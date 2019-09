880 gram wegende Asuspro B9-laptop met 14"-scherm komt begin 2020 uit

Asus kondigt in zijn zakelijke serie een 14"-laptop aan die 880 gram weegt. De Asuspro B9 komt in het eerste kwartaal van 2020 uit. Ook kondigt Asus nieuwe versies van bestaande ZenBook-modellen aan met Intel-processors van de tiende generatie.

Asus geeft nog maar weinig informatie over de Asuspro B9. De fabrikant gaat de dunne en lichte laptop uitrusten met Intel Core-processors van de tiende generatie, maar het is nog niet duidelijk of het gaat om Ice Lake-processors die op 10nm worden gemaakt, of om de Comet Lake-varianten die nog op 14nm worden geproduceerd.

Wel zegt Asus dat de Asuspro B9450 met maximaal twee nvme-ssd's van 1TB wordt uitgerust. Die kunnen in raid 0 of raid 1 worden geconfigureerd. Ook krijgt de laptop 802.11ax-wifi, usb-c-poorten met Thunderbolt 3-ondersteuning, een tpm 2.0-module en een infraroodcamera voor inloggen met Windows Hello. Asus zegt meer details te geven naarmate de release van de laptop dichterbij komt.

Asus kondigde de lichtgewicht zakelijke laptop aan op de IFA-beurs in Berlijn en maakte daar ook bekend dat er nieuwe versies van de Zenbook 13, 14 en 15 komen. Ook van de nieuwe ZenBook Flip 14 en 15 verschijnen nieuwe modellen. In alle gevallen gaat het om refreshes met Intel-processors van de tiende generatie.