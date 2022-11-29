Door Donovan Kerssenberg

Redacteur

Feedback • 29-11-2022 06:00 165

ASUS Zenfone 9 vs. Sony Xperia 5 IV

'Klein', krachtig én compleet

29-11-2022 • 06:00

165

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Inleiding

  • ASUS Zenfone 9
  • Sony Xperia 5 IV

Samengevat

De ASUS Zenfone 9 is een fantastisch allroundtoestel, dat de techfan kan bekoren. Het apparaat is veelzijdig, maar zit niet vol onnodige toeters en bellen. De software is vloeiend en snel en er zijn een hoop functies toegevoegd. De meegeleverde bloatware kan makkelijk worden verwijderd. De camera is ook verrassend goed, vooral de hoofdcamera met ingebouwde gimbal helpt bij het schieten van mooie foto’s met veel detail en het maken van goed gestabiliseerde video’s. Verder is de smartphone voorzien van een koptelefoonaansluiting, iets wat niet meer zo gebruikelijk is voor een high-end smartphone. De krachtige Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 maakt de telefoon snel en het apparaat throttlet niet of nauwelijks. Het enige grote minpunt is de korte softwareondersteuning tot 2024.

Pluspunten

Minpunten

Getest

ASUS Zenfone 9, 8GB intern, 128GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 899,-

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Samengevat

De Sony Xperia 5 IV is een zeer uitgebreide smartphone met ontzettend veel functies voor contentcreators. Het toestel heeft meerdere meegeleverde apps voor het maken van video’s en foto’s. De kwaliteit van de camera’s is goed. De vele opties kunnen wel wat intimiderend overkomen voor gebruikers die daar niet zo in thuis zijn en de automatische modus is nogal conservatief. Verder heeft de smartphone een snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 aan boord, al kan deze erg heet worden. Ook zijn er een koptelefoonaansluiting en een geheugenkaartlezer te vinden op dit toestel, iets wat steeds zeldzamer wordt in deze prijscategorie. De smartphone wordt wel geleverd met onverwijderbare bloatware en de softwareondersteuning tot 2024 is erg kort.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Sony Xperia 5 IV Groen

Prijs bij publicatie: € 849,-

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Bekijk alle uitvoeringen (3)

In een tijd waarin smartphones steeds groter worden, lijkt er weer wat hoop te zijn voor mensen die liever een wat kleinere Android-smartphone willen gebruiken. Samsung beet het spits af met de Galaxy S22. Dit toestel was in vergelijking met zijn voorgangers opvallend klein, al leek Samsung in zijn promotionele uitingen geen aandacht te besteden aan de maat. Sony brengt al enkele jaren een compacte versie uit van de Xperia 1; dit jaar is dat de Xperia 5 IV. Ook ASUS ging op de compacte toer en kwam vorig jaar met de Zenfone 8 en zet dit voort met de Zenfone 9.

De toestellen worden door de fabrikanten als ware camerakampioenen neergezet. Sony gooit het op de professionele cameratools die ook te vinden zijn op de specialistische foto- en videocamera’s van het bedrijf. Bovendien kan deze smartphone overweg met alle accessoires van zijn grote broer en kan deze ook dienen als accessoire voor sommige camera's. Denk daarbij aan de Vlog Monitor, een kleine monitor die op de achterzijde van je toestel kan worden bevestigd zodat je gebruik kan maken van de camera's op de achterkant. Ook heeft het bedrijf een shooting grip om het maken van video’s te vergemakkelijken. Dit is een soort ministatief waar je je toestel in kunt klikken en die je kunt bedienen zonder het toestel aan te hoeven raken. Sony zet dit jaar groots in op het livestreamen van video en de tools om dat mogelijk te maken zijn standaard al geïnstalleerd. ASUS legt de focus vooral meer op de ingebouwde gimbal. Naast optische stabilisatie zit er ook een zesassige gimbal in die volgens ASUS voor nog vloeiendere beelden zorgt.

Asus Zenfone 9 en Sony Xperia 5 IV

Dit klinkt allemaal mooi op papier en dat zou voor veel mensen al een reden moeten zijn om naar de winkel te rennen voor deze toestellen. Toch is het in Android-land in de meeste gevallen toch een Samsung-feestje. Uit een recent onderzoek blijkt dat 43 procent van de Nederlandse smartphonebezitters een toestel van de Koreaanse fabrikant heeft. Als we Samsung buiten beschouwing laten, zijn het veelal toestellen van Xiaomi en BBK waar gebruikers mee weglopen. Over ASUS- en Sony-smartphones hoor je praktisch niemand meer praten. Wij denken dan ook dat het vooral te maken heeft met het feit dat ASUS jarenlang geen toestellen mocht verkopen in Nederland vanwege een verloren rechtszaak met Philips. Het euvel is inmiddels opgelost en de smartphones zijn weer te koop, maar naar ons idee zijn daar maar weinig mensen van op de hoogte. We zien verder ook geen reclame-uitingen van ASUS op dat gebied langskomen dus dat zal ook niet helpen.

Bij Sony is er iets anders aan de hand. De fabrikant heeft de afgelopen jaren flink gesneden in het personeelsbestand en de productie flink teruggeschroefd, nadat bleek dat de smartphonetak de enige verliesgevende tak is. Toch gooide het bedrijf de handdoek niet in de ring en de directeur en ceo van Sony, Kenichiro Yoshida, liet tijdens een presentatie weten dat de smartphonetak essentieel is voor het portfolio van het merk. Het bedrijf bleef dus smartphones maken en rebootte de Xperia-serie. Net als ASUS doet Sony niet of nauwelijks aan promotie. Bovendien zijn de toestellen van Sony over het algemeen aan de prijzige kant, waardoor de fabrikant zichzelf regelmatig uit de markt prijst.

ASUS en Sony zijn beide kleine fabrikanten en moeten het dus hebben van bepaalde gimmicks om hun toestellen aan de man te brengen. ASUS zet met de Zenfone tegenwoordig specifiek in op 'compact' en features waar op fora zoals GoT altijd om wordt geklaagd, zoals de 3,5mm-poort. Sony zet in op telefoons met 21:9-schermen die daardoor erg smal zijn, eveneens dezelfde poorten en aansluitingen voor een geïnteresseerd publiek en camerafeatures voor de professional.

Asus Zenfone 9, Sony Xperia 5 IV en Samsung Galaxy S22

Als we kijken naar de adviesprijs van de Zenfone 9 en Xperia 5 IV lijkt het nogal oneerlijk om deze twee toestellen tegenover elkaar te zetten. Het toestel van ASUS kostte 849 euro, terwijl het toestel van Sony 1049 euro kostte. Toen wij begonnen aan deze review lagen de prijzen een stuk dichter bij elkaar: 849 en 899 euro. Dat is een goede reden om de toestellen van ASUS en Sony tegenover elkaar te zetten en te vergelijken met de reeds gereviewde Galaxy S22 van Samsung. Kunnen deze toestellen meekomen met de smartphone van een van de marktleiders en kunnen de grootse beloftes van de fabrikanten op cameragebied worden waargemaakt? Je leest het in deze review.

Behuizing

Het eerste dat opvalt als je deze twee toestellen in de hand neemt, is de maat. Vergeleken met de gemiddelde smartphone die op de markt komt, zijn deze toestellen lekker compact en handzaam. Toch hadden wij stiekem gehoopt dat de smartphones nog net een slagje kleiner zouden zijn. Als je ze bijvoorbeeld naast een iPhone mini of Xperia Compact legt, zie je dat ze nog steeds wat aan de grote kant zijn. We konden het niet laten deze vergelijking nog wat schever te trekken door een oude HTC Hero, Sony Xperia XZ Compact en iPhone 12 mini in de mix te gooien, alleen maar zodat je kunt zien wat voorheen de norm was in smartphoneland.

Compacte smartphones door de jaren heenCompacte smartphones door de jaren heen

Vooral ASUS schreeuwde van de daken dat de Zenfone 9 ‘lekker klein’ zou zijn, maar als we het toestel vergelijken met de Samsung Galaxy S22, een toestel waarover Samsung niets losliet over de maat, is de telefoon van ASUS slechts een halve millimeter korter en ongeveer twee millimeter breder. De Xperia 5 IV van Sony is het smalst, maar een stuk langer dan de andere twee toestellen, en heeft daardoor een andere beeldverhouding. Dit is iets wat Sony al langer doet. Bijna alle recente smartphones van deze fabrikant hebben een beeldverhouding van 21:9.

De toestellen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. In de onderstaande tabel hebben we alle modellen op een rijtje gezet.

Toestel ASUS Zenfone 9 Sony Xperia 5 IV
Afmeting 146,5 x 68,1 x 9,1mm 156 x 67 x 8,2mm
Schermdiagonaal 5,9" 6,1''
Resolutie 2400x1080 pixels 2520x1080 pixels
Schermtype Oled Oled
Kleur Zwart, blauw, rood, zilver Groen, zwart, wit

ASUS Zenfone 9

De Zenfone 9 is wat de maat van het apparaat betreft het middelste toestel. De Xperia 5 IV is net wat smaller. De achterkant van de Zenfone 9 is van korrelig plastic dat erg doet denken aan de sandstonebehuizing van de eerste OnePlus-smartphone. Het voelt erg fijn aan. Daarnaast is het ongevoelig voor vingerafdrukken. De Zenfone 9 heeft geen camera-eiland, maar twee losse gigantische camera’s op de achterzijde. De flitsled bevindt zich naast de hoofdcamera. Hoewel de camera’s erg groot zijn, wiebelt het toestel minder dan je zou verwachten als je deze plat op tafel legt. Het frame van dit toestel is van aluminium.

Aan de rechterzijde zitten de power- en volumeknop. De powerknop doet tegelijkertijd dienst als vingerafdruklezer en heeft in het midden een lichtgroene streep zitten. Deze knop heeft nogal scherpe randen, waardoor die wat ruw aanvoelt. Je zult je er niet aan openhalen, maar het lijkt af en toe zo aan te voelen; daar moesten we even aan wennen. Dit lijkt met opzet te zijn gedaan, zodat het verschil tussen de powerknop en de volumeknop goed voelbaar is. De volumeknop heeft afgeronde randen en voelt duidelijk fijner dan de powerknop. De powerknop kan overigens ook gebruikt worden om te scrollen in apps, een handige functie die het bedienen met één hand nog makkelijker maakt. Deze functie moet wel worden ingeschakeld.

Bovenin zitten een microfoongaatje en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, een aangename verrassing. In dit prijssegment zijn smartphones met een 3,5mm-jack zeer zeldzaam. ASUS bewijst dat de argumenten die andere fabrikanten aanhalen om deze aansluiting weg te laten niet meer dan smoesjes zijn. Aan de onderkant vind je een microfoongaatje, een van de twee stereospeakers, een USB-C-poort en de simkaarthouder. Deze heeft plaats voor twee simkaarten, maar helaas niet voor een geheugenkaart.

Asus Zenfone 9 product shotsAsus Zenfone 9 product shotsAsus Zenfone 9 product shotsAsus Zenfone 9 product shotsAsus Zenfone 9 product shotsAsus Zenfone 9 product shots

De smartphone ligt verder heerlijk in de hand. De sandstoneachtige achterkant voelt fijn en het toestel glipt niet uit je handen. Ook met de stevigheid zit het goed. Het apparaat geeft op geen enkele manier mee als het wordt getordeerd. De Zenfone 9 is dankzij de IP68-rating stof- en waterdicht. Het scherm heeft aan de voorzijde linksboven een cameragaatje zitten en het scherm zelf is voorzien van Gorilla Glass Victus. Vlak boven het scherm zit de oorluidspreker die tegelijkertijd dienstdoet als een van de twee stereospeakers.

Sony Xperia 5 IV

De Xperia 5 IV is het smalste toestel van de drie en veruit het langste. Dit is een typische eigenschap van Sony en het is dan ook geen verrassing dat deze smartphone ook deze formfactor heeft. De achterkant van de Xperia 5 IV is van mat Gorilla Glass Victus, maar voelt eerder als plastic aan. De matte afwerking beperkt vingerafdrukken tot een minimum en je moet goed je best doen om ze te kunnen zien. Het camera-eiland ziet er bescheiden uit en steekt amper uit. Hierdoor wiebelt het toestel niet al te veel als het plat op tafel ligt. Ook deze smartphone is uitgerust met een aluminium frame.

Aan de rechterzijde zit de powerknop, die tegelijkertijd ook een vingerafdrukscanner is. Deze knop is verzonken in het frame. Dat is waarschijnlijk gedaan om het per ongeluk indrukken van de knop tegen te gaan en dat werkt goed. Bovendien voel je daardoor duidelijk verschil tussen de andere knoppen. Boven de powerknop zit de volumeknop en bijna helemaal onderaan zit een aparte cameraknop, een functie die je op andere toestellen vrijwel nooit meer ziet.

Aan de bovenzijde zit een microfoongaatje en, jawel, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. We zijn iets minder verrast dat deze aansluiting te vinden is op een high-end Xperia, omdat bijna alle moderne modellen van Sony nog steeds worden uitgerust met deze poort. Toch blijft het een welkome toevoeging. We weten dat onze opmerkingen over deze poort altijd zorgen voor flink wat discussie, niet alleen onder onze lezers, maar ook hier op de redactie, maar ondergetekende hecht nou eenmaal veel waarde aan keuzevrijheid.

Aan de onderzijde van deze smartphone vinden we nog een microfoongaatje, een USB-C-poort en een kaarttray. Deze tray biedt plek voor twee simkaarten of een simkaart en een geheugenkaart. Het is een van de weinige trays die tegenwoordig zonder pinnetje geopend of verwijderd kan worden. Er zit er een kleine inham in de behuizing waar je je nagel achter kunt haken om zo de tray uit het toestel te trekken. Dit werkt erg goed en is iets dat wat ons betreft op elk toestel mag worden toegepast.

Sony Xperia 5 IV product shotsSony Xperia 5 IV product shotsSony Xperia 5 IV product shotsSony Xperia 5 IV product shotsSony Xperia 5 IV product shotsSony Xperia 5 IV product shots

Ook de Xperia 5 IV ligt heerlijk in de hand, vooral omdat het toestel zo smal is. Met één hand bedienen gaat wat lastiger, tenzij je lange duimen hebt. Het toestel voelt zeer degelijk aan en geeft amper mee als deze wordt getordeerd. Ook de Xperia 5 IV is stof- en waterdicht en heeft dan ook de IP68-certificering. Het scherm aan de voorzijde is voorzien van Gorilla Glass Victus en in de bovenste en onderste schermrand zitten de twee stereospeakers, waarbij de bovenste tegelijkertijd ook de oorluidspreker is. Bij de meeste smartphones is het zo dat alleen de bovenste speaker naar je gezicht gericht is en de onderste naar beneden wijst. Dit is een van de weinige smartphones waarbij beide speakers naar voren gericht zijn en dat is fijn. De kans dat je per ongeluk met je hand een speaker blokkeert, is stukken kleiner dan bij andere toestellen.

Dit is ook een van de weinige toestellen die een wat bredere schermrand heeft in vergelijking met andere toestellen. Aan de zijkanten gaat het om een miniem verschil, maar aan de boven- en onderkant zijn de randen een stukje dikker. Dit is waarschijnlijk gedaan om de speaker aan de onderkant en de frontcamera aan de bovenkant kwijt te kunnen. Dit toestel heeft dan ook geen notches of cameragaatjes. Hoewel we eigenlijk al gewend zijn aan die oplossingen, oogt het toch rustiger om deze elementen niet 'per ongeluk' in beeld te zien in specifieke situaties. Bovendien zijn de schermranden aan weerskanten even dik, waardoor het toestel alsnog symmetrisch oogt. Een ander element dat wij tegenwoordig bij veel andere smartphones missen, is de notificatieled. Deze bevindt zich ook in de bovenste rand van de bezel en is wat ons betreft een welkome toevoeging.

Scherm

De ASUS Zenfone 9 heeft een 5,9"-oledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. De maximale verversingssnelheid is 120Hz en kan worden aangepast naar 90 en 60Hz. Er is ook een automatische instelling die zelf switcht tussen de verschillende snelheden om de accu te sparen. Het scherm heeft daarnaast ook ondersteuning voor een always-oninstelling. Het display heeft verder ondersteuning voor hdr.

