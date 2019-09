Twitter schakelt functie om tweets te sturen via sms uit

Twitter heeft de mogelijkheid om te tweeten via sms uitgezet. Volgens het sociale netwerk zijn er kwetsbaarheden waardoor derden op die manier tweets kunnen plaatsen op accounts van gebruikers. Twitter zegt dat providers die kwetsbaarheden moeten oplossen.

Twitter zegt de sms-functie uit te zetten om accounts te beschermen. Eind vorige week werd het account van Twitter-ceo Jack Dorsey gehackt. Het sociale netwerk zei toen dat dat kwam door slechte beveiliging bij een mobiele provider, waardoor het de aanvallers toegang kregen tot het telefoonnummer van de ceo. De tweets werden geplaatst via de sms-functie van Twitter.

Hoewel Twitter de sms-functie nu uit heeft gezet, komt die snel weer terug in landen waar gebruikers ervan afhankelijk zijn. In andere landen blijft de functie uit en gaat Twitter denken aan een oplossing voor de lange termijn. Ook merkt Twitter op dat het nu afhankelijk is van telefoonnummers voor tweetrapsauthenticatie, maar het bedrijf wil dat 'verbeteren'. Mogelijk werkt Twitter aan de ondersteuning voor andere authenticatiemethodes.