hebben gehangen en hebben tussen de anderhalf à twee uur nodig om volledig te zijn voorzien van energie. Niet slecht, maar als je het vergelijkt met de Chinese smartphones die tegenwoordig met minimaal dubbel vermogen kunnen worden opgeladen, eindigen de toestellen toch in de onderste helft van de grafiek.

Hardware

Meestal als je voor een compacte smartphone gaat, zijn er wat vlakken waarop je iets in moet leveren. Het eerste waar veelal op bezuinigd wordt, is de hardware. Zulke toestellen werden in het verleden vaker uitgerust met een ouder model processor, minder geheugen, een kleinere accu en nog minder aansluitmogelijkheden dan de gemiddelde andere smartphone. Tegenwoordig hebben kleine toestellen een krachtige chip aan boord, denk bijvoorbeeld aan de iPhone mini en de Samsung Galaxy S22. Sony en ASUS zetten deze lijn voort. De Xperia 5 IV is net als zijn grote broer uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1 en heeft 8GB ram aan boord. Het toestel is daarnaast voorzien van 128GB of 256GB aan opslaggeheugen en zoals je eerder hebt kunnen lezen, is er ook nog eens een mogelijkheid dit uit te breiden met een microSD-kaart en hebben beide toestellen een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Vooral dat laatste zien wij weinig in deze prijscategorie en het is fijn dat er toch weer wat high-end smartphones zijn met deze poort. De Zenfone 9 heeft een Snapdragon 8+ Gen 1 aan boord. Deze soc is net wat nieuwer dan de soc in de Sony en het is bekend dat deze zuiniger en minder warm is dan zijn voorganger. Dat is waarschijnlijk waarom de Zenfone 9 met zijn kleinere accu toch goed kan meekomen met de Xperia 5 IV, die is uitgerust met een grotere accu. De 8+ Gen 1 is ook iets hoger geklokt. De snelste cores lopen op 3,19GHz tegenover 3GHz. Dit zijn verschillen die vooral op papier van enige betekenis zijn. In de praktijk merk je nauwelijks wat van dit verschil. Zelfs niet als je een zware game speelt of uitgebreid video’s aan het renderen bent. De Zenfone is meestal wel wat sneller klaar, maar het scheelt te weinig om de Snapdragon 8 Gen 1 daarop af te rekenen. Wat wel voor een groter verschil zorgt, is de warmteontwikkeling. Zoals we eerder schreven, is de Snapdragon 8 Gen 1 een heethoofd. Dat zal je bij lichte taken als webbrowsen en een filmpje kijken niet zo snel merken, maar als je het toestel wat harder aan het werk zet, voel je de temperatuur al snel oplopen. Zeker als je aan de slag gaat met specialistische video-apps, kan het toestel goed warm worden en bij het eerste gebruik waarschuwen de apps je daar ook voor. Hoewel er in de waarschuwingen gesproken wordt over het oververhitten van het toestel, hebben we daar geen last van gehad. Wel werd de smartphone soms zo warm dat die niet voor iedereen even comfortabel vast te houden is. Het toestel throttlet daarom ook vrij snel. Na drie tot vijf minuten intensief gebruik, klokt de processor zichzelf terug, waardoor de prestaties een beetje inzakken. Dit zal je niet zo snel merken als je een zware game speelt, maar het renderen van je video’s zal wat langer duren. Ook als je je zware apps via de gamemodus gebruikt, treedt het throttlen even snel op. De cpu wordt wel hoger geklokt, zodat je toch wat prestatiewinst hebt. De Snapdragon 8+ Gen 1 heeft iets minder last van de warmteontwikkeling en throttling treedt niet of nauwelijks op. Zelfs niet als de performancemodus wordt ingeschakeld. In deze modus draait de soc op de hoogste kloksnelheid en na enige tijd wordt die wel erg heet. In sommige gevallen zelfs net zo heet als de Xperia 5 IV. Toch wordt er niet gethrottled en blijft de chip op de hoogste kloksnelheid draaien. Hierdoor is het toestel van ASUS een prestatiemonster, maar dat zal je wel moeten bekopen met extra warme handen. Links: Sony Xperia 5 IV - Rechts: ASUS Zenfone 9 Als we echter kijken naar het gebruik in de praktijk, zijn de verschillen tussen de toestellen klein. De gestroomlijnde lichte gebruikersinterfaces van beide toestellen hebben tijdens onze tests geen enkele keer gehaperd, apps openen snel en werken probleemloos, zelfs als je terugschakelt naar de zuinige modus. De Snapdragon 8 Gen 1-chips zijn zo snel dat je alleen in speciale omstandigheden wat merkt van eventuele bottlenecks. Beide smartphones hebben een capacitieve vingerafdruklezer aan de zijkant zitten, in de powerknop. Deze werkt zeer snel en betrouwbaar. De sensoren kunnen, zoals je eerder kon lezen, ook gebruikt worden voor verschillende andere functies, zoals het scrollen en het openen van een of meerdere apps tegelijk. De trilmotor van beide toestellen is goed, maar die van de Xperia 5 IV is een stuk krachtiger en weet stevige tikken te produceren wanneer nodig. In dezelfde gevallen voelt het bij de Zenfone nog als een trilling. De speakers van zowel de Zenfone 9 als de Xperia 5 IV klinken goed. Zowel de hoge tonen als de middentonen worden goed overgebracht. Met lage tonen hebben beide toestellen wat meer moeite. Ze zijn wel te horen, maar er mist een beetje diepte. Het geluid klinkt vol genoeg om te kunnen genieten van een film of serie. Toestel ASUS Zenfone 9 Sony Xperia 5 IV Werkgeheugen 8GB of 16GB 8GB Opslagcapaciteit 128GB of 256GB 128GB of 256GB Accucapaciteit (mAh) 4300mAh 5000mAh Verbinding (wlan) 802.11 (Wi-Fi 6e) 802.11 (Wi-Fi 6e) 5GHz-ondersteuning Ja Ja Verbinding (bluetooth) Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Verbinding (3G/4G/5G) 5G 5G Overige draadloze verbindingen Near Field Communication (NFC) Near Field Communication (NFC) Draadloos laden Aansluitingen 3,5mm, USB 3.0 type-C 3,5mm, USB 3.2 type-C

Software

ASUS Zenfone 9 De Zenfone 9 is uitgerust met Android 12 en oogt redelijk schoon. De gebruikersinterface heeft veel overeenkomsten met die van de Google Pixel. Het systeem heeft verder weinig toeters en bellen en er zijn wat ASUS-apps meegeleverd. Het toestel wordt standaard geleverd met een ASUS Data Transfer-app, waarmee je makkelijk je gegevens van je oude toestel kunt overzetten naar je nieuwe toestel zonder tussenkomst van de Google Cloud. Daarnaast is er een eigen bestandsbeheerapp te vinden op het toestel. Deze is wat uitgebreider dan de app van Google en kan onder andere verbinding maken met externe netwerklocaties. Daarnaast kun je het groeperen van bestandstypen aanpassen, waardoor je in een oogopslag kunt zien wat voor bestanden je allemaal op je toestel hebt staan. Dat geldt niet alleen voor specifieke bestandstypes, maar ook voor bestanden die het systeem aanmerkt als 'groot'. Ook is er een speciale pc-bestandsoverdrachtoptie aanwezig, zodat je draadloos kunt verbinden met je pc zonder dat er specialistische software moet worden geïnstalleerd. Je kunt rechtstreeks vanuit je webbrowser verbinden met je toestel en op die manier bestanden overzetten, een erg fijne app om mee te werken en zeker iets dat andere toestellen mogen overnemen. ASUS levert ook een eigen galerijapp mee die een stuk lichter en sneller is dan Google Foto’s. Het is een heerlijke no-nonsenseapp die precies doet wat het moet doen zonder steeds verbinding te willen maken met een clouddienst. Mocht je die integratie willen hebben, dan kun je altijd nog gebruikmaken van Google Foto’s, die ook gewoon te vinden is op het toestel. Verder heeft ASUS ook een eigen geluidsrecorderapp meegeleverd. Deze kan niet alleen gebruikt worden om audio op te nemen via de ingebouwde microfoon of aangesloten geluidsbron via de 3,5mm-jack, maar ook om telefoongesprekken op te nemen. Deze functie werd door Google enige tijd geleden geblokkeerd waardoor veel thirdpartyaudio-opnameapps die mogelijkheid niet