Sony kondigt kleinere versie Xperia 1-smartphone aan

Sony heeft een kleinere versie van zijn Xperia 1-smartphone gepresenteerd. De telefoon is 15,8x6,8cm groot, waarmee hij fors groter is dan de meest recente Xperia Compact-telefoons die Sony heeft uitgebracht.

De Xperia 5 heeft een oledscherm van 14,2x6,1cm, goed voor een oppervlak van 87 vierkante centimeter. Het scherm heeft een diagonaal van 6,1" en een resolutie van 2520x1080 pixels. Dat is dezelfde 21:9-beeldverhouding als de Xperia 1 en Xperia 10-telefoons. De telefoon meet 15,8x6,8cm, tegenover 13,5x6,5cm van de recentste Compact-telefoon, de XZ2 Compact.

Het toestel heeft een Qualcomm Snapdragon 855-soc met 6GB aan geheugen en 128GB ufs-opslag. De camera's komen overeen met die van de Xperia 1, al zitten die in de linkerbovenhoek in plaats van gecentreerd op de achterkant. De primaire camera heeft een 1/2,6"-sensor met 1,4 micrometer grote pixels, optische beeldstabilisatie en een f/1.6-lens. Daarnaast heeft de Xperia 5 een camera met ultragroothoeklens en een camera met telelens, beide met een 1/3,4"-sensor en f/2.4-lens. Ook Eye Autofocus zit in de telefoon.

Het toestel draait op Android 9.0 Pie en krijgt ondersteuning voor de Sony DualShock 4, de draadloze controller die ook bruikbaar is op PlayStation-consoles. Ook iPhones krijgen met iOS 13 ondersteuning voor deze controller. De accu van de telefoon heeft een capaciteit van 3140mAh, laden gaat via de usb-c-poort. Een 3,5mm-jack ontbreekt. De 164 gram wegende behuizing is stof- en waterdicht met een ip65/68-certificering.

Sony brengt de Xperia 5 in oktober uit, voor een nog onbekende prijs. Webwinkels hebben hem staan voor rond 800 euro. Sony doet er bij preorders wel een WF-1000XM3 bij, Sony's draadloze oortjes met noisecancelling.