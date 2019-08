Intel maakt details van op 10nm gemaakte Ice Lake-laptopprocessors bekend

Intel heeft alle specificaties bekendgemaakt van zijn komende Ice Lake-processors voor laptops. Er komen zes modellen in de U-serie en vijf varianten in de zuinige Y-serie. Het zijn de eerste 10nm-processors van Intel.

De Ice Lake-processors zijn de eerste chips van Intels tiende generatie Core-processors en gebaseerd op de nieuwe Sunny Cove-microarchitectuur. Tijdens de Computex-beurs eind mei kondigde Intel zijn Ice Lake-processorgeneratie al aan, maar toen gaf het bedrijf nog weinig details over de specifieke processors. Er komen Ice Lake-processors in de Core i3-, i5- en i7-serie met maximaal vier cores en met tdp's van 9, 15 of 28 watt. Alle processors hebben een geïntegreerde wifi 6-controller en een usb-c-controller die tot vier Thunderbolt 3-aansluitingen kan aansturen. De Ice Lake-processors ondersteunen lpddr4(x)-3733-geheugen en ddr4-3200.

Ice Lake-chip

Ice Lake-processors bestaan uit twee chips. Het gedeelte met de cpu- en gpu-cores, geheugen- en pci-express-controllers is op 10nm gemaakt. Daarnaast zit een op 14nm gemaakte platform controller hub. Die pch neemt de i/o voor zijn rekening, zoals de usb- en satapoorten.

Intel wijzigt de naamgeving van zijn processors vanaf de tiende generatie. Voorheen zette Intel de U- en Y-aanduidingen, die aangeven hoeveel de processors ongeveer gebruiken, in de naam. Bij de Ice Lake-processors doet Intel dat niet meer. De U-versies hebben nu een 5 als laatste getal in het productnummer en bij de Y-versies is dat een 0. De nieuwe namen geven wel meer details over de gpu. Intel zet nu G7, G4 of G1 achter de naam en dat vertaalt zich in gpu's met respectievelijk 64, 48 of 32 execution units.

Intel Ice Lake U-processors Processor Cores /

threads Tdp Kloksnelh. Turbo

(1 core) Turbo

(all core) Cache Gpu / eu's Gpu-snelh. Core i7-1068G7 4/8 28W 2,3GHz 4,1GHz 3,6GHz 8MB Iris Plus / 64 1,10GHz Core i7-1065G7 4/8 15/25W 1,3GHz 3,9GHz 3,5GHz 8MB Iris Plus / 64 1,10GHz Core i5-1035G7 4/8 15/25W 1,2GHz 3,7GHz 3,3GHz 6MB Iris Plus / 64 1,05GHz Core i5-1035G4 4/8 15/25W 1,1GHz 3,7GHz 3,3GHz 6MB Iris Plus / 48 1,05GHz Core i5-1035G1 4/8 15/25W 1,0GHz 3,6GHz 3,3GHz 6MB UHD / 32 1,05GHz Core i3-1005G1 2/4 15/25W 1,2GHz 3,4GHz 3,4GHz 4MB UHD / 32 0,90GHz

Intel komt met zes Ice Lake U-processors, waarvan het merendeel een tdp van 15 watt heeft. Laptopfabrikanten kunnen die versies ook instellen op 25 watt, zodat ze langer hun maximale turbosnelheid kunnen behouden. Het snelste model is een 28W-variant die geen lagere tdp-configuratie heeft. Dat vertaalt zich in een hogere basiskloksnelheid. Vier varianten hebben een Iris Plus-gpu, die op een nieuwe graphics engine is gebaseerd.

Intel Ice Lake Y-processors Processor Cores /

threads Tdp Kloksnelh. Turbo

(1 core) Turbo

(all core) Cache Gpu / eu's Gpu-snelh. Core i7-1060G7 4/8 9/12W 1,0GHz 3,8GHz 3,4GHz 8MB Iris Plus / 64 1,10GHz Core i5-1030G7 4/8 9/12W 0,8GHz 3,5GHz 3,2GHz 6MB Iris Plus / 64 1,05GHz Core i5-1030G4 4/8 9/12W 0,7GHz 3,5GHz 3,2GHz 6MB Iris Plus / 48 1,05GHz Core i3-1000G4 2/4 9/12W 1,1GHz 3,2GHz 3,2GHz 4MB Iris Plus / 48 0,90GHz Core i3-1000G1 2/4 9/12W 1,1GHz 3,2GHz 3,2GHz 4MB UHD / 32 0,90GHz

In de Y-serie komt Intel met vijf varianten. Die zijn vrijwel identiek aan de U-modellen, maar hebben wat lagere kloksnelheden. Dat resulteert in een tdp van 9W, al kunnen laptopfabrikanten er ook voor kiezen om het in te stellen op 12W voor betere prestaties.

Volgens Intel zijn de Ice Lake-processors bedoeld voor dunne en lichte laptops en 2-in-1's. Apparaten met die hardware moeten in het najaar op de markt komen. Op de Computex-beurs eind mei toonden enkele fabrikanten al laptops met de processors. Dell presenteerde bijvoorbeeld een XPS 13 2-in-1 met 10nm-processor. Andere laptops die de nieuwe processors krijgen, zijn de Acer Swift 5, HP Envy 13 en Lenovo S940.

Intel zegt later deze maand meer laptopprocessors van de tiende generatie aan te kondigen die meer rekenkracht bieden. Details maakt Intel daarover nog niet bekend, maar waarschijnlijk gaat het om de Comet Lake U-processors, die op een roadmap staan die Tweakers eerder heeft gepubliceerd. Die processors worden nog op 14nm gemaakt en er komen varianten met zes cores. Het zijn de opvolgers van de Whiskey Lake-processors zoals Core i7-8565U en de i5-8265U. De U-processors hadden tot nu toe maximaal vier cores.

Tweakers publiceerde eind mei een preview van Intels Ice Lake-processors met meer details over de nieuwe microarchitectuur. Onderstaande slides zijn afkomstig uit de presentatie die Intel over zijn 10nm-processors gaf op de Computex-beurs.