De Sony Xperia 5 IV heeft een oledscherm met een resolutie van 2520x1080 pixels. Het scherm heeft een verversingssnelheid van maximaal 120Hz en kan worden teruggeschakeld naar 60Hz. Het scherm kan 1 miljard kleuren weergeven en heeft ondersteuning voor hdr. ASUS zegt dat de Zenfone 9 een maximale helderheid van 1100cd/m2 heeft en Sony zegt dat de Xperia 5 IV 50 procent helderder is dan het vorige model. We hebben de toestellen doorgemeten met onze SpectraCal C6-colorimeter en Portrait Displays Calman Color Calibration-software. Alle schermspecificaties van de toestellen staan in de onderstaande tabel op een rijtje.

Toestel ASUS Zenfone 9 Sony Xperia 5 IV
Afmeting 146,5 x 68,1 x 9,1mm 156 x 67 x 8,2mm
Schermdiagonaal 5,9" 6,1''
Resolutie 2400x1080 pixels 2520x1080 pixels
Refreshrate 120Hz 120Hz
Dots per inch 445dpi 449dpi
Relatieve schermgrootte 84,4% 83,2%
Schermtype Oled Oled

Als we kijken naar de meetresultaten en deze vergelijken met toestellen die ongeveer hetzelfde geprijsd zijn of dezelfde specificaties hebben, valt op dat zowel de Xperia 5 IV als de Zenfone 9 met hun maximale helderheid net iets onder het gemiddelde scoren. Dat betekent niet dat het slechte toestellen zijn; met een helderheid van om en nabij de 900cd/m2 zijn ze beide goed af te lezen in de felle zon. Ze winnen het alleen niet van Samsung die met ruim 1100cd/m2 nog een flink stuk helderder kan.

Schroeven we de helderheid terug naar het minimum, dan is het de Xperia 5 IV die het het beste doet, maar de verschillen zijn klein en alle drie de apparaten presteren op dat vlak goed. De verschillen worden een stuk groter als we kijken naar de kleurweergave. Zowel de ASUS Zenfone 9 als de Sony Xperia 5 IV heeft een behoorlijke grijsafwijking van meer dan 5ΔE. De Xperia 5 IV heeft een behoorlijk hoge kleurtemperatuur, wat betekent dat het scherm er blauwig uitziet. Het scherm van de Zenfone 9 heeft een groenige tint, en een afwijkende gammacurve. Grijstinten zijn gemiddeld wat donkerder. De kleurafwijking is iets minder erg met 2,6ΔE voor de Zenfone 9 en 4,10ΔE voor de Xperia 5 IV. De afwijkingen zijn vanaf 3ΔE zichtbaar voor het menselijk oog, dus je zult hier en daar moeten spelen met de kleurinstellingen mocht dat je storen. Beide toestellen hebben daar uitgebreide opties voor; de Xperia nog uitgebreider dan de Zenfone, dus het is niet iets waar je je zorgen over hoeft te maken.

Screenshot Sony Xperia 5 IV en Asus Zenfone 9 kleurinstellingenScreenshot Sony Xperia 5 IV en Asus Zenfone 9 kleurinstellingen
  • Max. helderheid
  • Min. helderheid
  • Gem. grijswaardenfout
  • Gem. kleurfout
Piekhelderheid wit (33% schermoppervlakte)
Smartphone Refreshrate Resolutie Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro 120Hz 2556x1179 OLED
2.148
Apple iPhone 14 Pro Max 120Hz 2796x1290 OLED
2.119
Samsung Galaxy S22 Ultra 120Hz 3080x1440 OLED
1.495
Samsung Galaxy S22+ 120Hz 2340x1080 OLED
1.405
Google Pixel 7 Pro 120Hz 3120x1440 OLED
1.330
Motorola Edge 30 Ultra 144Hz 2400x1080 OLED
1.212
Vivo X80 Pro 120Hz 3200x1440 OLED
1.143
Samsung Galaxy Z Fold4 120Hz 2176x1812 OLED
1.127
Samsung Galaxy S22 120Hz 2340x1080 OLED
1.126
Google Pixel 7 90Hz 2400x1080 OLED
1.123
ASUS ROG Phone 6 Pro 165Hz 2448x1080 OLED
1.094
Samsung Galaxy Z Flip4 120Hz 2640x1080 OLED
1.036
Google Pixel 6 90Hz 2400x1080 OLED
988
Xiaomi 12 Pro 120Hz 3200x1440 OLED
983
Google Pixel 6 Pro 120Hz 3120x1440 OLED
974
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 120Hz 2176x1812 OLED
962
Samsung Galaxy S21 FE 120Hz 2340x1080 OLED
936
ASUS Zenfone 9 120Hz 2400x1080 OLED
933
OPPO Reno8 Pro 120Hz 2412x1080 OLED
920
Sony Xperia 5 IV 120Hz 2520x1080 OLED
888
OPPO Find X5 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
837
OnePlus 10 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
822
Apple iPhone 14 60Hz 2532x1170 OLED
813
Realme GT2 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
802
ZTE Axon 30 Ultra 144Hz 2400x1080 OLED
775
Nubia Redmagic 7 Pro 120Hz 2400x1080 OLED
746
Redmagic 7S Pro 120Hz 2400x1080 OLED
700
Minimale helderheid
Smartphone Refreshrate Resolutie Schermtype Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Samsung Galaxy Z Fold4 120Hz 2176x1812 OLED
1,47
Samsung Galaxy S21 FE 120Hz 2340x1080 OLED
1,62
Samsung Galaxy Z Flip4 120Hz 2640x1080 OLED
1,68
Sony Xperia 5 IV 120Hz 2520x1080 OLED
1,74
Google Pixel 7 90Hz 2400x1080 OLED
1,75
Samsung Galaxy S22 Ultra 120Hz 3080x1440 OLED
1,78
Xiaomi 12 Pro 120Hz 3200x1440 OLED
1,81
Samsung Galaxy S22+ 120Hz 2340x1080 OLED
1,83
Realme GT2 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
1,84
OnePlus 10 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
1,88
Google Pixel 6 90Hz 2400x1080 OLED
1,88
Vivo X80 Pro 120Hz 3200x1440 OLED
1,89
Samsung Galaxy S22 120Hz 2340x1080 OLED
1,91
Google Pixel 6 Pro 120Hz 3120x1440 OLED
1,91
Google Pixel 7 Pro 120Hz 3120x1440 OLED
1,92
Apple iPhone 14 Pro 120Hz 2556x1179 OLED
1,93
Apple iPhone 14 Pro Max 120Hz 2796x1290 OLED
1,94
Apple iPhone 14 60Hz 2532x1170 OLED
1,96
OPPO Find X5 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
1,97
ASUS Zenfone 9 120Hz 2400x1080 OLED
2,11
OPPO Reno8 Pro 120Hz 2412x1080 OLED
2,15
ZTE Axon 30 Ultra 144Hz 2400x1080 OLED
2,68
Redmagic 7S Pro 120Hz 2400x1080 OLED
3,12
Nubia Redmagic 7 Pro 120Hz 2400x1080 OLED
3,72
Motorola Edge 30 Ultra 144Hz 2400x1080 OLED
4,33
ASUS ROG Phone 6 Pro 165Hz 2448x1080 OLED
5,66
Gemiddelde grijsafwijking
Smartphone Refreshrate Resolutie Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Vivo X80 Pro 120Hz 3200x1440 OLED
0,70
OPPO Find X5 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
0,80
OnePlus 10 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
1,20
Apple iPhone 14 Pro 120Hz 2556x1179 OLED
1,30
Apple iPhone 14 60Hz 2532x1170 OLED
1,40
Apple iPhone 14 Pro Max 120Hz 2796x1290 OLED
1,40
Samsung Galaxy S22 Ultra 120Hz 3080x1440 OLED
1,50
Samsung Galaxy S22 120Hz 2340x1080 OLED
1,54
Xiaomi 12 Pro 120Hz 3200x1440 OLED
2,00
Samsung Galaxy S21 FE 120Hz 2340x1080 OLED
2,10
Motorola Edge 30 Ultra 144Hz 2400x1080 OLED
2,80
Samsung Galaxy S22+ 120Hz 2340x1080 OLED
2,95
Google Pixel 7 Pro 120Hz 3120x1440 OLED
3,00
Google Pixel 6 90Hz 2400x1080 OLED
3,30
Google Pixel 7 90Hz 2400x1080 OLED
3,40
Google Pixel 6 Pro 120Hz 3120x1440 OLED
3,40
Realme GT2 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
3,70
Samsung Galaxy Z Flip4 120Hz 2640x1080 OLED
3,90
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 120Hz 2176x1812 OLED
3,90
OPPO Reno8 Pro 120Hz 2412x1080 OLED
4,20
Redmagic 7S Pro 120Hz 2400x1080 OLED
4,40
Samsung Galaxy Z Fold4 120Hz 2176x1812 OLED
4,70
ASUS ROG Phone 6 Pro 165Hz 2448x1080 OLED
4,70
Sony Xperia 5 IV 120Hz 2520x1080 OLED
5,10
ASUS Zenfone 9 120Hz 2400x1080 OLED
5,90
ZTE Axon 30 Ultra 144Hz 2400x1080 OLED
6,30
Nubia Redmagic 7 Pro 120Hz 2400x1080 OLED
7,10
Gemiddelde kleurafwijking (excl wit)
Smartphone Refreshrate Resolutie Schermtype Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Vivo X80 Pro 120Hz 3200x1440 OLED
0,40
Xiaomi 12 Pro 120Hz 3200x1440 OLED
0,60
Google Pixel 6 90Hz 2400x1080 OLED
0,70
Apple iPhone 14 Pro 120Hz 2556x1179 OLED
0,80
Apple iPhone 14 Pro Max 120Hz 2796x1290 OLED
0,80
Apple iPhone 14 60Hz 2532x1170 OLED
0,90
Samsung Galaxy S22+ 120Hz 2340x1080 OLED
1,00
Motorola Edge 30 Ultra 144Hz 2400x1080 OLED
1,20
OnePlus 10 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
1,20
Google Pixel 6 Pro 120Hz 3120x1440 OLED
1,20
Google Pixel 7 90Hz 2400x1080 OLED
1,30
Google Pixel 7 Pro 120Hz 3120x1440 OLED
1,40
OPPO Find X5 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
1,40
Redmagic 7S Pro 120Hz 2400x1080 OLED
1,50
Samsung Galaxy S22 Ultra 120Hz 3080x1440 OLED
1,50
Samsung Galaxy S22 120Hz 2340x1080 OLED
1,70
Samsung Galaxy Z Fold4 120Hz 2176x1812 OLED
1,80
Samsung Galaxy Z Flip4 120Hz 2640x1080 OLED
1,90
Realme GT2 Pro 120Hz 3216x1440 OLED
2,00
ZTE Axon 30 Ultra 144Hz 2400x1080 OLED
2,10
OPPO Reno8 Pro 120Hz 2412x1080 OLED
2,40
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 120Hz 2176x1812 OLED
2,44
ASUS ROG Phone 6 Pro 165Hz 2448x1080 OLED
2,50
ASUS Zenfone 9 120Hz 2400x1080 OLED
2,60
Samsung Galaxy S21 FE 120Hz 2340x1080 OLED
2,70
Nubia Redmagic 7 Pro 120Hz 2400x1080 OLED
3,90
Sony Xperia 5 IV 120Hz 2520x1080 OLED
4,10

Camera

Zowel ASUS als Sony blazen hoog van de toren over de camera’s op hun toestellen. ASUS zet groots in op de ingebouwde gimbal voor de hoofdcamera, wat volgens ASUS voor nog stabielere video-opnames moet zorgen. De gimbal kan snelle bewegingen tot 3 graden compenseren. Het toestel heeft twee camera’s aan de achterzijde: een 50-megapixelhoofdcamera, de Sony IMX 766, en een 12-megapixelultragroothoekcamera, de Sony IMX363. Een telecamera is niet aanwezig. Dit is een camera die meestal wel te vinden is op toestellen in het hogere segment. Er waren dan ook aardig wat mensen die tijdens de onthulling van dit toestel vroegen waarom deze camera niet aanwezig was. ASUS antwoordde hierop dat zij een grotere accu belangrijker vonden dan een derde camera op de achterkant en dat zij de ruimte wilden gebruiken voor de ingebouwde gimbal.

Sony Xperia 5 IV en Asus Zenfone 9 Camera'sSony Xperia 5 IV en Asus Zenfone 9 Camera's

Aan de voorzijde bevindt zich de Sony IMX663, een 12-megapixelcamera. Alle drie de camera’s hebben autofocus. In het geval van de ultragroothoek betekent dat dat deze ook kan worden ingezet als macrocamera. Hoewel dit een mooie cameraopstelling is, missen we stiekem het flipmechanisme van de Zenfone 8 Flip. Zo snel als dat toestellen met pop-upcamera’s en draaicamera’s verschenen, zo snel zijn ze ook weer verdwenen. En hoewel de notch en de punchhole voor de camera’s ons niet echt storen, vinden we een volledig scherm toch net wat strakker ogen.

En laat dat nou precies zijn wat Sony nog steeds doet, niet in pop-upvorm, maar door de frontcamera te verwerken in de iets dikkere schermrand. Deze camera is voorzien van een Sony IMX 663, een 12-megapixelsensor. Aan de achterzijde zitten drie camera’s: een 12-megapixelhoofdcamera, de Sony IMX557, en een 12-megapixelultragroothoekcamera, de IMX563, en een 12-megapixelcamera, de IMX 650. Alle camera’s hebben autofocus, behalve de selfiecamera. Het toestel kan verder met 120fps in 4k opnemen. Dit werkt echter alleen als je de Cinema Pro-app gebruikt.

De Xperia 5 IV heeft maar liefst drie apps voor het maken van foto's en video's: de Camera Pro-, Video Pro- en Cinema Pro-app. De Video Pro-app richt zich op het schieten van beelden zoals je ze op tv ziet en gebruikt daarbij een interface die overeenkomt met de XDCAM-camera’s van Sony. Er zijn veel opties om de scherpstelling, belichting en kleur handmatig aan te passen, maar het is ook mogelijk dit automatisch te laten doen door de app.

De Cinema Pro-app richt zich meer op het maken van cinematografische films en houdt daarbij de interface en instellingen aan zoals je die kent van de CineAlta-camera’s, die onder meer in Hollywood veel worden gebruikt. Je kunt ermee in 2k of 4k opnemen in 21:9-beeldverhouding, die overeenkomt met veel films. Daarnaast kun je allerlei zaken zoals iso en witbalans instellen, en welke lens je wilt gebruiken.

Mooi is ook dat de sluitertijd, zoals bij bepaalde professionele filmcamera's, in graden wordt aangegeven. Dit is omdat het een ronddraaiende sluiter betreft, anders dan bij een fototoestel. Hoe hoger het aantal graden, hoe langer de sluiter openstaat en hoe meer motionblur zich voordoet. Dit wordt netjes gesimuleerd door de camera-app. De standaard is 180 graden. Verder is het mogelijk om een look te selecteren, waarbij factoren als kleurtemperatuur worden aangepast. Je filmt standaard in hdr, dus dat is ook mooi meegenomen, en je kunt kaderlijnen aanzetten, waardoor je bijvoorbeeld kunt zien tot waar een 16:9-beeld strekt. De app heeft verschillende opties om de beelden die je vastlegt hetzelfde te laten ogen als die van Venice-camera’s en andere specifieke professionele camera’s en filmeigenschappen. De Venice CS-look gebruikt daarvoor de s709-kleurwetenschap, wat volgens het bedrijf over moet komen alsof de beelden zijn geschoten op film.

