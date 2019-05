Sony: smartphones zijn voor ons essentieel

De directeur en ceo van Sony, Kenichiro Yoshida, heeft tijdens een presentatie aangegeven dat de smartphonetak essentieel is voor het portfolio van het merk. Hij herhaalt daarmee de opstelling van Sony om vast te houden aan het verliesgevende onderdeel.

"We zien smartphones als hardware voor entertainment en als een noodzakelijke component om ons hardwaremerk houdbaar te maken. Jongere generaties kijken ook geen tv meer. Hun eerste aanrakingspunt is de smartphone", aldus Yoshida. Volgens Reuters gaf de ceo ook aan dat Sony's consumentenelektronicaonderdeel zich vanaf het begin op entertainment heeft gericht en 'niet op dagelijkse benodigdheden als koelkasten en wasmachines'.

Tijdens de recentste kwartaalcijfers bleek dat het onderdeel dat verantwoordelijk is voor de Xperia-smartphones weer vrij slecht presteerde. Het is de enige divisie die verlies maakt. De leveringen van Sony's smartphones halveerden in 2018 en dit onderdeel noteerde een operationeel verlies van omgerekend ongeveer 788 miljoen euro. Dat drukte de resultaten van het hele bedrijf, al kwam de jaaromzet nog altijd uit op 70 miljard euro en de operationele winst op 7,2 miljard euro.

Sony wil de negatieve trend bij de smartphonetak keren door te snijden in de kosten. Zo heeft het bedrijf de productie in een fabriek in Beijing gestaakt en richt het zich meer op de integratie van gaming. Bloomberg schreef eerder dat Sony zich op de markt van smartphones wil terugtrekken uit het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Het bedrijf halveert volgens een gerucht ook het personeelsbestand van de smartphonedivisie voor maart 2020, van vierduizend naar tweeduizend. Een dergelijke grote reorganisatie vond in 2015 ook al plaats bij de smartphonedivisie.