hadden. De meegeleverde app van ASUS kan dat dus zonder problemen. Verder heeft ASUS ook nog een eigen klok-, rekenmachine-, contacten-, tips-, camera- en weerapp meegeleverd. Hoewel deze apps veel lijken op de standaardapps van Google, ogen en voelen de versies van ASUS toch wat lichter aan en dat is fijn. Meestal zitten apps van fabrikanten juist vol met extra toeters en bellen, overgoten met een sausje van grafische pracht en praal. De apps van ASUS zijn juist lekker schoon en beperkt tot het hoognodige. Bovendien vragen deze apps je niet om nieuwe of extra privacyinstellingen te accepteren. Alleen de weerapp doet dat. Die heeft toegang tot je locatie nodig om aan te geven wat voor weer het is op de plek waar je je nu bevindt. Deze gegevens worden gestuurd naar AccuWeather. ASUS zegt geen informatie te verzamelen. De meeste weerapps geven je de mogelijkheid je locatie niet te gebruiken en je handmatig een plaats te laten kiezen. De weerapp van ASUS lijkt dat in eerste instantie niet te kunnen, als je op annuleren drukt op de vraag om je locatie te delen, wordt de app weer gesloten. Als je echter op de terugknop drukt of de teruggesture gebruikt, dan kom je wel in de app en kan je in het menu van die app wel handmatig een locatie kiezen. De app blijft wel constant zeuren om je locatie, dus zie dit meer als een workaround dan een echte oplossing. Verder is er ook een tipsapp te vinden die je alle typische ASUS-functies nog eens uitlegt. De strakke, snelle no-nonsense interface van de Zenfone 9 wordt helaas een beetje ongedaan gemaakt door de meegeleverde bloatware. Facebook, Instagram, Facebook Messenger en Netflix worden ook standaard meegeleverd met het toestel. Gelukkig kunnen al deze apps makkelijk worden verwijderd, dus dat scheelt. Een ander punt waarop de Zenfone 9 minder scoort, is de softwareondersteuning. ASUS ondersteunt het toestel slechts twee jaar, waardoor het in 2024 alweer is afgelopen met updates. Sony Xperia 5 IV Ook de gebruikersinterface van de Xperia 5 IV oogt en voelt snel en licht. De interface heeft veel overeenkomsten met die van de Google Pixel en er zijn weinig Sony-apps meegeleverd. Bovendien zijn de apps van Sony vooral applicaties die als uitbreiding van de standaardfunctionaliteit van het toestel kunnen worden gezien in plaats van een vervanging van Google-apps. In tegenstelling tot de Zenfone is er geen eigen contacten-, berichten-, klok-, rekenmachine-, galerij- of bestandsbeheerapp, maar zijn dit allemaal de standaardprogramma’s van Google. De enige standaardapp die niet van Google is, is de muziekapp. Een andere softwarematige functie die al sinds jaar en dag op Sony-toestellen aanwezig is, is de mogelijkheid apps te openen met de powerknop. Dat kan een app zijn die je vaak gebruikt. Het systeem voorspelt dan welke app dat is en door twee keer te tikken op de powerknop wordt deze app direct geopend. Ook de 'App-paar'-functie is weer aanwezig. Je kunt met deze functie twee apps tegelijk openen en die onder elkaar weergeven als splitscreen of als één fullscreenapp met een app die in een zwevend venster wordt weergegeven. Mocht je de powerknop daarvoor niet willen gebruiken, kun je ook een virtuele knop instellen die deze functie activeert. Sony zet groots in op het maken van foto’s en video’s en de Xperia 5 IV is daarom uitgerust met speciale apps die dat benadrukken. Zo zijn er maar liefst twee specifieke camera-apps, Cinema Pro en Video Pro. Daarnaast is er een gespecialiseerde fotocamera-app die Photo Pro wordt genoemd en er is naast de standaard muziekapp ook nog een speciale Music Pro-app. Al deze apps hebben uitgebreide functies en ondersteuning om professionele media te maken. Zo heeft de Music Pro-app ondersteuning voor studiobestandsformaten van Sony en zijn er speciale filters aanwezig om