Sony Xperia 5 IV camera-apps screenshotsSony Xperia 5 IV camera-apps screenshotsSony Xperia 5 IV camera-apps screenshotsSony Xperia 5 IV camera-apps screenshotsSony Xperia 5 IV camera-apps screenshotsSony Xperia 5 IV camera-apps screenshotsSony Xperia 5 IV camera-apps screenshotsSony Xperia 5 IV camera-apps screenshotsSony Xperia 5 IV camera-apps screenshots

En dan is er nog de Photography Pro-app. Deze app is speciaal voor het maken van foto’s. Sony heeft de gebruikersinterface van deze app gebaseerd op die van de Alpha-camera’s van het bedrijf. Deze app kan niet alleen gestart worden via het thuismenu of de appdrawer, maar ook via de aparte cameraknop. Ook in deze app heb je een legio aan instellingen om de camera helemaal naar je wensen en eisen aan te passen. Het zijn dezelfde instellingen die je vindt op losse Sony-fotocamera’s dus als je daarmee werkt of hebt gewerkt, moet het allemaal bekend voorkomen.

Sony Xperia 5 IV fotocamera-app-screenshotsSony Xperia 5 IV fotocamera-app-screenshotsSony Xperia 5 IV fotocamera-app-screenshotsSony Xperia 5 IV fotocamera-app-screenshots

Voordat wij beginnen met de praktijktest, zetten we eerst alle cameraspecificaties hieronder voor je op een rijtje.

Toestel ASUS Zenfone 9 Sony Xperia 5 IV
Cameraresolutie primair 50Mp 12Mp
Diafragma primair f/1.90 f/1.7
Sensorformaat primair 1/1,56" 1/1,7"
Ultragroothoek

12Mp, f/2.2, 113˚

1/2,93"

12Mp, f/2.4, 124˚

1/3,5"
Telecamera - 12Mp, f/2.2, 1/3,5"
Macrocamera Via groothoek AF Via hoofdlens AF
Dieptesensor - -
Cameraresolutie frontcamera 12Mp 12Mp
Diafragma frontcamera F/2.5 F/2.0
Maximaal ondersteunde videoresolutie 3840x2160 (4k), 120fps 4320x7680 (8k), 24fps

Camerapraktijktest

In deze praktijktest zetten we de foto’s van de Zenfone 9 en de Xperia 5 IV naast elkaar en vergelijken die met de afbeeldingen die zijn gemaakt met de Samsung Galaxy S22. Zoals altijd schieten we de foto’s op de standaardinstellingen. Dat kan in sommige gevallen wat vreemd uitpakken voor de Sony, omdat de uitgebreide camera-app veel instelmogelijkheden heeft. Voor deze test hebben we de standaard camera-app gebruikt en deze op de basismodus laten staan. In deze modus wordt er zeer veel automatisch geregeld, maar niet alles. Dit is iets om rekening mee te houden als je de foto’s bekijkt en vergelijkt met die van de andere toestellen.

De ASUS Zenfone 9 en Sony Xperia 5 IV weten mooie plaatjes te schieten. Als de lichtomstandigheden goed zijn, liggen de resultaten sowieso dicht bij elkaar. In de meeste gevallen zijn de foto’s die de Zenfone maakt het scherpst, maar er zijn situaties waar de Zenfone een beetje te ver gaat met de automatische nabewerking. Dat is vooral goed te zien op de foto van het tramstation. Het gras wordt op sommige plekken een beetje uitgesmeerd. Dat is ook te zien bij de bomen in dezelfde foto. De Xperia heeft daar geen last van en het toestel van Samsung zit ertussenin. Als we kijken naar de kleurechtheid, dan is het de Sony die het dichtst bij de werkelijkheid zit. De kleuren zijn vaak net zoals je ze met het blote oog ziet. De Zenfone 9 boost de kleuren zo nu en dan en de Galaxy S22 doet daar nog een schep bovenop.

De contrastverhouding is in het geval van de Xperia wat conservatief. De schaduwen worden niet zo hard geboost als bij de Zenfone en Galaxy en ook de lichte delen blijven licht. In sommige situaties worden de schaduwrijke delen zelfs volledig zwart weergegeven. Dit is goed te zien op de foto van het scheepsbouwpand. De lucht komt wat overbelichter over dan op de foto’s die door de andere twee toestellen zijn gemaakt. De donkere delen komen op de foto die met de Zenfone 9 gemaakt is wat helderder over dan op de Galaxy S22, maar er zijn ook momenten waar dat andersom is, zoals bij de foto van het viaduct.

Wat ruis betreft doen alle drie de toestellen het goed. Het is vaak stuivertje wisselen tussen de ASUS en de Sony, maar het is te zien dat de Galaxy S22 het voor elkaar krijgt door het agressieve gladstrijkalgoritme; daardoor wordt er niet zoveel detail vastgelegd.

Fototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - Dag

Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B)

Ook de foto’s die gemaakt zijn met de groothoekcamera, zien er prachtig uit. Er is amper ruis te bekennen en er wordt door alle toestellen veel detail vastgelegd. Ook met deze camera is te zien dat Sony wat conservatiever is met de contrastverhouding. Hierdoor blijven lichte elementen licht of komen ze er soms zelfs te licht uit, terwijl donkere, schaduwrijke delen juist weer erg donker blijven en er in vergelijking met de Zenfone en Galaxy wat minder doortekening te zien is. Al zijn er soms situaties waarbij alle drie de toestellen dicht bij elkaar liggen. Het toestel van Sony weet in veel gevallen net wat meer detail vast te leggen dan de rest, al is het soms de Zenfone die er met de eer vandoor gaat. De S22 heeft in sommige gevallen wat meer moeite om fijne details vast te leggen en als je gaat pixelpeepen, zie je dat deze wat vaker worden uitgesmeerd. Op andere momenten is het weer de Zenfone die sommige fijne elementen uitsmeert. Sony blijft daarin consistent, al gaat dat soms gepaard met een klein beetje ruis.

Fototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - Dag

Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B)

We hebben ook wat foto’s gemaakt met de telecamera. Tenminste, in het geval van de Xperia 5 IV en de Samsung Galaxy S22. De ASUS Zenfone heeft zoals je eerder hebt kunnen lezen geen telecamera, maar geeft je een optie om met een druk op de knop twee keer te zoomen. Dankzij de gimbal wordt de camera goed stil gehouden, waardoor er niet of nauwelijks softwarematige nabewerking plaats hoeft te vinden. Dat is te zien. Zelfs met deze digitale zoom kan de camera van de Zenfone goed meekomen met de andere twee toestellen. Ook hier is de Sony in de automatische stand weer wat conservatiever wat de contrastverhouding betreft en ook hier is het weer zo dat op de plekken waar het licht genoeg is, er het meeste detail wordt vastgelegd. Als je echter kijkt naar de wat donkerdere schaduwrijke delen, dan zie je dat die bij de Xperia gewoon zwart zijn, terwijl er bij de ASUS en Samsung een stuk meer te zien is. Uiteraard kun je dit ook voor elkaar krijgen met de Sony, maar daarvoor zul je wat dieper in de instellingen moeten duiken.

Fototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV "Tele"kcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV "Tele"kcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV "Tele"kcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV "Tele"kcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV "Tele"kcamera - DagFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV "Tele"kcamera - Dag

Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B)

Tot nu toe weten de toestellen van ASUS en Sony een behoorlijke indruk te maken, zeker in vergelijking met de Samsung Galaxy S22. Er zijn veel situaties waar de foto’s die gemaakt zijn met de Zenfone 9 en Xperia 5 IV beter uit de verf komen. Al zijn er ook momenten dat de verschillen niet zo heel groot zijn.

Dit verandert echter als we in het donker aan de slag gaan met de toestellen. De verschillen worden stukken groter en je kunt zonder pixelpeeping al zien dat de Samsung het in elk geval wint op het gebied van helderheid. Maar als je goed kijkt, compenseren de Zenfone en Xperia dit met de hoeveelheid detail die wordt vastgelegd. Er zijn aardig wat situaties waar de Galaxy S22 niet zoveel detail vastlegt en de pixels uitsmeert. Dit is bijvoorbeeld goed te zien op de foto’s van de eerste kerk. Waar op de foto’s van de Xperia en Zenfone de bakstenen nog redelijk van elkaar te onderscheiden zijn, is het bij de foto van de Galaxy S22 hier en daar een pixelbrij.

De Zenfone 9 weet een goede balans te vinden tussen het vastleggen van detail, contrastverschillen en helderheid. De ingebouwde gimbal komt in de nachtmodus zeer goed van pas om de camera stabiel te houden en zo een langere sluitertijd mogelijk te maken zonder dat het resultaat bewogen is. Dit kun je ook voor elkaar krijgen met de Xperia, maar dat zul je allemaal handmatig moeten instellen. Toch weet ook dit toestel genoeg vast te leggen, al zijn de donkere delen op de foto in de automatische modus echt donker. Als het contrast echter wat groter is, heeft de Xperia wat meer moeite om een balans te vinden tussen de lichte en donkere delen. Dat is vooral goed zichtbaar op de foto van de tweede kerk. De lamp boven de deur is zo fel dat een deel van de deur helemaal wordt overbelicht, terwijl de kerktoren amper te zien is. De Galaxy S22 en Zenfone 9 kunnen hiermee een stuk beter overweg, waarbij de Zenfone het meeste detail weet vast te leggen en ook nog een realistische kleurweergave heeft. Als er genoeg straatverlichting is, liggen de resultaten weer een stuk dichter bij elkaar.

Alle drie de toestellen maken mooie, heldere, kleurrijke foto’s, waarbij veel detail wordt vastgelegd. Ook de contrastverhoudingen zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. De foto’s van de Xperia lijken iets zachter te zijn en de lichten van de lantaarns knallen wat meer dan op de foto’s van de Zenfone en Galaxy. Het toestel van ASUS legt net iets meer detail vast dan de andere twee.

Fototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Hoofdcamera - nacht

Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B)

Samsung slaat echter hard terug als we in de nacht gaan fotograferen met de groothoekcamera, tenminste, op het gebied van helderheid. De foto’s zijn helder en er is genoeg detail te zien. De Sony weet in de automatische modus ook nog genoeg detail vast te leggen, maar het resultaat is een stuk donkerder dan de Samsung. De Zenfone 9 laat in deze modus wat steken vallen. Het lukte ons niet om de eerste kerk scherp op de foto te krijgen en de kleuren worden ook verkeerd weergegeven. Als er wat meer straatverlichting is, komt de Zenfone 9 wat beter mee met de Samsung en legt in sommige gevallen wat meer detail vast. De automatische modus van de Xperia heeft ook in combinatie met de groothoekcamera wat meer moeite om de boel duidelijk vast te leggen. Je zult in het donker dus echt aan de slag moeten en alles handmatig instellen. Ook hier geldt dat de resultaten wat dichter bij elkaar liggen als er genoeg straatverlichting aanwezig is, al is het verschil wat groter dan als de hoofdcamera wordt gebruikt. De foto’s van de Xperia zijn duidelijk donkerder en ook de contrastverhouding is weer aan de conservatieve kant. Zowel de Xperia 5 IV als de Zenfone 9 hebben niet of nauwelijks last van ruis, terwijl dat bij de Galaxy S22 toch wel redelijk te zien is, ondanks het gladstrijkalgoritme.

Fototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - NachtFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Groothoekcamera - Nacht

Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B)

Als we kijken naar de camera aan de voorzijde van de toestellen kunnen we kort zijn. Samsung heeft dat nog steeds het beste voor elkaar en schiet het mooiste plaatje. De ASUS volgt op de voet, maar doet dit met wat ruis, maar weet net wat meer contouren vast te leggen. Als we goed kijken naar de foto van de Galaxy S22, zie je dat de contouren worden vastgelegd, maar een beetje verloren gaan door het gladstrijken. De Xperia heeft wat meer moeite met het vastleggen van selfies. De foto is wat aan de fletse kant en er zit ook wat ruis bij. Het feit dat de selfiecamera niet kan focussen, helpt ook niet echt. Gelukkig kun je ook de camera’s aan de achterzijde gebruiken voor je selfies als je de vlogmonitor gebruikt, maar deze zal je los moeten aanschaffen en die is niet goedkoop.

Fototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV SelfiekcameraFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV SelfiekcameraFototest Asus Zenfone 9 vs Sony Xperia 5 IV Selfiekcamera

Vlnr: ASUS Zenfone 9 (ASUS_AI2202), Sony Xperia 5 IV (Sony XQ-CQ54) en Samsung Galaxy S22 (Samsung SM-S901B)

Al met al zijn we weer positief verrast door de camera’s van Sony en ASUS. De toestellen schieten regelmatig mooiere foto’s dan de Samsung Galaxy S22. Vooral de Zenfone 9 weet dankzij de gimbal scherpe afbeeldingen te creëren en veel detail vast te leggen. Het is een zeer fijne toevoeging die zowel in situaties met veel als weinig licht zorgt voor een mooi plaatje. De Xperia 5 IV schiet ook prachtige foto’s. Je zult er alleen wat meer werk voor moeten doen. Als je alles automatisch laat doen, komt het toestel goed mee met de rest, maar je kunt een stuk meer uit de camera halen als je alles handmatig instelt. Dit kost je wel wat tijd, tijd die je wellicht niet hebt als je aan het feesten bent met je vrienden en even snel een plaatje wilt schieten. Als je echter van plan bent eropuit te gaan en specifieke foto’s maakt voor een vakantie, socialmediapost of contentcreatie, dan is de grote veelzijdigheid aan opties en functies een hele mooie toevoeging. En als je al ervaring hebt met losse Sony-camera’s, is het al helemaal een feest der herkenning. Mocht je juist met de Zenfone wat meer controle willen hebben over de foto’s die je maakt, dan kun je in de camera-app ook de promodus inschakelen, zowel voor het maken van foto’s als voor het maken van video’s. Het zijn lang niet zoveel opties als de Xperia heeft, maar het zijn er genoeg om de foto’s die je maakt nog meer naar je hand te zetten.

Screenshots Asus Zenfone 9 Camera Pro-instellingenScreenshots Asus Zenfone 9 Camera Pro-instellingen

Accuduur

De Xperia 5 IV en Zenfone 9 mogen dan wel compacter zijn dan de gemiddelde smartphone; het is niet te merken als je naar de accu’s kijkt. Het toestel van ASUS heeft een accu met een vermogen van 4300mAh aan boord. Wij hebben grotere toestellen in onze handen gehad met kleinere accu’s en minder aansluitingen. De Xperia 5 IV heeft een 5000mAh-accu onder de motorkap. Het toestel is kleiner dan zijn voorganger, maar heeft een grotere accu zonder dat er op andere vlakken iets is ingeleverd, een knappe prestatie. Deze specificaties komen goed tot uiting in onze accutests. De Xperia 5 IV weet het zowel in de wifibrowsetest als in de videotest lang uit te houden, langer dan praktisch elke andere smartphone die we hebben meegenomen in onze test. Alleen de iPhone 14 Pro Max houdt het wat langer vol. In de 4G-browsetest moet het toestel wat meer smartphones voor zich dulden, maar het zet alsnog een zeer goede score neer. De Zenfone 9 doet het ook zeker niet verkeerd. Vooral als je in het achterhoofd houdt dat dit toestel een kleinere accu heeft. De smartphone van ASUS eindigt nog steeds in de hogere regionen en doet het in de 4G-browsetest beter dan de Xperia.

