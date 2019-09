FCC-documenten wijzen op komst nieuwe Microsoft Surface-muis en -toetsenbord

Microsoft heeft documenten aan de FCC geleverd die wijzen op de komst van een nieuwe muis en toetsenbord in de Surface-reeks. Of het hierbij om een update of geheel nieuwe apparaten gaat is niet bekend. Mogelijk kondigt Microsoft de twee bluetooth-apparaten op 2 oktober aan.

Van de twee apparaten wordt bij de muis de duidelijkste afbeelding geleverd. Deze muis lijkt het meest op de Microsoft Surface Mouse Bluetooth; mogelijk gaat het dan ook om een vernieuwde versie van deze muis. Grootste wijzigingen ten opzichte van de bestaande muis zijn twee glijdkussens aan de boven- en onderkant van de muis, in plaats van één glijdkussen die een rondje maakt vlakbij de zijkant van de muis. Volgens de tekening zit de sensor niet meer centraal in de muis, maar is deze van onder gezien naar links geschoven. Het bluetooth-pairingsknopje is daarnaast naar de onderkant verschoven. Volgens een van de bijgeleverde documenten heeft de muis een verwijderbare accu.

De afbeelding van het draadloze toetsenbord geeft een stuk minder details weg. De vorm van de afbeelding doet vermoeden dat het hierbij om een vernieuwde versie van de Microsoft Surface Keyboard gaat. Het nieuwe product heeft een verwijderbare accu in de linkerbovenhoek van het toetsenbord. De Surface Keyboard heeft, van bovenaf gezien, op dezelfde plaats een verwijderbare accu.

Naast de twee afbeeldingen heeft Microsoft ook twee testrapporten aan de FCC geleverd. Wanneer de twee producten op de markt komen is niet bekend. Microsoft heeft op 2 oktober een Surface-evenement, meestal kondigt de techgigant op dergelijke evenementen nieuwe hardware aan.