vacuümbuismicrofoons en Sony Music-studioreverb te simuleren. Verder is het mogelijk om realtimegeluidsfilters toe te passen en meerdere geluidssporen tegelijk te bewerken met een maximum van tien. Dit zijn stuk voor stuk erg fijne apps om mee te werken als je wat serieuzer aan de slag wilt gaan met het maken van media en de mogelijkheid om alles tot in de fijnste puntjes in te stellen om je media precies zo te maken als je voor ogen hebt. Je hoeft niet bang te zijn dat een of ander algoritme de eerste foto met andere kleuren vastlegt dan de tweede. Het mes snijdt echter aan twee kanten. De gigantische hoeveelheid aan opties, virtuele draaiknoppen en submenu’s vol instellingen zullen voor de gemiddelde persoon wat intimiderend overkomen. Als je niet veel verstand hebt van (professionele) camera’s, kun je jezelf al snel verliezen in de vele opties. Het is natuurlijk wel mogelijk alles zoveel mogelijk op 'auto' te zetten, maar als je dat doet, zul je merken dat het toestel het soms aflegt tegenover de vele andere smartphones die met behulp van kunstmatige intelligentie en computational photography de mooiere foto’s schieten, vooral als de lichtomstandigheden wat minder zijn. Je kunt dit tegengaan door handmatig de sluitertijd en lichtgevoeligheid in te stellen, maar als je op een feestje staat met je vrienden heb je daar waarschijnlijk geen tijd voor of zin in. De Basic-modus vangt veel af, maar andere smartphones doen het in de automatische modus toch iets beter. De Xperia heeft net als vele andere smartphones een app voor het verbeteren van gameprestaties. De app van Sony gaat echter een stapje verder door je de mogelijkheid te geven je gameplay direct te streamen naar YouTube en alle diensten en systemen die overweg kunnen met het Real-Time Messaging Protocol, ofwel RTMP. Je kunt je frontcamera inschakelen, zodat mensen je kunnen zien gamen. Het aantal streamfuncties kan worden uitgebreid als je een capturekaart en headset aansluit. Normaal gesproken moet je om te kunnen streamen naar YouTube al een minimum aantal subscribers hebben, maar als je gebruikmaakt van de streamingfunctie op de smartphone, vervalt deze eis. Het zijn een hoop extra’s en handige functies die deze smartphone bezit. Hierdoor vindt je wat meer icoontjes op je homescreen en appdrawer dan je misschien gewend bent van een smartphone. Dat is niet erg, want het zijn functies die bij dit toestel horen. Wat wel jammer is, is dat er ook wat bloatware wordt meegeleverd. Gelukkig kan voorkomen worden dat de meeste extra apps tijdens de eerste configuratie van het toestel worden geïnstalleerd. Net als bij Samsung en Xiaomi kun je aanvinken welke extra apps meegeïnstalleerd worden en welke niet. Denk aan apps als Booking, Amazon, de Sony News-suite en Imaging Edge. Als je alles uitvinkt, krijg je echter nog steeds Facebook, LinkedIn, Tidal en Netflix voor je kiezen. Deze apps kunnen niet worden verwijderd, alleen verborgen. En in het geval van LinkedIn en Facebook is dat onhandig, omdat deze apps zo nu en dan met notificaties komen om ze te gebruiken. We kunnen begrijpen dat fabrikanten zulke reclamedeals sluiten om de prijs van het toestel te drukken, maar voor zo'n dure smartphone als de Xperia vinden wij dit eigenlijk niet kunnen. Een ander ding dat jammer is, is de softwareondersteuning. Net als ASUS wordt het toestel slechts twee jaar ondersteund, tot 2024 dus. Dat is korter dan sommige midrange toestellen. Ook dat vinden wij in deze tijd echt niet meer kunnen. Gelukkig doen zowel Sony als ASUS niet moeilijk over het ondersteunen van customroms en het openstellen van de bootloader. Let alleen wel op dat in het geval van Sony de cameratechnologie niet wordt vrijgegeven. De kwaliteit van de foto’s zal minder goed zijn als je met een customrom aan de slag gaat.

Conclusie