  • Browsetest Wifi
  • Browsetest 4G
  • Videotest
Accuduur bij webbrowsen wifi (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro Max 4.323mAh A16 Bionic
18u53m
Sony Xperia 5 IV 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
17u1m
Apple iPhone 14 Pro 3.200mAh A16 Bionic
15u52m
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 4.400mAh Snapdragon 8+ Gen 1
15u11m
Apple iPhone 14 3.279mAh A15 Bionic
14u54m
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
13u54m
Samsung Galaxy Z Fold4 4.400mAh Snapdragon 8+ Gen 1
13u28m
ASUS ROG Phone 6 Pro 6.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
13u21m
Samsung Galaxy S22 Ultra 5.000mAh Exynos 2200
13u13m
Samsung Galaxy S22+ 4.500mAh Exynos 2200
12u44m
ASUS Zenfone 9 4.300mAh Snapdragon 8+ Gen 1
12u43m
Google Pixel 6 4.614mAh Tensor
12u22m
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh Snapdragon 8+ Gen 1
12u10m
OnePlus 10 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
12u3m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
11u54m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
11u52m
Vivo X80 Pro 4.700mAh Snapdragon 8 Gen 1
11u49m
Redmagic 7S Pro 5.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
11u24m
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh Tensor
11u16m
Realme GT2 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
11u9m
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
11u9m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
10u56m
Google Pixel 7 Pro 5.000mAh Tensor G2
10u48m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
10u26m
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh Snapdragon 8 Gen 1
10u20m
Nubia Redmagic 7 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
10u8m
ZTE Axon 30 Ultra 4.600mAh Snapdragon 888
9u24m
Accuduur bij webbrowsen mobiel netwerk (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro Max 4.323mAh A16 Bionic
16u27m
Apple iPhone 14 Pro 3.200mAh A16 Bionic
15u56m
Apple iPhone 14 3.279mAh A15 Bionic
15u51m
Samsung Galaxy Z Fold4 (voorste scherm) 4.400mAh Snapdragon 8+ Gen 1
13u34m
ASUS ROG Phone 6 Pro 6.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
13u3m
ASUS Zenfone 9 4.300mAh Snapdragon 8+ Gen 1
12u36m
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh Snapdragon 8 Gen 1
12u36m
Samsung Galaxy S22 Ultra 5.000mAh Exynos 2200
12u
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
11u52m
OnePlus 10 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
11u33m
Samsung Galaxy Z Fold4 4.400mAh Snapdragon 8+ Gen 1
11u30m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
11u27m
Sony Xperia 5 IV 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
11u21m
Vivo X80 Pro 4.700mAh Snapdragon 8 Gen 1
11u14m
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
11u12m
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh Snapdragon 8+ Gen 1
11u11m
Samsung Galaxy S22+ 4.500mAh Exynos 2200
11u4m
Realme GT2 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
10u41m
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
10u29m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
9u53m
Redmagic 7S Pro 5.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
9u48m
Nubia Redmagic 7 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
9u45m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
9u35m
Google Pixel 7 Pro 5.000mAh Tensor G2
9u29m
Google Pixel 6 4.614mAh Tensor
9u29m
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh Tensor
8u38m
ZTE Axon 30 Ultra 4.600mAh Snapdragon 888
8u32m
Accuduur bij video kijken (helderheid @ 250cd/m²)
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Apple iPhone 14 Pro Max 4.323mAh A16 Bionic
1d7u24m
Sony Xperia 5 IV 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
1d3u46m
Apple iPhone 14 Pro 3.200mAh A16 Bionic
1d1u41m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
1d20m
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
22u36m
Apple iPhone 14 3.279mAh A15 Bionic
21u51m
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
21u4m
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh Tensor
20u12m
Realme GT2 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
19u41m
ASUS Zenfone 9 4.300mAh Snapdragon 8+ Gen 1
19u36m
Samsung Galaxy Z Fold4 4.400mAh Snapdragon 8+ Gen 1
19u27m
ASUS ROG Phone 6 Pro 6.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
19u19m
Vivo X80 Pro 4.700mAh Snapdragon 8 Gen 1
19u7m
Google Pixel 6 4.614mAh Tensor
19u6m
OnePlus 10 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
18u42m
Samsung Galaxy S22 Ultra 5.000mAh Exynos 2200
18u40m
Google Pixel 7 Pro 5.000mAh Tensor G2
18u31m
Samsung Galaxy S22+ 4.500mAh Exynos 2200
18u19m
Redmagic 7S Pro 5.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
18u17m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
17u47m
Nubia Redmagic 7 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
17u28m
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh Snapdragon 8+ Gen 1
17u14m
ZTE Axon 30 Ultra 4.600mAh Snapdragon 888
17u12m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
16u58m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
16u27m
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh Snapdragon 8 Gen 1
13u35m

Opladen

Beide smartphones kunnen met 30W worden opgeladen en gebruiken daarvoor de USB PD 3.0-standaard. Hierdoor kunnen ze met bijna elke snellader overweg. Het toestel van Sony heeft daarnaast ondersteuning voor draadloos laden en het omgekeerd draadloos opladen van andere apparaten. De smartphone van ASUS heeft deze laatste functie niet, maar kan wel andere apparaten bedraad opladen. De Zenfone 9 wordt geleverd met een 30W-lader en de Xperia 5 IV wordt zonder lader én zonder kabel geleverd. De Xperia 5 IV kan het langste worden gebruikt als deze een half uur aan de lader heeft gehangen. De Zenfone 9 volgt op de voet. Deze is na een half uur laden voller dan de Xperia, logisch, want het toestel van ASUS heeft een kleinere accu. Beide toestellen zijn in elk geval praktisch halfvol als ze een half uurtje aan de lader hebben gehangen en hebben tussen de anderhalf à twee uur nodig om volledig te zijn voorzien van energie. Niet slecht, maar als je het vergelijkt met de Chinese smartphones die tegenwoordig met minimaal dubbel vermogen kunnen worden opgeladen, eindigen de toestellen toch in de onderste helft van de grafiek.

  • Browsetijd na half uur laden
  • Procent vol na 30 minuten
  • Laadtijd
Browsetijd na half uur laden
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (hoger is beter)
Vivo X80 Pro 4.700mAh Snapdragon 8 Gen 1
11u6m
ASUS ROG Phone 6 Pro 6.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
10u49m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
10u40m
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh Snapdragon 8 Gen 1
10u14m
Nubia Redmagic 7 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
9u56m
Realme GT2 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
9u55m
OnePlus 10 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
9u53m
Redmagic 7S Pro 5.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
9u21m
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
9u15m
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
8u34m
Apple iPhone 14 Pro 3.200mAh A16 Bionic
8u24m
Apple iPhone 14 3.279mAh A15 Bionic
7u53m
Sony Xperia 5 IV 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
7u19m
Apple iPhone 14 Pro Max 4.323mAh A16 Bionic
7u10m
Samsung Galaxy Z Fold4 4.400mAh Snapdragon 8+ Gen 1
7u8m
ASUS Zenfone 9 4.300mAh Snapdragon 8+ Gen 1
6u52m
ZTE Axon 30 Ultra 4.600mAh Snapdragon 888
6u40m
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh Snapdragon 8+ Gen 1
6u27m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
5u47m
Google Pixel 6 4.614mAh Tensor
5u41m
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
5u2m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
5u
Google Pixel 7 Pro 5.000mAh Tensor G2
4u24m
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh Tensor
3u9m
Procent vol na 30 minuten
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde toename acculading in % (hoger is beter)
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
99
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh Snapdragon 8 Gen 1
99
Nubia Redmagic 7 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
98
Vivo X80 Pro 4.700mAh Snapdragon 8 Gen 1
94
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
90
Realme GT2 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
89
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
83
Redmagic 7S Pro 5.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
82
OnePlus 10 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
82
ASUS ROG Phone 6 Pro 6.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
81
ZTE Axon 30 Ultra 4.600mAh Snapdragon 888
71
Samsung Galaxy S22+ 4.500mAh Exynos 2200
71
Samsung Galaxy S22 Ultra (45W-lader) 5.000mAh Exynos 2200
66
ASUS Zenfone 9 4.300mAh Snapdragon 8+ Gen 1
54
Apple iPhone 14 3.279mAh A15 Bionic
53
Apple iPhone 14 Pro 3.200mAh A16 Bionic
53
Samsung Galaxy Z Fold4 4.400mAh Snapdragon 8+ Gen 1
53
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
53
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh Snapdragon 8+ Gen 1
51
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
48
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
46
Google Pixel 6 4.614mAh Tensor
46
Sony Xperia 5 IV 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
43
Google Pixel 7 Pro 5.000mAh Tensor G2
41
Apple iPhone 14 Pro Max 4.323mAh A16 Bionic
38
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh Tensor
28
Laadtijd
Smartphone Accucapaciteit (mAh) Cpu/soc Gemiddelde tijd in uren en minuten (lager is beter)
Motorola Edge 30 Ultra 4.610mAh Snapdragon 8+ Gen 1
31m
Xiaomi 12 Pro 4.600mAh Snapdragon 8 Gen 1
32m
Nubia Redmagic 7 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
33m
Vivo X80 Pro 4.700mAh Snapdragon 8 Gen 1
38m
Realme GT2 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
41m
Redmagic 7S Pro 5.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
44m
OPPO Reno8 Pro 4.500mAh Dimensity 8100-MAX
48m
ASUS ROG Phone 6 Pro 6.000mAh Snapdragon 8+ Gen 1
48m
OPPO Find X5 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
54m
OnePlus 10 Pro 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
57m
Samsung Galaxy S22+ 4.500mAh Exynos 2200
1u3m
ZTE Axon 30 Ultra 4.600mAh Snapdragon 888
1u10m
Samsung Galaxy Z Fold4 4.400mAh Snapdragon 8+ Gen 1
1u24m
Samsung Galaxy S22 Ultra (45W-lader) 5.000mAh Exynos 2200
1u25m
ASUS Zenfone 9 4.300mAh Snapdragon 8+ Gen 1
1u30m
Samsung Galaxy S21 FE 4.500mAh Snapdragon 888
1u40m
Samsung Galaxy S22 3.700mAh Exynos 2200
1u42m
Apple iPhone 14 3.279mAh A15 Bionic
1u45m
Apple iPhone 14 Pro 3.200mAh A16 Bionic
1u49m
Google Pixel 7 4.355mAh Tensor G2
1u56m
Google Pixel 6 4.614mAh Tensor
1u58m
Samsung Galaxy Z Flip4 3.700mAh Snapdragon 8+ Gen 1
2u2m
Google Pixel 7 Pro 5.000mAh Tensor G2
2u5m
Sony Xperia 5 IV 5.000mAh Snapdragon 8 Gen 1
2u8m
Google Pixel 6 Pro 5.003mAh Tensor
2u15m
Apple iPhone 14 Pro Max 4.323mAh A16 Bionic
2u16m

Hardware

Meestal als je voor een compacte smartphone gaat, zijn er wat vlakken waarop je iets in moet leveren. Het eerste waar veelal op bezuinigd wordt, is de hardware. Zulke toestellen werden in het verleden vaker uitgerust met een ouder model processor, minder geheugen, een kleinere accu en nog minder aansluitmogelijkheden dan de gemiddelde andere smartphone. Tegenwoordig hebben kleine toestellen een krachtige chip aan boord, denk bijvoorbeeld aan de iPhone mini en de Samsung Galaxy S22. Sony en ASUS zetten deze lijn voort. De Xperia 5 IV is net als zijn grote broer uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1 en heeft 8GB ram aan boord. Het toestel is daarnaast voorzien van 128GB of 256GB aan opslaggeheugen en zoals je eerder hebt kunnen lezen, is er ook nog eens een mogelijkheid dit uit te breiden met een microSD-kaart en hebben beide toestellen een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Vooral dat laatste zien wij weinig in deze prijscategorie en het is fijn dat er toch weer wat high-end smartphones zijn met deze poort.

De Zenfone 9 heeft een Snapdragon 8+ Gen 1 aan boord. Deze soc is net wat nieuwer dan de soc in de Sony en het is bekend dat deze zuiniger en minder warm is dan zijn voorganger. Dat is waarschijnlijk waarom de Zenfone 9 met zijn kleinere accu toch goed kan meekomen met de Xperia 5 IV, die is uitgerust met een grotere accu. De 8+ Gen 1 is ook iets hoger geklokt. De snelste cores lopen op 3,19GHz tegenover 3GHz. Dit zijn verschillen die vooral op papier van enige betekenis zijn. In de praktijk merk je nauwelijks wat van dit verschil. Zelfs niet als je een zware game speelt of uitgebreid video’s aan het renderen bent. De Zenfone is meestal wel wat sneller klaar, maar het scheelt te weinig om de Snapdragon 8 Gen 1 daarop af te rekenen.

Wat wel voor een groter verschil zorgt, is de warmteontwikkeling. Zoals we eerder schreven, is de Snapdragon 8 Gen 1 een heethoofd. Dat zal je bij lichte taken als webbrowsen en een filmpje kijken niet zo snel merken, maar als je het toestel wat harder aan het werk zet, voel je de temperatuur al snel oplopen. Zeker als je aan de slag gaat met specialistische video-apps, kan het toestel goed warm worden en bij het eerste gebruik waarschuwen de apps je daar ook voor. Hoewel er in de waarschuwingen gesproken wordt over het oververhitten van het toestel, hebben we daar geen last van gehad. Wel werd de smartphone soms zo warm dat die niet voor iedereen even comfortabel vast te houden is. Het toestel throttlet daarom ook vrij snel. Na drie tot vijf minuten intensief gebruik, klokt de processor zichzelf terug, waardoor de prestaties een beetje inzakken. Dit zal je niet zo snel merken als je een zware game speelt, maar het renderen van je video’s zal wat langer duren. Ook als je je zware apps via de gamemodus gebruikt, treedt het throttlen even snel op. De cpu wordt wel hoger geklokt, zodat je toch wat prestatiewinst hebt.

Sony Xperia 5 IV hittewaarschuwing

De Snapdragon 8+ Gen 1 heeft iets minder last van de warmteontwikkeling en throttling treedt niet of nauwelijks op. Zelfs niet als de performancemodus wordt ingeschakeld. In deze modus draait de soc op de hoogste kloksnelheid en na enige tijd wordt die wel erg heet. In sommige gevallen zelfs net zo heet als de Xperia 5 IV. Toch wordt er niet gethrottled en blijft de chip op de hoogste kloksnelheid draaien. Hierdoor is het toestel van ASUS een prestatiemonster, maar dat zal je wel moeten bekopen met extra warme handen.

Screenshot Sony Xperia 5 IV en Asus Zenfone 9 Throttle testScreenshot Sony Xperia 5 IV en Asus Zenfone 9 Throttle test

Links: Sony Xperia 5 IV - Rechts: ASUS Zenfone 9

Als we echter kijken naar het gebruik in de praktijk, zijn de verschillen tussen de toestellen klein. De gestroomlijnde lichte gebruikersinterfaces van beide toestellen hebben tijdens onze tests geen enkele keer gehaperd, apps openen snel en werken probleemloos, zelfs als je terugschakelt naar de zuinige modus. De Snapdragon 8 Gen 1-chips zijn zo snel dat je alleen in speciale omstandigheden wat merkt van eventuele bottlenecks.

Beide smartphones hebben een capacitieve vingerafdruklezer aan de zijkant zitten, in de powerknop. Deze werkt zeer snel en betrouwbaar. De sensoren kunnen, zoals je eerder kon lezen, ook gebruikt worden voor verschillende andere functies, zoals het scrollen en het openen van een of meerdere apps tegelijk. De trilmotor van beide toestellen is goed, maar die van de Xperia 5 IV is een stuk krachtiger en weet stevige tikken te produceren wanneer nodig. In dezelfde gevallen voelt het bij de Zenfone nog als een trilling.

De speakers van zowel de Zenfone 9 als de Xperia 5 IV klinken goed. Zowel de hoge tonen als de middentonen worden goed overgebracht. Met lage tonen hebben beide toestellen wat meer moeite. Ze zijn wel te horen, maar er mist een beetje diepte. Het geluid klinkt vol genoeg om te kunnen genieten van een film of serie.

Toestel ASUS Zenfone 9 Sony Xperia 5 IV
Werkgeheugen 8GB of 16GB 8GB
Opslagcapaciteit 128GB of 256GB 128GB of 256GB
Accucapaciteit (mAh) 4300mAh 5000mAh
Verbinding (wlan) 802.11 (Wi-Fi 6e) 802.11 (Wi-Fi 6e)
5GHz-ondersteuning Ja Ja
Verbinding (bluetooth) Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2
Verbinding (3G/4G/5G) 5G 5G
Overige draadloze verbindingen Near Field Communication (NFC)

Near Field Communication (NFC)

Draadloos laden
Aansluitingen 3,5mm, USB 3.0 type-C 3,5mm, USB 3.2 type-C

Software

ASUS Zenfone 9

De Zenfone 9 is uitgerust met Android 12 en oogt redelijk schoon. De gebruikersinterface heeft veel overeenkomsten met die van de Google Pixel. Het systeem heeft verder weinig toeters en bellen en er zijn wat ASUS-apps meegeleverd. Het toestel wordt standaard geleverd met een ASUS Data Transfer-app, waarmee je makkelijk je gegevens van je oude toestel kunt overzetten naar je nieuwe toestel zonder tussenkomst van de Google Cloud.

