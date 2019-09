T-Mobile stuurt klanten verificatie-sms voor beveiliging e-sim

Provider T-Mobile gaat klanten een sms sturen via de oude simkaart voordat ze kunnen overstappen naar het gebruik van een e-sim. Dat moet voorkomen dat kwaadwillenden het mobiele nummer kunnen overnemen en zo toegang krijgen tot andere accounts.

De beveiligingsmethode moet simswapping voorkomen, meldt RTL Nieuws. RTL kwam er vorige week vlak na de introductie van e-sim bij T-Mobile achter dat het gebrek aan beveiligingsmaatregelen het gemakkelijk maakte om mobiele nummers over te nemen. Als een kwaadwillende toegang heeft tot My T-Mobile van een klant, is het mogelijk daarin een e-sim aan te vragen en direct te scannen. Dat kan door inloggegevens te ontfutselen of door gebruik te maken van de hotspot van een beoogd slachtoffer. Op het netwerk van T-Mobile hoeven klanten standaard geen gebruikersnaam of wachtwoord in te voeren in My T-Mobile.

De beveiliging moet dat voorkomen, omdat dan toegang tot de oude fysieke simkaart nodig is om het overnemen van het mobiele nummer mogelijk te maken. T-Mobile had de beveiligingsmaatregel al op de roadmap staan. "Maar de aandacht die het heeft gekregen in de media, heeft de aankondiging van deze maatregel versneld", zegt woordvoerder Joost Vente tegen Tweakers. Klanten krijgen de verificatie-sms vanaf donderdag.

Apple en Google hebben e-sim geïmplementeerd als chipje op het moederbord van diverse van hun modellen. In de software van de telefoon kunnen gebruikers via een qr-code een profiel van een mobiel abonnement downloaden, waarna ze het mobiele abonnement normaal kunnen gebruiken. Bij het wisselen van telefoon moet de e-sim opnieuw als profiel worden gedownload. Tweakers heeft een achtergrondverhaal over het gebruik van e-sim gepubliceerd. E-sim werkt op de iPhone XR, XS en XS Max, terwijl Google de Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a en 3a XL van e-sim heeft voorzien. Ook de Planet Gemini-pda heeft e-sim aan boord.