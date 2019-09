Details over uitvoeringen Microsoft Surface Pro 7 verschijnen online

Microsoft gaat op 2 oktober waarschijnlijk de Surface Pro 7 aankondigen. Details over Europese configuraties zijn online verschenen. Er komen uitvoeringen met Core i3, i5 of i7. Alleen het goedkoopste model heeft 4GB ram.

Volgens de gegevens die WinFuture online heeft gezet, krijgt de goedkoopste uitvoering van de Surface Pro 7 een Core i3-processor, 4GB ram en een ssd van 128GB. Er zijn twee Core i5-uitvoeringen en die krijgen beide 8GB ram. Bij de huidige Surface Pro 6-serie is er een i5-uitvoering met 4GB ram. De Duitse site zegt dat de informatie afkomstig is van handelaren en dat het gaat over Europese uitvoeringen. Wat de prijzen zijn is nog niet bekend.

WinFuture denkt dat Microsoft de Core i3-10110Y van de Comet Lake-generatie gaat gebruiken in het instapmodel, omdat de fabrikant tot nu toe in zijn goedkoopste Surface-modellen altijd een processor uit de Y-serie gebruikte. Zo zat er in de Surface Pro 5 een Core m3-8500Y. De Core i3-10110Y is de opvolger van die processor, de m3-aanduiding heeft Intel laten vallen.

Welke processors er in de andere uitvoeringen zit is niet duidelijk. Dat kunnen ook Comet Lake-processors zijn, of Ice Lake-varianten. Andere details over de Surface Pro 7 zijn er nog niet, ook zijn er nog geen afbeeldingen van de nieuwe tablets opgedoken.

Microsoft kondigde eind augustus aan dat er op 2 oktober een Surface-evenement plaatsvindt. De fabrikant gaat daar nieuwe producten aankondigen. Bij keuringsinstantie FCC verschenen al documenten over een nieuwe Surface-muis en -toetsenbord. Volgens geruchten gaat Microsoft ook een Surface-apparaat met twee schermen aankondigen, dat intern bekendstaat onder de codenaam Centaurus.