Asus Zenfone 9 UI screenshotsAsus Zenfone 9 UI screenshotsAsus Zenfone 9 UI screenshotsAsus Zenfone 9 UI screenshots

Daarnaast is er een eigen bestandsbeheerapp te vinden op het toestel. Deze is wat uitgebreider dan de app van Google en kan onder andere verbinding maken met externe netwerklocaties. Daarnaast kun je het groeperen van bestandstypen aanpassen, waardoor je in een oogopslag kunt zien wat voor bestanden je allemaal op je toestel hebt staan. Dat geldt niet alleen voor specifieke bestandstypes, maar ook voor bestanden die het systeem aanmerkt als 'groot'. Ook is er een speciale pc-bestandsoverdrachtoptie aanwezig, zodat je draadloos kunt verbinden met je pc zonder dat er specialistische software moet worden geïnstalleerd. Je kunt rechtstreeks vanuit je webbrowser verbinden met je toestel en op die manier bestanden overzetten, een erg fijne app om mee te werken en zeker iets dat andere toestellen mogen overnemen.

Asus Zenfone 9 file manager screenshotsAsus Zenfone 9 file manager screenshotsAsus Zenfone 9 file manager screenshots

ASUS levert ook een eigen galerijapp mee die een stuk lichter en sneller is dan Google Foto’s. Het is een heerlijke no-nonsenseapp die precies doet wat het moet doen zonder steeds verbinding te willen maken met een clouddienst. Mocht je die integratie willen hebben, dan kun je altijd nog gebruikmaken van Google Foto’s, die ook gewoon te vinden is op het toestel. Verder heeft ASUS ook een eigen geluidsrecorderapp meegeleverd. Deze kan niet alleen gebruikt worden om audio op te nemen via de ingebouwde microfoon of aangesloten geluidsbron via de 3,5mm-jack, maar ook om telefoongesprekken op te nemen. Deze functie werd door Google enige tijd geleden geblokkeerd waardoor veel thirdpartyaudio-opnameapps die mogelijkheid niet hadden. De meegeleverde app van ASUS kan dat dus zonder problemen.

Verder heeft ASUS ook nog een eigen klok-, rekenmachine-, contacten-, tips-, camera- en weerapp meegeleverd. Hoewel deze apps veel lijken op de standaardapps van Google, ogen en voelen de versies van ASUS toch wat lichter aan en dat is fijn. Meestal zitten apps van fabrikanten juist vol met extra toeters en bellen, overgoten met een sausje van grafische pracht en praal. De apps van ASUS zijn juist lekker schoon en beperkt tot het hoognodige. Bovendien vragen deze apps je niet om nieuwe of extra privacyinstellingen te accepteren. Alleen de weerapp doet dat. Die heeft toegang tot je locatie nodig om aan te geven wat voor weer het is op de plek waar je je nu bevindt. Deze gegevens worden gestuurd naar AccuWeather. ASUS zegt geen informatie te verzamelen. De meeste weerapps geven je de mogelijkheid je locatie niet te gebruiken en je handmatig een plaats te laten kiezen. De weerapp van ASUS lijkt dat in eerste instantie niet te kunnen, als je op annuleren drukt op de vraag om je locatie te delen, wordt de app weer gesloten. Als je echter op de terugknop drukt of de teruggesture gebruikt, dan kom je wel in de app en kan je in het menu van die app wel handmatig een locatie kiezen. De app blijft wel constant zeuren om je locatie, dus zie dit meer als een workaround dan een echte oplossing. Verder is er ook een tipsapp te vinden die je alle typische ASUS-functies nog eens uitlegt.

Asus Zenfone screenshotsAsus Zenfone screenshotsAsus Zenfone screenshotsAsus Zenfone screenshotsAsus Zenfone screenshotsAsus Zenfone screenshots

De strakke, snelle no-nonsense interface van de Zenfone 9 wordt helaas een beetje ongedaan gemaakt door de meegeleverde bloatware. Facebook, Instagram, Facebook Messenger en Netflix worden ook standaard meegeleverd met het toestel. Gelukkig kunnen al deze apps makkelijk worden verwijderd, dus dat scheelt. Een ander punt waarop de Zenfone 9 minder scoort, is de softwareondersteuning. ASUS ondersteunt het toestel slechts twee jaar, waardoor het in 2024 alweer is afgelopen met updates.

Sony Xperia 5 IV

Ook de gebruikersinterface van de Xperia 5 IV oogt en voelt snel en licht. De interface heeft veel overeenkomsten met die van de Google Pixel en er zijn weinig Sony-apps meegeleverd. Bovendien zijn de apps van Sony vooral applicaties die als uitbreiding van de standaardfunctionaliteit van het toestel kunnen worden gezien in plaats van een vervanging van Google-apps. In tegenstelling tot de Zenfone is er geen eigen contacten-, berichten-, klok-, rekenmachine-, galerij- of bestandsbeheerapp, maar zijn dit allemaal de standaardprogramma’s van Google. De enige standaardapp die niet van Google is, is de muziekapp.

Screenshots Sony Xperia 5 IVScreenshots Sony Xperia 5 IVScreenshots Sony Xperia 5 IVScreenshots Sony Xperia 5 IV

Een andere softwarematige functie die al sinds jaar en dag op Sony-toestellen aanwezig is, is de mogelijkheid apps te openen met de powerknop. Dat kan een app zijn die je vaak gebruikt. Het systeem voorspelt dan welke app dat is en door twee keer te tikken op de powerknop wordt deze app direct geopend. Ook de 'App-paar'-functie is weer aanwezig. Je kunt met deze functie twee apps tegelijk openen en die onder elkaar weergeven als splitscreen of als één fullscreenapp met een app die in een zwevend venster wordt weergegeven. Mocht je de powerknop daarvoor niet willen gebruiken, kun je ook een virtuele knop instellen die deze functie activeert.

Sony Xperia 5 IV multi screen screenshotsSony Xperia 5 IV multi screen screenshotsSony Xperia 5 IV multi screen screenshotsSony Xperia 5 IV multi screen screenshotsSony Xperia 5 IV multi screen screenshotsSony Xperia 5 IV multi screen screenshots

Sony zet groots in op het maken van foto’s en video’s en de Xperia 5 IV is daarom uitgerust met speciale apps die dat benadrukken. Zo zijn er maar liefst twee specifieke camera-apps, Cinema Pro en Video Pro. Daarnaast is er een gespecialiseerde fotocamera-app die Photo Pro wordt genoemd en er is naast de standaard muziekapp ook nog een speciale Music Pro-app. Al deze apps hebben uitgebreide functies en ondersteuning om professionele media te maken. Zo heeft de Music Pro-app ondersteuning voor studiobestandsformaten van Sony en zijn er speciale filters aanwezig om vacuümbuismicrofoons en Sony Music-studioreverb te simuleren. Verder is het mogelijk om realtimegeluidsfilters toe te passen en meerdere geluidssporen tegelijk te bewerken met een maximum van tien.

Sony Xperia 5 IV Pro Music screenshotsSony Xperia 5 IV Pro Music screenshotsSony Xperia 5 IV Pro Music screenshotsSony Xperia 5 IV Pro Music screenshots

Dit zijn stuk voor stuk erg fijne apps om mee te werken als je wat serieuzer aan de slag wilt gaan met het maken van media en de mogelijkheid om alles tot in de fijnste puntjes in te stellen om je media precies zo te maken als je voor ogen hebt. Je hoeft niet bang te zijn dat een of ander algoritme de eerste foto met andere kleuren vastlegt dan de tweede. Het mes snijdt echter aan twee kanten. De gigantische hoeveelheid aan opties, virtuele draaiknoppen en submenu’s vol instellingen zullen voor de gemiddelde persoon wat intimiderend overkomen. Als je niet veel verstand hebt van (professionele) camera’s, kun je jezelf al snel verliezen in de vele opties. Het is natuurlijk wel mogelijk alles zoveel mogelijk op 'auto' te zetten, maar als je dat doet, zul je merken dat het toestel het soms aflegt tegenover de vele andere smartphones die met behulp van kunstmatige intelligentie en computational photography de mooiere foto’s schieten, vooral als de lichtomstandigheden wat minder zijn. Je kunt dit tegengaan door handmatig de sluitertijd en lichtgevoeligheid in te stellen, maar als je op een feestje staat met je vrienden heb je daar waarschijnlijk geen tijd voor of zin in. De Basic-modus vangt veel af, maar andere smartphones doen het in de automatische modus toch iets beter.

De Xperia heeft net als vele andere smartphones een app voor het verbeteren van gameprestaties. De app van Sony gaat echter een stapje verder door je de mogelijkheid te geven je gameplay direct te streamen naar YouTube en alle diensten en systemen die overweg kunnen met het Real-Time Messaging Protocol, ofwel RTMP. Je kunt je frontcamera inschakelen, zodat mensen je kunnen zien gamen. Het aantal streamfuncties kan worden uitgebreid als je een capturekaart en headset aansluit. Normaal gesproken moet je om te kunnen streamen naar YouTube al een minimum aantal subscribers hebben, maar als je gebruikmaakt van de streamingfunctie op de smartphone, vervalt deze eis.

Sony Xperia 5 IV Gameverbetering en streaming screenshotsSony Xperia 5 IV Gameverbetering en streaming screenshotsSony Xperia 5 IV Gameverbetering en streaming screenshotsSony Xperia 5 IV Gameverbetering en streaming screenshots

Het zijn een hoop extra’s en handige functies die deze smartphone bezit. Hierdoor vindt je wat meer icoontjes op je homescreen en appdrawer dan je misschien gewend bent van een smartphone. Dat is niet erg, want het zijn functies die bij dit toestel horen. Wat wel jammer is, is dat er ook wat bloatware wordt meegeleverd. Gelukkig kan voorkomen worden dat de meeste extra apps tijdens de eerste configuratie van het toestel worden geïnstalleerd. Net als bij Samsung en Xiaomi kun je aanvinken welke extra apps meegeïnstalleerd worden en welke niet. Denk aan apps als Booking, Amazon, de Sony News-suite en Imaging Edge. Als je alles uitvinkt, krijg je echter nog steeds Facebook, LinkedIn, Tidal en Netflix voor je kiezen. Deze apps kunnen niet worden verwijderd, alleen verborgen. En in het geval van LinkedIn en Facebook is dat onhandig, omdat deze apps zo nu en dan met notificaties komen om ze te gebruiken. We kunnen begrijpen dat fabrikanten zulke reclamedeals sluiten om de prijs van het toestel te drukken, maar voor zo'n dure smartphone als de Xperia vinden wij dit eigenlijk niet kunnen.

Sony Xperia 5 IV bloatware screenshotsSony Xperia 5 IV bloatware screenshotsSony Xperia 5 IV bloatware screenshotsSony Xperia 5 IV bloatware screenshotsSony Xperia 5 IV bloatware screenshotsSony Xperia 5 IV bloatware screenshots

Een ander ding dat jammer is, is de softwareondersteuning. Net als ASUS wordt het toestel slechts twee jaar ondersteund, tot 2024 dus. Dat is korter dan sommige midrange toestellen. Ook dat vinden wij in deze tijd echt niet meer kunnen. Gelukkig doen zowel Sony als ASUS niet moeilijk over het ondersteunen van customroms en het openstellen van de bootloader. Let alleen wel op dat in het geval van Sony de cameratechnologie niet wordt vrijgegeven. De kwaliteit van de foto’s zal minder goed zijn als je met een customrom aan de slag gaat.

Conclusie

Zowel ASUS als Sony hebben ons positief verrast met de Zenfone 9 en de Xperia 5 IV. De toestellen zijn zeer veelzijdig, snel, compact en compleet. De compacte vorm van de toestellen is een welkome afwisseling in een wereld waarin smartphones steeds groter worden. En ze liggen ook nog eens heerlijk in de hand. Het is een fijne maat, maar ze hadden wat ons betreft zelfs nog iets kleiner mogen zijn, zodat ze zich konden meten met de iPhone mini en de oude Xperia Compact-smartphones. Nu kloppen Sony en ASUS zich op de borst over hun compacte toestel, terwijl de Samsung Galaxy S22 nog net wat compacter is. Op dat gebied wint Samsung nipt.

We vroegen ons aan het begin van deze review af of de toestellen zich konden meten met de smartphones van een van de marktleiders, Samsung. Op die vraag kunnen wij volmondig 'ja' antwoorden. Sterker nog, de toestellen streven de Galaxy S22 op enkele vlakken zelfs voorbij. Zowel de Xperia 5 IV als de Zenfone 9 houden het langer vol op een acculading, laden sneller op, hebben een hoop handige softwarefuncties en aansluitingen die de S22 mist, zoals een koptelefoonaansluiting en in het geval van de Xperia, een geheugenkaartlezer. Verder legt de Exynos-soc van Samsung het af tegen de Snapdragon 8(+) Gen 1-chips van de Zenfone en Xperia. Die toestellen zijn dus ook nog eens sneller en krachtiger dan de Galaxy S22. Ze kunnen alleen wel goed warm worden en in sommige gevallen zelfs heet.

Ook op cameragebied weten de Zenfone 9 en Xperia 5 IV Samsung hier en daar voorbij te troeven. De camera's leggen meer detail vast en de kleuren liggen dichter bij de realiteit. Vooral de ingebouwde gimbal in de Zenfone 9 helpt bij het maken van mooie foto's. Daarnaast zijn de uitgebreide instellingen van Sony's camera-apps voor de Xperia ook zeer veelzijdig en handig voor creatievelingen. De vele videofuncties die je daarmee onder de vingers hebt, geven je veel controle over de manier waarop je video’s schiet. Als je echter iemand bent die genoegen neemt met het simpelweg op een knop drukken om te fotograferen of filmen, dan kunnen deze apps nogal intimiderend op je overkomen. Je kunt jezelf al snel verliezen in de vele opties die je tot je beschikking hebt, al is er wel een basismodus aanwezig. Hetzelfde geldt voor de Camera Pro- en Music Pro-apps.

De gebruikersinterface van de Xperia 5 IV en Zenfone 9 is snel, licht en bevat niet al te veel poespas. De vele extra functies die vooral het systeem van Sony bevat, zijn eerder een welkome aanvulling dan een irritatie. Daarnaast zijn de extra camera-apps handig voor creatievelingen. De vele videofuncties die je daarmee onder de vingers hebt, geven je veel controle over de manier waarop je video’s schiet. ASUS gooit het over een iets andere boeg. Het systeem is licht en snel. De typische standaard Google-apps zijn vervangen door kleinere, lichtere versies van ASUS, die je net wat fijnere functies en opties geven, functies die wat meer zijn toegespitst op de techliefhebber.

Beide toestellen worden helaas wel geleverd met bloatware. Op het toestel van Sony kun je bij de eerste installatie een hoop ongewilde apps uitvinken zodat ze niet worden binnengehaald, maar dan nog blijven er enkele apps achter die je niet kunt verwijderen zonder met ADB in de weer te gaan. De Zenfone 9 is iets makkelijker daarin. Alle meegeleverde bloatware kan zonder moeite worden verwijderd.

Er is echter een punt waarop de Xperia 5 IV en Zenfone 9 het zwaar verliezen van de Galaxy S22 en dat is de softwareondersteuning. Samsung ondersteunt zijn smartphones tegenwoordig vijf jaar, terwijl ASUS en Sony hun toestellen slechts twee jaar voorzien van updates. Dat vinden wij echt niet meer kunnen. De fabrikanten verzachten de pijn enigszins door het gebruik van customroms makkelijk te maken en de community te ondersteunen bij het bouwen van deze roms. Dit is echter een schrale troost, omdat wij weten dat lang niet iedereen zit te wachten op het zelf flashen van het toestel.

Als we alle plus- en minpunten tegen elkaar wegstrepen, blijven er meer dan genoeg pluspunten over om voor de Zenfone 9 of Xperia 5 IV te gaan. Als je je afvraagt voor welke van de twee je dan het beste kunt gaan, kunnen wij geen eenduidig antwoord geven. Ze mogen dan wel beide in het compacte smartphonevaarwater zitten; ze richten zich wel op een andere doelgroep. De Xperia 5 IV is meer een smartphone voor de mediamakers, terwijl de Zenfone 9 meer een allrounder voor de techliefhebber is. We zouden de toestellen graag een award geven, maar de softwareondersteuning is daarvoor toch echt te kort.

