Sony brengt Xperia 1 II-smartphone volgende week uit voor 1199 euro

Sony brengt zijn eerder aangekondigde opvolger van de bestaande Xperia 1-smartphone volgende week uit in de Benelux. Deze Xperia 1 II-smartphone gaat 1199 euro kosten en wordt het nieuwe topmodel van de fabrikant.

Sony noemt geen exacte datum en zegt alleen dat de Xperia 1 II volgende week beschikbaar komt in de Benelux. Deze opvolger van het topmodel van vorig jaar gaat 1199 euro kosten en komt beschikbaar in een paarse of zwarte versie.

Met de Xperia 1 II richt Sony zich onder meer op de cameracapaciteiten. Er zitten drie 12-megapixelcamera's op de achterkant, waarbij de primaire camera in tegenstelling tot de voorganger een grotere 43mm²-sensor heeft. Ook heeft de telecamera meer optische zoom: 70mm in fullframe-equivalent, ofwel 3 x optische zoom ten opzichte van de primaire camera.

Verder beschikt de Xperia 1 II volgens Sony over een burstmodus met twintig beelden per seconde, inclusief behoud van autofocus en automatische belichting. De focus en belichten worden daarbij zestig keer per seconde gemeten, aldus de fabrikant. Ook is oogautofocus aanwezig voor mensen en dieren, zoals dat ook het geval is bij nogal wat moderne systeemcamera's van Sony. Dit alles moet leiden tot het tracken van snel bewegende objecten.

Een aantal andere specificaties zijn de terugkeer van een 3,5mm-jack, de aanwezigheid van een 6,5"-oledscherm van 15,2×6,5cm met een 21:9-verhouding zonder inkeping of gat, met een maximale schermresolutie van 3840x1644 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Het toestel bevat een Snapdragon 865-soc en een X55-modem voor 5g, al ontbreken mmwave-antennes, dus is 5g alleen aan de orde op sub-6GHz-netwerken. Verder heeft de Xperia 1 II een 4000mAh-accu, 8GB ram en 256GB flashopslag en de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant; deze is geïntegreerd in de aan-uitknop.