Sony kondigt Xperia 1 Professional Edition aan voor fotografen

Sony komt met een Professional-versie van de Xperia 1-smartphone. De telefoon toont veel gelijkenis met de huidige Xperia 1, maar heeft onder andere een gekalibreerd scherm. De telefoon komt binnenkort uit in Japan voor omgerekend 1181,75 euro.

Sony richt de Xperia 1 Professional Edition vooral op fotografen, wat blijkt uit de functies die de fabrikant aan het toestel heeft toegevoegd. De Professional-editie bevat, net als de reguliere Xperia 1, een 4k-oledscherm van 6,5" met een schermverhouding van 21:9 en hdr-ondersteuning. Ook ondersteunt het scherm nog steeds het bt2020-kleurengamma, maar anders dan bij de Xperia 1 is het scherm in dit nieuwe toestel gekalibreerd voor D65.

Sony voegt daarnaast de Imaging Edge Mobile-app toe aan het apparaat. Via deze applicatie kunnen gebruikers vanaf een Sony-camera draadloos foto's naar hun telefoon downloaden. De fabrikant voorziet deze app op de Professional Edition van een 'Transfer & Tagging'-extensie, waarmee gebruikers tags en spraakmemo's aan foto's toe kunnen voegen. De nieuwe Sony-smartphone biedt ook ondersteuning voor ethernetadapters via usb-c, maar Sony levert zo'n adapter niet mee met de telefoon.

Het thuisscherm van de Xperia 1 Professional Edition kan geroteerd worden

Er zijn verder nog enkele kleine features aan de telefoon toegevoegd. Zo kan het thuisscherm van de Xperia 1 Professional geroteerd worden, waardoor gebruikers gemakkelijk vanaf het homescreen horizontaal kunnen beginnen met filmen. Het is overigens aannemelijk dat deze functie via een software-update naar de reguliere Xperia 1 komt.

Verder is de telefoon vrijwel identiek aan zijn voorganger. Zo bevat de telefoon nog steeds een Snapdragon 855 en 6GB ram. Het lijkt er wel op dat de nieuwe Professional Edition alleen met 128GB uitkomt, waar de normale Xperia 1 ook beschikbaar was met 64GB. De accu blijft met 3300mAh eveneens ongewijzigd, net als het gebruik van een usb gen 3.1-aansluiting van het c-type.

De Xperia 1 Professional Edition komt op 25 oktober uit in Japan van 130.000 Yen. Omgerekend komt dit neer op 1181,75 euro. Hiermee is het toestel aanzienlijk duurder dan zijn voorganger, die op het moment van schrijven voor prijzen tussen 686 en 1016 euro in de Pricewatch staat. Het is nog onbekend of het toestel ook op de Europese markt komt. Bij release droeg het toestel overigens een adviesprijs van 949 euro, maar deze is in de afgelopen maanden sterk gedaald.