  • ASUS Zenfone 9
  • Sony Xperia 5 IV

Pluspunten

Minpunten

Getest

ASUS Zenfone 9, 8GB intern, 128GB opslag Zwart

Prijs bij publicatie: € 899,-

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Pluspunten

Minpunten

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Sony Xperia 5 IV Groen

Prijs bij publicatie: € 849,-

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Sony Xperia 5 IV

vanaf € 1.115,-

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Reacties (165)

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PalingDrone
29 november 2022 07:51
Ik mis een beetje de USB specificaties van beide toestellen want deze verschillen aanzienlijk.
Waarbij de Zenfone 9 het nog met trage USB 2 snelheden moet doen (kan hinderlijk worden want de Asus kan zelfs 8k video opnemen) gebruikt Sony het veel snellere USB 3.2 met video out en kan je dus net als de Samsung op een extern scherm aansluiten, de Asus heeft een veel beperktere USB-C aansluiting dan de concurrentie.
Grote brokken data naar een ander device verplaatsen gaat ook makkelijker met de SD card van de Xperia en externe opslag is een voordeel wanneer je dit apparaat als "creator" gaat gebruiken.
De dedicated 2 traps fotoknop van zo'n Xperia is ook heel fijn wanneer je wat serieuzer wil fotograferen alleen loop je bij dat serieuzere werk wel tegen de randen van de 8 gen1 processor aan qua warmteontwikkeling, nu is het in deze periode niet echt warm buiten maar verwacht dat je op de Sony tijdens een zonnig stedentripje wel vaak zo'n hittemelding tegen gaat komen en dat is echt jammer.
Pijnlijk om een toestel wat gericht is op foto en video juist op die vlakken door het ijs te zien zakken

De Zenfone 9 is op processorgebied weer wat krachtiger, ook meer "hufterproof" door de kunststof achterkant en loopt niet te nukken wanneer er wat werk van de camera's gevraagd wordt.

Beide toestellen staan op de shortlist waarbij ik het uiterlijk, gatloze scherm, fotoknop, notificatieledje, SD card en USB van de Sony prefereer al heb ik wel ernstige twijfels over de 8 gen1 in zo'n compacte behuizing, ook de kale levering, nog geen USB kabel meeleveren, laat staan een lader vind ik niet kunnen bij dit soort bedragen.

De Asus is wat dat betreft completer uitgevoerd, de extra kosten voor een kabel en een 30W PD lader mag je nog bij de prijs van de Sony optellen...
Momenteel kost de Asus in de 8/256 uitvoering 749,-- dan heb je 2x zo veel interne opslagruimte dan de Sony en zit je alleen nog met de langzame bestandsuitwisseling via de kabel.
Jazco2nd
@PalingDrone29 november 2022 08:51
2 redenen: USB2.0 is goedkoper en Apple doet het ook. De massa kopieert niet met een kabel naar een pc of laptop.

Ik had me hier ook op kunnen verkijken, want ik vind ook dat het minimaal USB 3.1 moet zijn, heb de telefoon al een tijdje en wist dit nieteens, tot ik jouw reactie las. Dus ik betrap mezelf erop dat het er simpelweg niet toe doet.

Via WiFi haal ik trouwens makkelijk 860Mbps (100MB/s). Syncen gaat met FolderSync (webDAV) naar mn Homeserver. Bestanden delen middels webDAV via CX File Explorer. Ik draai daarvoor FileRun op mijn Docker-based server.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 13:36]

redniels @Jazco2nd29 november 2022 12:17
ik gebruik mijn Xperia V II vaak via een USB 3.2 hub op het werk. Is toch een stuk fijner als je iets snel op "het grote scherm" kan toveren zonder apps, connectie leggen, casten, wifi netwerken met codes, etc.

Nope. gewoon de USB c erin en plop. In beeld.

Dus... Ik zou geen telefoon zonder meer willen.
Jazco2nd
@redniels29 november 2022 12:23
Das USB alt mode/Displayport. Heeft de Zenfone helaas niet :(
Staat los van files kopieren..
PhWolf @Jazco2nd29 november 2022 10:33
De massa kopieert niet met een kabel naar een pc of laptop.
Dit zijn dan ook bij uitstek geen toestellen voor de massa. Dat je het zelf niet gebruikt is natuurlijk geen argument dat het geen nadeel is.
Jazco2nd
@PhWolf29 november 2022 11:14
Wat maakt het geen toestel voor de massa ?
PhWolf @Jazco2nd29 november 2022 11:37
De features.
Uit de conclusie:
De Xperia 5 IV is meer een smartphone voor de mediamakers, terwijl de Zenfone 9 meer een allrounder voor de techliefhebber is.
Allebei niet echt hoe ik de standaard gebruiker zou definiëren.
Jazco2nd
@PhWolf29 november 2022 11:39
Dit is Tweakers, dus logische conclusie.
De Zenfone heeft een heel gebruiksvriendelijke Android schil, de software heeft slechts wat extra handige opties tov een kale Pixel Android. Er is dus niks aan dit toestel wat het "voor techliefhebbers" maakt.

Als deze review op Linda stond, was het een geweldige telefoon voor dames want de kleuren passen perfect bij 2023 lente seizoen. En de achterkant is ontzettend stijlvol! :+
PhWolf @Jazco2nd29 november 2022 18:22
Ik zie graag de link naar de Linda review tegemoet.
Lethalis @Jazco2nd30 november 2022 10:17
Kijk uit, als vrouwen 1 ding doen dan is het verschrikkelijk veel foto's en filmpjes maken van hun kids.

Ik heb de schijven in mijn NAS moeten vervangen erdoor en zo ongeveer het enige waar mijn vrouw naar kijkt bij een nieuwe telefoon is de camera en de hoeveelheid opslag.
procyon @Jazco2nd29 november 2022 11:21
De prijs.
Jazco2nd
@procyon29 november 2022 11:22
Okee.. dus dan is een iPhone, ook niet voor de massa?
procyon @Jazco2nd29 november 2022 11:28
Dat is een andere markt.

Mensen die android kiezen hebben vaak minder over voor hun smartphone, denk aan 250-350 euro. Je krijgt voor dat geld ook meer telefoon, de goedkoopste apple tegenhanger kost minimaal 500 euro.

Mensen die kiezen voor Apple zijn of gedwongen omdat ze in het ecosysteem zitten, of kiezen voor een gemiddeld duurdere telefoon maar doen er; of langer mee zodat het gemiddeld gezien evenveel kost, of verkopen hun oude apple telefoon welke als tweedehands meer opbrengt dan een vergelijkbare tweedehands android telefoon.
Jazco2nd
@procyon29 november 2022 11:34
Mensen die android kiezen hebben vaak minder over voor hun smartphone
Dat geloof ik ook, maar de massa is groot genoeg voor een enorme massa die prima 800+ neertelt voor een Android telefoon, en enorme massa die juist geen Apple ecosysteem heeft.

obv prijs kan je de massa echt niet uitsluiten..

Sterker nog: denk dat we het allebei mis hebben: het feit dat de top 10 meest verkochte (aantallen!) telefoons gedomineerd wordt door Apple, toont aan dat de massa echt niet obv centen een telefoon kiest. De massa = de meeste mensen. Dus niet een groepje mensen die minder dan de iPhone prijs voor hun tel over hebben..
https://www.androidauthor...arch-top-10-2021.jpg.webp

Deze Zenfone 9 kan zich prima vergelijken met de iPhone 14 (Pro) en is dus ook voor huidige iPhone gebruikers interessant (ik ken 1 die over is gegaan, omdat ze de 14 niet zo interessant vond tov haar oude 12 en liever wacht tot wat de 15 te bieden heeft).
Helaas zit er geen oorlogskas marketing machine achter de Asus. Dus niemand kent het.
procyon @Jazco2nd29 november 2022 11:42
Als dat staatje klopt in je bijgevoegde link (zal vertroebeld zijn door markten zoals India etc); dan zie je dat de top android telefoons inderdaad laag of midden segment toestellen zijn. Android toestellen in het topsegment 500+ euro, doen het qua aantallen niet zo goed.

Hoewel de aanschafprijs van Apple duurder is, zijn mensen gedwongen weer een iphone te kopen omdat ze in het ecosysteem zitten van Apple, of ze weten nou eenmaal at de aankoopprijs inderdaad duur is, maar het toestel lang meegaat (updates) en hogere restwaarde heeft dan highend android telefoons.

Hier komt de asus telefoon tweemaal tekort, de restwaarde zal relatief lager zijn dan een in prijs vergelijkbare apple telefoon (hoeveel mensen zijn op zoek naar een tweedehand asus android telefoon) en de telefoon zal minder lang software ondersteuning krijgen dan een iphone.

Daarom denk ik dat deze telefoon zeker niet de massa zal aanspreken. Zie dat overigens zelf als een voordeel. Dan heb je tenminste iets wat anders is. Ik mis de Zenfone best wel, vond het een topper. Gelukkig zie je Xperia telefoons ook niet veel ;)

[Reactie gewijzigd door procyon op 22 juli 2024 13:36]

procyon @PalingDrone29 november 2022 08:55
Ik heb beide toestellen gebruikt maar uiteindelijk overgestapt naar de Sony.
Reden is dat de Sony in praktijk langere accuduur heeft dan de Zenfone en dat de eerste niet draadloos kon opladen in mijn auto. De Xperia 1 IV geprobeerd maar die paste niet in mijn auto lader (Te lang, tesla model3).

Uitendelijk nu dus de Xperia 5 IV en nog altijd tevreden over. Overhitting merk ik wel in de auto als ik (30+ minuten) naar youtube luister via BT, flitsmeister meedraait en draadloos opladen actief is. Het toestel kan dan gaan throttelen, alles blijft goed werken maar handmatige input is dan merkbaar laggy. Kreeg er overigens ook Sony LinkBuds S bij. Bevallen me beter dan mijn nothing setje (die nu mijn laptop setje zijn geworden).

Voordeel Zenfone; leuke lock en unlock geluiden en het native kunnen opnemen van telefoongesprekken in de dialer. Erg goede stabilisatie bij video, handig als je wil vloggen. Achterkant oogt vet (ik had de blauwe) maar krast snel. (je krijgt er wel een case bij van Asus)

[Reactie gewijzigd door procyon op 22 juli 2024 13:36]

Tim Lamein @procyon29 november 2022 11:03
De oververhitting heb ik bekabeld, quick charge 3.0. niet meegemaakt. (Xperia 5 iv sinds 16nov)

Met maps, Flitsmeister en Spotify op bluetooth. Telefoon staat ook op 120hz.

Bij mijn pa zijn s22 draadloos in dezelfde situatie dit weekend voor het eerst de oververhitting melding gezien.
procyon @Tim Lamein29 november 2022 11:17
Draadloos laden is inderdaad inefficiënt en zorgt voor veel restwarmte.
Jazco2nd
@procyon29 november 2022 11:17
Wat raar, accuduur van de Zenfone vind ik bizar goed. Kan makkelijk een 2e dag halen en die avond pas opladen. Draadloos laden kost je 30% meer stroom (erg inefficient) dus vermijd ik liever.. maar als dat de dealbreaker is snap ik het wel.
Telefoon heb ik eigenlijk zelfs in games nog niet heet meegemaakt.
procyon @Jazco2nd29 november 2022 11:21
Accuduur is ook goed. Maar de Sony doet het iets beter. (Ze zijn beide natuurlijk echt top).
Had die Xperia ook die nieuwere SOC dan was het helemaal feest, maarja.
Oberon.Sedai @Jazco2nd29 november 2022 16:31
Asus per mAh scoort beter dan de Xperia.
Ik snap die grafiek niet zo dat men die gewoon oplijst met verschillende maten van batterij capaciteit.
Ik snap ook niet dat Asus met een veel betere camera niet beter scoort dan die van de xperia.
12Mp is ok voor een frontend camera maar imo schiet dat te kort voor een moderne GSM.
toro @PalingDrone29 november 2022 09:39
In de specs van de Zenfone 9 staat:

USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c

Staat hier in de specs:
uitvoering: ASUS Zenfone 9, 8GB intern, 128GB opslag Zwart
xfj @toro29 november 2022 10:52
Dat staat in de Tweakers specs die door willekeurige gebruikers wordt ingevuld, Asus zelf noemt het niet op. Gsmarena noemt niets, devicespecifications.com noemt 2.0, phonearena noemt 2.0, notebookcheck noemt 2.0.
mac1987 @PalingDrone29 november 2022 21:20
En met beide telefoons: onacceptabel korte software ondersteuning voor toestellen in deze prijsklasse. 2 jaar is echt belachelijk kort als een budget Samsung 5 jaar krijgt.
mjvdzwet 29 november 2022 06:39
Je kan de Zenfone 9 8gb/256gb nu voor €749 (€100 korting) rechtstreeks bij Asus Nederland kopen.

https://estore.asus.com/nl/asus-zenfone-9.html
P_Tingen @mjvdzwet29 november 2022 08:28
Tja, zet deze twee toestellen eens af tegenover bv een uitvoering: Google Pixel 6a Zwart of een uitvoering: Samsung Galaxy A53, 6GB ram, 128GB opslag Zwart van beide nog geen €350, hoe verhouden ze zich dan. En merk op dat die twee toestellen aanmerkelijk langere ondersteuning bieden. Ik zou het wel weten.
Jeroenneman @P_Tingen29 november 2022 08:40
Ik ook, de Zenfone. Beide toestellen die jij linkt zijn veel minder krachtig.
P_Tingen @Jeroenneman29 november 2022 10:48
Dat kan prima kloppen, de Pixel en de A53 zijn dan ook midrangers, maar als je niet gamet op je telefoon is heb je die kracht niet eens nodig. Je bankzaken of whatsapp gaan er niet beter door en beide toestellen maken prima plaatjes. Onderaan de streep heb je dan nog steeds genoeg power, maar wel voor de helft van het geld en bovendien twee keer zo lang updates.

Ik heb nu een s10e. Die is vergelijkbaar met de A53 qua performance en ik heb nog nooit het idee gehad dat ik iets tekort kom op dat gebied. Ik mag hem over drie maanden inwisselen, maar waarom zou ik?
youridv1 @P_Tingen29 november 2022 11:15
Ben ik niet helemaal met je eens over de A53. Bij de aller eerste review kwam er al naar voren dat de A53 in de praktijk een relatief traag toestel is, zelfs voor zijn prijskaartje en daarom verkocht de A52S initieel beter dan zijn opvolger.

Ik heb de A53 ook een kleine poos gebruikt en ik had er na 5 minuten al genoeg van. Ik weet niet waar dat toestel last van heeft, gezien samsungs schil toch steeds beter wordt de laatste jaren, maar dat ding is zó lomp. Alsof hij probeert te rennen met zijn laarzen enkeldiep in de modder

Juist day to day use was gewoon verschrikkelijk op de A53. "Ja maar het toestel is maar 350" maar dat is naar mijn mening 100 euro te veel. Dus kijk liever naar de A33. Die is bijna equivalent aan de A53, goed andere camera en 90Hz scherm ipv 120, maar je betaalt wel mooi 266 euro ipv bijna 350 voor bijna hetzelfde toestel. Dan ben je in ieder geval goedkoper ongelukkig als tweaker en misschien zelfs wel tevreden als gewone gebruiker

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 13:36]

_DookiE_ @youridv11 december 2022 01:35
Couldn't agree with you more. Net ook de A33 aangeschaft voor de eega hier net om die reden.
nst6ldr @P_Tingen29 november 2022 17:10
De "kracht" (slechte term) maakt niet eens zozeer uit maar de efficiëntie wel. Sinds Google die Tensor is gaan gebruiken is het bergafwaarts gegaan met dit model, ondanks de marketing ("krachtig!") die ze er tegenover zetten. Het is en blijft een Samsung procédé op 5nm met een inefficiënte architectuur, en dat merk je behoorlijk op de accu.

Dat dit minder meetelt als je niet zoveel met je telefoon doet vind ik dan ook niet zo'n zinvol argument. Een auto beoordeel je ook niet op z'n stationaire verbruik.
DieMitchell @P_Tingen29 november 2022 15:21
Je kan ook een custom rom installeren en dan maakt het niet zo heel veel meer uit
Dreamvoid
@Jeroenneman29 november 2022 10:52
Tsja, maar ga je werkelijk grote databases ofzo op je telefoon hosten die een snelle cpu nodig hebben? Zelfs de meest low-end SoC is tegenwoordig wel voldoende.

