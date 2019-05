Sony brengt Xperia 1-smartphone begin juni uit voor 949 euro

Sony brengt zijn Xperia 1-smartphone op 3 juni uit in Nederland. Het toestel met 21:9-oledscherm kost 949 euro. Geïnteresseerden kunnen vanaf maandag preorders plaatsen en Sony levert tijdelijk een WH-1000XM3-koptelefoon mee.

Sony kondigde de Xperia 1-smartphone aan tijdens het Mobile World Congress in februari en maakte toen ook al de prijs bekend. Nu is duidelijk wanneer het toestel in de winkels ligt. Klanten die tussen nu en 30 juni een exemplaar vooruitbestellen of kopen, krijgen ook een WH-1000XM3. Die koptelefoon met noisecancelling staat in de Pricewatch voor 249 euro.

De Xperia 1 valt op met zijn langwerpige oledscherm. Het heeft een 21:9-verhouding en een resolutie van 3840x1644 pixels. Het toestel heeft een filmfunctie om ook in die resolutie en verhouding beelden op te nemen. Daarnaast geeft Sony de telefoon een Multi-Window-app om apps op de helft van het scherm weer te geven.

Aan de achterkant van de Xperia 1 zitten drie 12-megapixelcamera's, met brandpuntsafstanden die vergelijkbaar zijn met 16mm, 26mm en 52mm op een fullframecamera. Het Android-toestel heeft een Snapdragon 855-soc en een 3330mAh-accu. Zowel de voor- als de achterkant is gemaakt van glas. Tweakers publiceerde in februari een preview van de Xperia 1.