Ik ben misschien niet de doelgroep voor deze telefoons, maar een redelijk anonieme 128 GB Android telefoon zonder SD card support voor 800-plus euro, hoe ga je daar als Asus veel interesse voor vinden?
Jeroenneman @Dreamvoid29 november 2022 11:01
Omdat een snelle SoC nu, ook over 3 jaar nog snel is.

Terwijl ik een A51/A52 nu al onbruikbaar vind. Alles gaat gewoon net te langzaam. Apps openen, iets snel opzoeken in Maps, zelfs de Play Store openen gaat al moeizaam.
Jiskefet296 @P_Tingen29 november 2022 10:13
Ik ben voor de Samsung Flip4 gegaan. Deze mag zeker meedoen in de keus naar een compacte telefoon. Ben tevreden met de ondersteuning van Samsung. Ik kom van een S10e.
RaJitsu 29 november 2022 06:34
Gaat de softwareondersteuning over Android revisies of updates in het algemeen? Want dat laatste zou zo kort zijn dat ik dit niet eerder heb gezien op Android-toetellen.
Only @RaJitsu29 november 2022 07:29
In het geval van Asus geldt de 2 jaar voor beide, oftewel na 2 jaar is de gehele ondersteuning gewoon klaar.
Ze deden er bij launch al behoorlijk vaag over, wat eigenlijk al wel genoeg zegt..
Verder echt een toptelefoon, maar dit is echt een gigantische dealbreaker..
hardware-lover @Only29 november 2022 12:35
Ik ben benieuwd in hoeverre ze in ieder geval die 2 jaar wel na gaan komen, want beloftes in het verleden voor een ander Asus "vlagschip", resulteerde in zegge en schrijven één security update en daar bleef het verder bij. Het betrof weliswaar een inmiddels al ouder model maar de Zenfone AR was toch met aardig wat bombarie in de markt gezet. Tegenvallende verkopen (als reden verwacht ik), deden Asus toen maar besluiten om een eerder aangekondigde Android update naar V8 ook maar niet meer uit te brengen.

Er is, zover ik weet, ook geen alternatief OS om er nog een andere draai aan te geven. Mooi toestel, dat wel, maar daar schiet je dus niet zo heel veel mee op. Kortom, met toezeggingen door Asus gedaan, kan men dus helemaal niets.
Robin94 @Only29 november 2022 07:40
Vergeet ook niet dat de telefoon met een "verouderde" versie (12) uit kwam. Je kan bijna stellen dat ondersteuning volgend jaar al stopt.
SoloH @Only29 november 2022 08:03
Je kan dus zeggen dat dat de duurste telefoon is. 800 delen door 2 jaar plezier. Dealbreaker inderdaad.
thunderbird2k @RaJitsu29 november 2022 06:40
De policy is volgens mij 2 grote Android releases en daarnaast gewoon security updates (die gaan lang door). Zo heb ik het altijd gezien bij Xperia en weet ik van mijn collegas bij Sony Mobile, waar ik nou mij samenwerk. Ik vind het jammer dat recensies tegenwoordig altijd zo negatief zijn met betrekking tot de software updates. Daarnaast doet Google nu ook steeds meer zelf (zelfs de kernel).
Onno @thunderbird2k29 november 2022 06:59
Ze zijn zo negatief omdat het beleid van Sony gewoon heel erg slecht is. Na twee jaar (en soms nog een paar maanden) geen beveiligingsupdates meer kan echt niet, en het zijn niet eens goedkope toestellen.
security updates (die gaan lang door)
Geef eens een voorbeeld van een toestel van drie jaar oud waarvoor Sony nog beveiligingsupdates uitbrengt?
PageFault @Onno29 november 2022 08:40
Toch snap ik wel waar het vandaan komt, hier thuis liggen 3 toestellen van Sony die allemaal defect zijn (starten allemaal niet meer op). Jammer, want het waren snelle, cleane, goede toestellen met betere foto's dan de toestellen die we daarna kochten (Nokia 8, Samsung S10, etc.).
Venix1990 @PageFault29 november 2022 21:47
Hoe doe je dat dan? Heb 5 Sony telefoons gehad en nooit iets aan kapot geweest
PageFault @Venix199029 november 2022 21:53
Op een gegeven moment starten ze niet meer op. Niet eens per se direct na een update. Echt klote, want als de laatste 2 het nog deden, gebruikten we die nog steeds. Ik was echt verder rete tevreden, snel, clean etc.
RaJitsu @Onno29 november 2022 07:28
Is het punt van @thunderbird2k niet juist dat die beveiligingsupdates wel degelijk door gaan na twee jaar? Dat is iets dat ik bij eigenlijk al mijn Androidtelefoons heb gehad. Die Androidupdates zijn leuk, maar voegen voor mij weinig toe qua functies. Beveiligingsupdates vind ik belangrijker en die krijg je gewoon een paar jaar.
Gizz @RaJitsu29 november 2022 09:18
Is het punt van @thunderbird2k niet juist dat die beveiligingsupdates wel degelijk door gaan na twee jaar? Dat is iets dat ik bij eigenlijk al mijn Androidtelefoons heb gehad.
Helaas geldt dat niet voor alle telefoons. Mijn Mi 9T kreeg zijn laatste security update in augustus 2021, net ietsje meer dan 2 jaar na de introductie ;( Van tevoren heeft de fabrikant geen uitspraken gedaan over hoe lang de ondersteuning zou duren, anders had ik 'm echt niet gekocht. Ding doet het verder nog prima, maar eigenlijk wordt je dus gedwongen om dat ding naar de milieustraat te brengen na 2 jaar of met custom roms te gaan rommelen. Idioot beleid.

Ik zou echt nooit, maar dan ook nooit voor honderden euro's een nieuwe telefoon kopen waarvan de fabrikant zegt dat je t/m 2024 wat van ze kan verwachten. We zitten binnen een paar weken in 2023 8)7
Mlazurro @Gizz29 november 2022 15:25
Ik snap niet helemaal waarom je je smartphone in de vuilnisemmer moet gooien als je geen OS updates meer ontvangt. Het is niet dat je toestel plots niet meer werkt of dat apps (met bugs en security problemen) niet zichzelf updaten en oplossen.

Sowieso zijn de meeste "veiligheidslekken" alleen gevaarlijk als je ofwel niet zo koosjer apps installeert of andere dingen doet buiten de Google Play Store bubbel. Voor de gewone gebruiker is dat geen probleem.
Gizz @Mlazurro29 november 2022 15:38
Ik zie het minder rooskleurig in dan jij. Maar misschien ben ik niet goed geïnformeerd. Heb je een bron die uitlegt dat je gewoon je telefoon veilig kunt blijven gebruiken als er geen security updates voor het OS worden uitgebracht?

Zelf vergelijk ik het met bijvoorbeeld Windows, daar wil je toch ook niet elke dag online op werken als je al een jaar geen updates hebt geïnstalleerd?
Mlazurro @Gizz29 november 2022 15:47
Een smartphone vergelijken met een computer gaat niet helemaal op natuurlijk. Het risico op een pc is vele malen groter dan op een smartphone, omdat er meer aanvallen zijn op pc's en systemen.

Als je op een smartphone op een link klikt in een rare sms die je ontvangt, loop je bijna evenveel risico op een up to date smartphone als eentje met geen security updates meer sinds vorig jaar.

Natuurlijk loop je iets meer risico met een out of date security toestel. Maar het is niet dat als je je wifi aanzet, je plots twaalf virussen binnentrekt of iemand je contacten kan downloaden. De eventuele lekken worden niet in Instagram of Facebook aangevallen. Als je gewoon netjes uit de Play Store bekende apps gebruikt, is het risico écht wel klein. En je kan altijd een app installeren die je smartphone veiliger maakt, maar daar heb ik geen ervaring mee.

Ik zou geen tweedehands smartphone kopen als die al geen security patches meer ontvangt sinds een paar maanden. Maar ik zou niet een toestel niét kopen omdat het maar 2 ipv 3 jaar updates ontvangt. Of mijn huidig toestel met pensioen sturen van zodra de termijn verstreken is.

Gewoon bedachtzaam en slim omgaan met je toestel, als je nog een jaar of 1-2 wat langer wil doen vooraleer je upgradet naar een nieuw toestel.

[Reactie gewijzigd door Mlazurro op 22 juli 2024 13:36]

_Pussycat_ @Gizz30 november 2022 00:22
Via de play store worden een aantal OS-onderdelen nog steeds geupdate.
Maar mij lijkt eerder het gebrek aan nieuws de bevestiging: ik heb nog nooit gelezen over een virusgolf die alle telefoons zonder patch X infecteert ofzo.
RaJitsu @Mlazurro29 november 2022 19:46
Kreeg je ook op MIUI-niveau geen updates meer? Ik dacht dat bij Xiaomi deze updates jaren door gingen....
Onno @RaJitsu29 november 2022 07:58
Vast, maar dat klopt dus gewoon niet. Ook beveiligingsupdates zijn snel voorbij bij Sony.
PalingDrone
@RaJitsu29 november 2022 08:00
Google play services updates blijven wel komen, van de fabrikant hoef je na verloop van tijd weinig meer te verwachten, wat dat betreft zijn Sony en Asus aardig aan elkaar gewaagd.
De release van de Xperia 5 IV kwam een half jaar na de Zenfone 9, wanneer je dus nu koopt ben je al een half jaar Asus support kwijt...
Jip99 @RaJitsu29 november 2022 08:41
Sony stopt gewoon hoor na 2 jaar en een beetje, voor OS en Security.

En bij google updaten ze iedere maand, sony wacht lekker 3 maanden , ze updaten maar 4x per jaar ongeveer. (security)
fapkonijntje @Onno29 november 2022 07:06
Het is vooral zuur omdat de concurrentie die echt niet mindere toestellen maakt op veel goedkopere modellen gewoon de 5 jaar support aantikt.

Ik zou mij met een Sony of Asus met zo lomp weinig support wel een beetje lullig voelen in wat bijna 2023 is.
RoyTrenneman @thunderbird2k29 november 2022 11:09
Ha! Niet op mijn Sony Xperia I. Ik heb volgens mij 1 Android update gehad (enige twijfel heb ik wel), maar security updates lang door? Ik heb minder dan 2 jaar updates gehad en heb uiteindelijk het toestel hagelnieuw in de la gelegd.

Dus je kunt het jammer vinden, maar ik vind het vooral jammer dat ik een premium product binnen de garantieperiode in een la kan leggen, omdat ik niet kan inschatten hoe kwetsbaar mijn toestel is na de laatste update. Ik kan niet anders dan negatief zijn hierover. Nog los van de prestatie van dit premium toestel versus de Samsung van mijn vrouw die beduidend beter presteert en een klap goedkoper was bij de introductie, ook als ik er zelf een NC koptelefoon bij gekocht had.

En als ik dan Sony Support contacteer, dan heb ik niet het idee serieus genomen te worden, evenals je veel (standaard) tekst terug krijgt, met nul inhoudelijke reactie op de daadwerkelijke vragen.

Ik heb gesproken met mijn portemonnee; Ik heb een Fairphone 4 gekocht. 5 jaar garantie, 5 jaar updates. En daarna vast te rooten voor een nog langere levensduur.

Als mijn Sony wh 1000xm3 vervangen moet worden; ander merk.
Als mijn Sony TV vervangen moet worden; ander merk.

Dikke doei. Als je als Sony, zo met je klanten omgaat, dan wens ik ze veel sterkte.

Sony is wat mij betreft vergane glorie.
nst6ldr @RoyTrenneman29 november 2022 17:17
Ik heb gesproken met mijn portemonnee; Ik heb een Fairphone 4 gekocht. 5 jaar garantie, 5 jaar updates. En daarna vast te rooten voor een nog langere levensduur.
Wel gek dat je dit niet overweegt voor hét toestel met Sailfish support?
RoyTrenneman @nst6ldr29 november 2022 20:10
Dat heb ik zeker gedaan, maar tot op heden is nog geen Sailfish support voor de Xperia I.

Zie LINK

Ook heb ik (nog) geen andere alternatieven gevonden die ondersteund worden voor dit toestel.

[Reactie gewijzigd door RoyTrenneman op 22 juli 2024 13:36]

nst6ldr @RoyTrenneman29 november 2022 20:56
Oh, dan denk ik dat die er niet gaat komen. Dat is wel zonde ja.
Venix1990 @RoyTrenneman29 november 2022 21:50
Heb de Xperia 1ii. Ook geen. Updates meer , maar blijf hem gebruiken..waarom zou ik een andere nemen..
jap85 @Venix199030 november 2022 12:46
Groot gelijk, security updates zijn overrated and Android is inmiddels aardig volwassen. Zolang je geen onbetrouwbare apps/websites gebruikt is de kans dat er iets gebeurt vrijwel nihil. Ik heb tot begin dit jaar nog een XZ1 compact gebruikt die al jaren niet meer werd geupdate, nooit iets gemist of problemen gehad en zo zijn er nog miljoenen met mensen met outdated security patches zonder problemen.
Coolstart @thunderbird2k29 november 2022 07:02
Ik vind het jammer dat recensies tegenwoordig altijd zo negatief zijn met betrekking tot de software updates.
Moet je het dan toejuichen? (Of wil je zeggen dat het jammer is dat zoveel fabrikanten er voor kiezen slechts 2jaar ondersteuning te geven?)

Ik heb hier al reacties gelezen van mensen die helemaal geen software updates wensen. Welk argument heb ik gemist?

Het probleem is dat de markt heel gefragmenteerd is. Er zijn zoveel telefoonmakers dat deze spelers geen ondersteuning kunnen meer bieden.
Misschien moet Europa hier ingrijpen?

Wat mij betreft is softwareondersteuning (en reserveonderdelen) cruciaal voor de levenscyclus van een telefoon. Wil je in de EU verkopen? No problem, je moet enkel reserveonderdelen aanbieden en nieuwste android versies beschikbaar stellen.

Een telefoon die na 5jaar zijn laatste OS update kreeg ziet er gewoon heel fris uit, met alle nieuwe functies rond Privacy en security. Mits af en toe een nieuwe batterij en een hoesje kan die nog 5jaar mee.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 13:36]

fapkonijntje @Coolstart29 november 2022 07:07
Ik heb hier al reacties gelezen van mensen die helemaal geen software updates wensen. Enkel security updates.
Ook die security updates zijn van korte duur bij deze merken. Doet er dus niet echt toe.
geishin @thunderbird2k29 november 2022 14:02
Ik vind het jammer dat recensies tegenwoordig altijd zo negatief zijn met betrekking tot de software updates
Ik vind dat juist terecht, voor minder dan 4 jaar koop ik een telefoon niet en zeker niet voor dit geld. Heel goed dat Tweakers (en kennelijk ook andere recensies) dit - eindelijk - echt zwaar mee laten wegen.

Door de gebrekkige support kunnen de toestellen zo in de Don't Buy Guide.

Ik heb geen enkel idee van waarom de support zo matig is, zeker van een sony verwacht ik meer en voor mij schaadt het zelfs de algehele merkbeleving van Sony.
Jazco2nd
@RaJitsu29 november 2022 08:27
Dit is het zwakke punt van dit artikel: in 2024 zou het stoppen met updates. Maar dat moet upgrades zijn.

Ik sta allang niet meer te popelen om de volgende Android versie. De domste dingen die prima waren worden dan aangepast. Soms zo erg dat het je verstoord. Je kan iets niet meer vinden etc.

Asus zegt niks over hoe lang ze doorgaan met security updates. En dat is eigenlijk het enige wat ik belangrijk vind.

De ZenFone 9 had ik hoge verwachtingen van en die zijn zelfs overtroffen. Heb het toestel sinds augustus en het is echt top. Er was een stuk minder bloatware voorgeinstalleerd dan op een gemiddelde Pixel. En de software aanpassingen zijn zeer aangenaam..

Voor de prijs van 1 iPhone 14 Pro koop je 2 ZenFone 9 waarvan de camera icm Google Cam app minstens net zo goed is als de 14 Pro. De prijs was voor mij doorslaggevend (729 betaald in augustus).

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 22 juli 2024 13:36]

jongetje @Jazco2nd29 november 2022 13:27
Asus zegt niks over hoe lang ze doorgaan met security updates. En dat is eigenlijk het enige wat ik belangrijk vind.
Dat zegt dan toch genoeg? Dat is juist de reden dat ik elke keer weer bij Samsung uitkom, die leveren gewoon zeker 4 jaar securitypatches.
Ruudje88 @Jazco2nd29 november 2022 12:30
Ik heb zelf een Google Pixel maar ik zie geen bloatware, mis ik iets?
Jazco2nd
@Ruudje8829 november 2022 12:33
Op de Pixel 4a stond Facebook, Facebook installer (persistent) en zo nog wel meer apps geïnstalleerd. Stuk meer apps die ik niet gebruik, ook hoop nutteloze Google apps. Op de ZenFone waren er in totaal minder apps, zowel van Meta als van Google. Dus voor mij is dat minder bloatware :)
Hetisweergezell 29 november 2022 06:29
Voor mij toch echt wel een dealbreaker die korte ondersteuning. Voor een toestel voor 800 euro die maar 2 jaar ondersteuning heeft betaal je dus 400 euro per jaar. Tot nu toe ben ik altijd nog weg kunnen komen met 150 euro per jaar. En eigenlijk vind ik 200 euro per jaar wel de max voor een telefoon. Natuurlijk gaan de toestellen wel iets langer mee dan de officiële ondersteuning maar ik ga gewoon niet meewerken aan die praktijken.
lazershark @Hetisweergezell29 november 2022 09:53
100% gelijk. Ik heb dezelfde mening. Dit is onaanvaardbaar, en een absolute dealbreaker.
jongetje @Hetisweergezell29 november 2022 13:28
Dat is als je hem nu meteen koopt. Hoe later je instapt hoe slechter het wordt.
Mlazurro @Hetisweergezell29 november 2022 15:22
Ja het is een minpunt, maar updates van Android zelf zijn de laatste jaren toch maar bijzonder koeltjes. En in het artikel lees ik ook niets over over belangrijke security patches. Die kunnen nog effe doorlopen nadat de OS updates (nieuwe versies) stoppen.

Om nu daarom een toestel dat voor de rest aan je verwachtingen voldoet, niét te kopen vind ik persoonlijk een brug te ver. En zoals al gezegd, als na 2-3 jaar een enorm veiligheidslek aan de oppervlakte zou komen, dan kan je altijd naar LineageOS.
The Zep Man @Hetisweergezell29 november 2022 07:16
Tot nu toe ben ik altijd nog weg kunnen komen met 150 euro per jaar.
Ik zit maximaal op 62,50 EUR per jaar, en een volledige ondersteuningsperiode (Android upgrades + security updates). Daarvoor moet ik mijn ondersteuning elders halen, maar daarmee krijg ik veel meer dan dat de fabrikant levert.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:36]

Ramon 73 @The Zep Man29 november 2022 07:38
Hoe werkt die third party ondersteuning dan?
The Zep Man @Ramon 7329 november 2022 08:02
Je installeert een alternatief besturingssysteem. Zelf gebruik ik LineageOS, een ander Android-smaakje. Sommige mensen gaan voor iets anders dan Android, zoals Sailfish OS. Daar heb ik weinig ervaring mee.

Na installatie van LineageOS ben ik voor updates afhankelijk van de community. Daar heb ik de afgelopen ~10 jaar goede ervaringen mee. In ieder geval stelt die community minder teleur dan fabrikanten qua ondersteuningsperiode.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:36]

Hetisweergezell @The Zep Man29 november 2022 13:54
Op zich heb je helemaal gelijk hoor. Maar ik vind het vervelend dat ik zelf moeite moet gaan doen om langer softwareondersteuning te hebben. Vooral bij een toestel van 800 euro. En de fabrikanten komen er zo ook wel heel makkelijk mee weg. De community neemt het wel over...

Het enige wat ik als (luie) consument kan doen is dit meenemen in de overweging tot aankoop van een toestel.
Ruw ER 29 november 2022 06:47
Ik heb bijna 3.5 jaar de zenfone 6 gehad, vond het een geweldig toestel. Met 1 gruwelijk minpunt, na een maand of 25 na release was de software ondersteuning klaar. En dat terwijl het de fijnste android schil die ik ooit gebruikt heb is! Stock android plus een paar heel fijne asus apps en instellingen, zoals opladen tot maximaal 90%, en ik kon de extra knop een functie geven.

Ik wist toen ik de telefoon nieuw voor 500 euro kocht dat het na 2 android upgrades (die wel heel snel kwamen) klaar zou zijn, dus ik voel mij niet bestolen oid, maar zeer jammer is het wel. Ik zou niemand een Asus aanraden door de korte ondersteuning, terwijl iedere Asus, los van dat, stuk voor stuk een dijk van een telefoon is. Zonde!
mrooie @Ruw ER29 november 2022 07:18
Ik snap het niet ze maken zo weinig toestellen dan hoef je maar heel weinig android configuraties te maken.

Het is niet zo net als bij Samsung dat je tig toestellen heb en elke keer het moet optimaliseren voor de lange lijst met hardware verschillen.

[Reactie gewijzigd door mrooie op 22 juli 2024 13:36]

Kenju @mrooie29 november 2022 07:31
Het is nog steeds een investering in infrastructuur.
PalingDrone
@Ruw ER29 november 2022 08:39
De powerbutton/fp-reader van de Zenfone 9 kan je ook verschillende functies aan toewijzen, ook heeft het toestel de mogelijkheid om door op de achterkant te tikken bijvoorbeeld de zaklamp aan te zetten.

Jammer dat de ondersteuning zo snel ophield van je toestel, geen custom rom overwogen?
Vendor updates blijven dan wel uit maar Android updates gaan iig nog wel een tijdje door mits er iemand actief mee bezig is, hangt helemaal af van de populariteit van het toestel onder ontwikkelaars.
Dat valt alleen niet echt te voorspellen wat het aanschaffen van zo'n toestel een prijzige gok maakt.
Ruw ER @PalingDrone29 november 2022 10:44
Ik heb veel telefoons met custom roms gehad, vond ik ook leuk om mee te tweaken enzo, maar ging best wat tijd in zitten. Toen was ik student en had ik die tijd, nu met full time werk en een paar kleine kinderen had ik geen zin meer in een custom rom. Plus, ik kwam erachter toen ik een vriend eens hielp aan een custom rom dat ik weer echt op moest zoeken hoe het precies werkte, ben in de afgelopen jaren echt vergeten hoe en wat. Toen ik er veel gebruik van maakte kende ik de procedure echt uit mijn hoofd.
Crim 29 november 2022 16:02
Ik zie in de review niet echt terugkomen dat de Asus een behoorlijke lijst problemen heeft, het is eigenlijk door de software een vrij slecht en onbetrouwbaar toestel. Jammer van de mooie hardware maar ik zou echt aanraden om geen Asus toestel te kopen.
  • Spontane reboots
  • Asus battery en memory management werkt niet goed samen met Android native battery en memory management
  • Het scherm wordt heel groen als night mode aan staat, sowieso hebben de meeste display presets een vrij beroerde witbalans met een groene tint (dit wordt wel even genoemd onder scherm)
  • De camera heeft behoorlijk slechte AF, de frontcamera heeft onwerkbaar slechte AF en low light performance
  • Verscherping en HDR staat belachelijk hoog, zie ook jullie voorbeeldfoto's. De stenen van het gebouw of de vreemde randen rondom de bovenleidingen van de trein. Hoe kunnen jullie dit nou goede resultaten noemen? Soms lijken de foto's bijna getekend. De foto's van de S22 zijn veel en veel beter.
  • De dynamische refresh rate mode slaat nergens op, kiest standaard 90hz en switcht naar 60hz in de meeste apps.
  • Het scherm wordt duidelijk donkerder bij het automatisch switchen naar 60hz
  • Kleuren zijn verschillend bij elke refresh rate
  • GPS is totaal niet accuraat, vooral goed zichtbaar bij een langzaam tempo. Locatie verspringt constant 10 - 30 meter
  • Elke update komen er eerder meer problemen bij dan er opgelost worden, ben blij dat ik hem retour gestuurd heb.
invicta @Crim29 november 2022 17:27
Is dit op te lossen met een custom rom?
Crim @invicta29 november 2022 17:30
Voor de problemen met de camera gebruiken sommige mensen een gemodde Gcam. Schijnt iets betere resultaten te geven.

Custom roms hebben vast sommige problemen niet maar weer een hele eigen lijst met known issue's.
PalingDrone
@Crim29 november 2022 17:39
Het zou fijn zijn wanneer Tweakers bij dit soort testen weergeeft met welke softwareversie de tests gedaan zijn.
Een flinke update kan namelijk makkelijk een aantal van deze punten opgelost hebben waardoor de early-adopters een totaal andere ervaring gehad hebben dan de huidige gebruikers.
Zaken als (te veel) verscherping van foto's zijn puur een software dingetje en waarschijnlijk eenvoudiger te fixen dan warmtestuwing in de hardware zoals bij Sony, koeler gaat vaak ten koste van prestaties en de 8gen1 heeft qua warmteproductie een slechte reputatie.
Bij de GPS is het ook maar de vraag of het een ontwerpfout is met slecht geplaatste antennes of dat hier softwarematig nog wat aan te doen valt.
AuteurDonny K. @PalingDrone30 november 2022 11:08
Dat is een goed idee. Vanaf nu gaan we dat voortaan meenemen en vermelden in onze reviews.
stijnos1991 29 november 2022 06:29
Wat een leuke toestellen! De Zenfone is een mooie opvolger voor mijn pixel 5 als de prijs wat zakt. Die software ondersteuning fixen we wel met custom roms. Good old times.
Robin94 @stijnos199129 november 2022 07:43
Ik hou het xda forum al een tijdje in de gaten, maar het is vrij stil daar.
PalingDrone
@Robin9429 november 2022 08:14
Hopelijk gaat dat snel veranderen wanneer de officiële support stopt maar dit is natuurlijk ook sterk afhankelijk van de populariteit van het toestel.
Geldt ook voor Sony uiteraard, geen idee hoeveel trouwe klanten zich nog aan de zoveelste handwarmer Xperia gaan wagen, gezien de prijs en compactheid zou de Zenfone 9 nog wel eens het populairdere toestel van de 2 kunnen zijn.
CaDje @stijnos199129 november 2022 09:57
Ik heb net m'n oneplus 5 vervangen door een a52s. Ik heb nog een tijdje lineageos gedraait op m'n oneplus 5, dat werkte best goed, maar ik merk wel dat google en app makers het steeds moeilijker maken om een custom os te draaien. Je moet door best wat hoepels springen om onder de bootloader / root detectie uit te komen. Vooral Microsoft apps icm werkgever policies begon echt een kriem te worden om werkend te houden.

Dus ja, custom roms is een oplossing, maar er zitten wel wat haken en ogen aan wat mij betreft.
Kenju 29 november 2022 07:33
Waar worden deze toestellen eigenlijk gemaakt? Ik probeer met het oog op de reputatie op het gebied van arbeidsomstandigheden me toch wat bewuster te zijn van waar de spullen die ik koop, gemaakt worden. Zeker als er meer voor betaald moet worden.
PD2JK
@Kenju29 november 2022 08:23
Sony: Niet in China in ieder geval, ze worden in Thailand gemaakt. Ook heeft Sony fabrieken in Maleisië en Vietnam. En in Japan zal er ongetwijfeld ook wat staan. ;) Bron

Asus wordt in Taiwan gemaakt. Er staat ook een groot Asus pand in Emmen / Nieuw-Dordrecht, maar ik denk niet dat er telefoons geassembleerd worden.

[Reactie gewijzigd door PD2JK op 22 juli 2024 13:36]

Argantonis @PD2JK29 november 2022 10:52
Dan zou ik toch eerder Taiwan vertrouwen dan de productie in die andere landen. Ik woon zelf in Zuidoost-Azië waar dus Thailand, Maleisië en Vietnam zich bevinden en 100% dat dat er niet beter aan toegaat dan in een China bijv.
Kenju @Argantonis29 november 2022 19:52
In Thailand ben ik bij Western Digital geweest een jaar of 4 geleden. Dat was gewoon prima.

Maar ik denk niet dat ook in China het overal is als bij een Foxconn en Pegatron.

Maar ik zal eerlijk zijn, het is ook een beetje een politieke keus. Beetje zoals ik ook Russische productie niet steun. Dat is wat makkelijker echter.

[Reactie gewijzigd door Kenju op 22 juli 2024 13:36]

Argantonis 29 november 2022 06:35
Ja die Zenfone had ik wel interessant gevonden als de softwareondersteuning niet zo belachelijk kort was. Ben blij met m’n Asus laptops (al de 3de nu) maar dit vind ik toch echt niet kunnen. Dan blijf ik wel bij Apple waar ik dat gedoe echt niet heb. Met al m’n iPhones, waar ik nu met de 3de bezig ben, heb ik zeker 4-5 jaar gedaan zonder problemen, waardoor ik goedkoper uit ben dan menige ‘budget’koop.

Jammer want zo’n gimbal lijkt me best leuk om ingebouwd te hebben.

[Reactie gewijzigd door Argantonis op 22 juli 2024 13:36]

fapkonijntje @Argantonis29 november 2022 07:09
Een Samsung A33 doet ook 5 jaar support en kost per jaar nog heel wat minder. Idem voor een A53 en de S21 en hoger serie. Zo is een S21 FE door dit beleid nog steeds een heel goede koop.

Het zijn vooral de kleinere en Chinese merken die er een zooitje van maken.

[Reactie gewijzigd door fapkonijntje op 22 juli 2024 13:36]

Jip99 @fapkonijntje29 november 2022 08:48
Sony is Japans en ASUS komt uit Taiwan, dus beide niet chinees. (ninja edit :))

[Reactie gewijzigd door Jip99 op 22 juli 2024 13:36]

fapkonijntje @Jip9929 november 2022 12:24
De kleinere en Chinese merken, Sony is op smartphonevlak een heel kleintje.
Jip99 @fapkonijntje29 november 2022 12:26
klopt maar sony is zelf niet klein, dus voor mij geen excuus om dan slecht update beleid te voeren, ze hebben poen zat.
fapkonijntje @Jip9929 november 2022 19:29
Klinkt logisch, ware het niet dat we het over Sony hebben. Sony is extreem gefragmenteerd en de bedrijfsonderdelen doen verdacht weinig samen. Dat zag je met de high end TVs van Sony in combinatie met de PS5 waarbij beloofde features van geen kanten werkte. Ook hun telefoons hebben nooit van de displaytak of het fotografiedeel gebruik kunnen maken waardoor ze op die vlakken nooit hoogvliegers waren. Sony is wel groot, maar het zijn vooral losse bedrijven onder toevallig één naam.
PalingDrone
@Jip9929 november 2022 09:13
Euh, Asus is toch echt een Taiwanees bedrijf.

[Reactie gewijzigd door PalingDrone op 22 juli 2024 13:36]

Bokkiej 29 november 2022 08:46
Vooral ASUS schreeuwde van de daken dat de Zenfone 9 ‘lekker klein’ zou zijn, maar als we het toestel vergelijken met de Samsung Galaxy S22, een toestel waarover Samsung niets losliet over de maat, is de telefoon van ASUS zelfs een halve centimeter langer en ongeveer twee millimeter breder.
Volgens de database van de pricewatch is de S22 146mm en de Zenfone 9 146,5mm. Dat scheelt dan dus een halve millimeter. Dat lijkt me verwaarloosbaar.
Heb zelf net een S22 besteld (Telenet aanbieding incl. Watch5 voor 499 euro!), de Zenfone lijkt afgezien van USB snelheid en updates fijner maar zeker gezien het prijsverschil is het prima zo. Bij de vergelijkingen in de tekst had een Pixel 6a ook nog wel gepast wat mij betreft.
AuteurDonny K. @Bokkiej29 november 2022 09:28
Typfoutje van mij, moest inderdaad millimeter zijn. Inmiddels aangepast. Bedankt voor het melden.

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